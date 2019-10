Pasov – O sobotní havárii nákladního auta vezoucího mléko u Rotthalmünsteru v Dolním Bavorsku náš web informoval. Uhořel při ní 37letý český řidič ve službách rakouského přepravce.

Stopy neštěstí.. | Foto: Deník/repro PNP

Pasovský deník PNP v pondělí k události telefonoval s okresním požárním inspektorem Peterem Höglem. Ten především zmínil hustou mlhu, která tehdy v oblasti havárie byla – když hasiči po 6.15 hodiny vyjeli, byla viditelnost podle něho snad jen padesát metrů. To mohlo být spolupříčinou nehody. Tahač uhnul doprava ze směru jízdy, šofér stáčel do protisměru, narážel do křovin a pak do stromu. Návěs se převrátil a zůstal ležet napůl na silnici.