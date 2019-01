Linec - Univerzita ve Štýrském Hradci v pondělí vrátila na řeckém velvyslanectví ve Vídni do rukou velvyslankyně Chryssouly Aliferiové 26 antických archeologických nálezů, informoval linecký Volksblatt.

Památky se vrátí domů... | Foto: Deník/repro

Kromě jiného šlo o mínojskou keramiku a předměty z klasického a helénistického období, které se dostaly do štýrského města za války.

Podle Petera Scherrera, vedoucího institutu archeologie a prorektora univerzity pro výzkum, byly antické objekty ukořistěny za války při obsazení Řecka. Odpovědným za to měl být z Korutan pocházející generálmajor wehrmachtu Julius Ringel. Velitel 5. horské divize, po dobytí Kréty v roce 1941 se sídlem v Knossosu, nechal poslat předměty ke zřízení „Krétské sbírky“ na štýrskou univerzitu, píše list.

„Bylo to divoké plundrování bez legálního podkladu,“ bilancoval Scherrer agentuře APA závěry současného výzkumu tehdejších událostí na Krétě. Část objektů pochází z Villy Ariadne, původně anglického centra vykopávek v Knossosu, a byly prý zabaveny jako „nepřátelský majetek“. Když Scherrer přišel v roce 2008 jako profesor a ředitel zmíněného institutu do Hradce, chtěl vědět, jaké z předmětů by mohly být spojeny s Říší, aby podle vlastních slov mohl zahájit restituce. Na historickému zpracování nálezů pracovali čtyři roky dva historikové.

„Jsme rádi, že teď můžeme věci vrátit,“ řekl Scherrer agentuře. Podle řeckého ministerstva kultury mají být brzy vystaveny v archeologickém muzeu Heraklion na Krétě.

Na snímku Univerzity Štýrský Hradec jsou Maria Christidisová (vlevo) a Gabriele Koinerová, které mají velký podíl na zjištění původu artefaktů.

Domingo v Pasově

„Zpěvák století“, světová hvězda Plácido Domingo, bude 28. listopadu besedovat v mediálním centru PNP v Pasově o svém životě legendárního operního pěvce a své roli jako vyslance dětských SOS-vesniček, uvedla PNP. Besedu bude moderovat dlouholetá šéfredaktorka magazínu Bunte Patricia Riekelová. Na závěr předá operní pěvec Rolando Villazón Domingovi uměleckou cenu řady Lidé v Evropě.

Večer je prakticky vyprodán, ale pódiový rozhovor s mistrem bude živě přenášet internetová stránka PNP (www.pnp.de).

6049 minut varieté

Stovky umělců chtějí ve Würzburgu vytvořit světový rekord uvedením "nejdelší varieté-show světa", napsala PNP. Začali 21. listopadu v 18 hodin a k rekordu by museli vydržet 6049 minut bez pauzy muzicírovat, akrobatit, žonglovat, tančit, dělat jógu, básnit, atd., tedy být na jevišti do sobotních 22.50 hodiny. Dosavadní rekord 100 hodin a 49 minut vytvořilo více než 4000 indických umělců v lednu 2015. Pokus ve Würzburgu má stát kolem 100 000 eur – od sponzorů a ze vstupného. Podrobný program je na www.wuervar.de/programm.

Nehoda českého náklaďáku

Vpád zimy v pondělí večer vedl k dopravní nehodě českého kamionu a osobního auta u Zwieselu, píše PNP. Podle policie dostal 33letý český řidič auta s přívěsem mezi Rotwaldem a Theresienthalem smyk, vozidlo se postavilo napříč vozovky a protijedoucí mladá řidička ze Zwieselu do něj narazila. "Zůstala bez zranění, ale na jejím autě vznikla škoda za asi 7000 eur," uvádí pasovský deník. "Vyproštění vozidel se ukázalo být problémem. Zatím co nákladní auto po montáži řetězů vyjelo vlastní silou, k osobnímu vozu musela být přivolána odtahová služba.Ta ale cestou zapadla, a tak kompletní uvolnění silnice trvalo téměř čtyři hodiny."

Zpřísnili odklízení sněhu

Město Regen chce tvrději zasahovat proti "uklízení" sněhu na veřejné dopravní plochy, píše PNP. Zimní úklidová služba dostala pokyn, aby fotograficky dokumentovala všechny takové případy a předávala je stavebnímu úřadu města. Takováto možná ohrožení bezpečnosti dopravního provozu už prý nebudou tolerována, ale postihována pokutami až 500 eur. Jejich ukládáním byl pověřen stavební úřad.

Město dále upozornilo, že živé ploty, stromy a keře, které vyčnívají do veřejného dopravního prostoru, musejí být ořezány. Jen tak prý může být prováděn zimní úklid a řidičům nebráněno ve výhledu.

Zabavili kradené Lennonovy věci

Více než sto předmětů z odkazu Johna Lennona zabavila berlínská policie, napsala PNP. Jsou mezi nimi jeho deníky z let 1975, 1979 a 1980, noty, dvojí niklové brýle, nahrávka z koncertu Beatles, školní sešit z roku 1951 a cigaretové pouzdro. Věci prezentovala policie v úterý. 86 objektů bylo objeveno v červenci v jednom insolventním berlínském aukčním domě, další v pondělí ve skrýši v autě pravděpodobného pachatele. Lennonova vdova Yoko Ono (84), které věci náležejí, identifikovala řadu předmětů podle fotografií na německém konzulátě v New Yorku.

„Pravděpodobným zlodějem je člověk, který v letech 1995 až 2008 pracoval jako šofér pro Yoko Ono v New Yorku. V roce 2007 tam byl odsouzen k 60 dnům vězení za tajné fotografování v bydlišti vdovy. Žije v Turecku a měl se už před třemi roky pokoušet svůj lup prodat přes překupníka v Berlíně,“ uvedl list. Berliner Zeitung dále z tiskovky policie k případu informoval, že onen údajný 58letý prostředník byl v Berlíně zatčen. Jak řekl mluvčí státního zastupitelství Martin Steltner, muž v Turecku není pro německou policii dosažitelný.

Hákový kříž pod hřištěm

V Hamburku narazil bagrista při hloubení základů pro nové šatny stadionu klubu SV Billsted-Horn v hloubce asi 40 centimetrů na hákový kříž z betonu o rozměru asi čtyři krát čtyři metry, uvedla PNP. Úřad památkové ochrany byl o nálezu informován a v nejbližších dnech jej posoudí. Podle mluvčí okresního úřadu má být co nejdříve odstraněn. Bagr s ním ale nepohnul a prý bude nejspíš nutné jej rozbít pneumatickými kladivy.

Na místě stál dříve velký pomník, který byl už před desítkami let stržen. Podle starých fotografií byl čtyřhranný a vysoký asi pět metrů, na jednom boku byl nahý válečník s oštěpem v ruce,