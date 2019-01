Linec – Deník OÖN prezentoval v sobotu 19. ledna osobnosti roku Horních Rakous 2018.

Sepp Hochreiter. | Foto: Deník/repro

Stali se jimi profesor Keplerovy univerzity Sepp Hochreiter (51), výzkumník umělé inteligence, Maria Katharina Moserová (44), která od září vede jako první žena v historii rakouskou diakonii, a popová kapela Bilderbuch ze Kremsmünsteru, „nejnapínavější“ současný band v německy mluvícím prostoru, jak uvedl linecký list.

Hochreitera prezentuje deník krátkým telefonátem ze sobotního rána. „Kdy hraje dneska Bayern?“ ptá se profesor, rodák z Bavorska, teď už třináct let v Linci, a když mu připomenou, že od 20.30, vědec říká: „No to je blbé… To mám zrovna telefonickou konferenci s investorem ze Silicon Valley. Ti snad chtějí investovat v Linci pár milionů…“ K nekonečné řadě jeho pracovních kontaktů nachází deník na závěr malý sympatický anachronismus: „Své termíny si pionýr umělé inteligence zanáší tužkou do papírového kalendáře…“

K Marii Katharině Moserové z Eferdingu OÖN předznamenávají, že jak se traduje v klášterním gymnáziu ve Wilheringu, chtěla prý být jednou papežkou. „To byl tehdy gag, už ani nevím, jestli jsem to řekla já, nebo spolužákyně,“ brání se. Tehdy ji hodně zlobilo, že jako dívenka nemohla ministrovat. Rozhodně je ale první ředitelkou rakouské diakonie, jedné z největších sociálních organizací Rakouska s 9500 zaměstnanci.

Převzala ji v době, kdy byly charitativní složky cílem soustředěných politických útoků hlavně kvůli angažmá při pomoci běžencům. Tehdy prohlásila, že přes všechny otřesy stojí diakonie pevně na půdě evangélia a dělá, co dělala vždycky – pomáhat lidem žít v souladu se svým svědomím, a tím s Bohem. „Jsme stranou pro lidi stojící na okraji. To, jak se s nimi zachází, je seismografem toho, jak společnost dbá na lidskou důstojnost…,“ říká.

Po maturitě studovala teologii ve Vídni a interkulturní výzkum ženské orázky v Manile. Sedm let pracovala jako novinářka v oddělení náboženství televize ORF. Ve volném čase ráda čte a vaří. „Ale dovedu dobře také nedělat nic,“ uvedla v OÖN.

Dalším laureátem je popový kvartet z Kremsmünsteru založený začátkem roku 2005 v klášterním gymnáziu, nyní ve složení Peter Horazdovsky, Michael Krammer, Philipp Scheibl s frontmanem Mauricem Ernstem. „Přes chválu kritiky, vyprodané haly a četná špičková umístění v žebříčcích poslechovosti žádného z nich nepronásledují nějaké výstřednosti – jediné, co pro ně platí, je muzika. Ne ego, ne věhlas, ne dívky,“ píší o nich OÖN. Tříbily je i dlouhodobé spíše nezdary, prorazili až v říjnu 2013.

Pasov plný pendlerů

Nikde v Dolním Bavorsku nependluje víc lidí za prací než v Pasově, píše PNP. Denně to bylo v polovině minulého roku průměrně 25 523 lidí, letos dokonce 26 471. Z toho je 1180 cizinců – Rakušanů a Čechů. Pasov má 52 000 obyvatel. Za deset let mu přibylo jedno procento občanů, pro srovnání Landshutu 13 procent (na 70 000).

Rozloučení se Scharingerem

V lineckém Novém dómu se Horní Rakousy v sobotu 19. ledna oficiálně loučily se zesnulým dlouholetým generálním ředitelem Raiffeisenlandesbank Ludwigem Scharingerem. Rekviem celebroval před 2500 účastníky biskup Maximilian Aichern, hovořil také zemský hejtman Thomas Stelzer. Mezi smutečními hosty byli mimo jiné ministr financí Hartwig Löger, Hannes Androsch, šéf Voest Wolfgang Eder, prezident Zaměstnanecké komory Johann Kalliauer, biskup Manfred Scheuer, zástupkyně zemského hejtmana Christine Haberlanderová, předseda zemského sněmu Viktor Sigl, opat Martin Fellhofer, velký počet funkcionářů a zaměstnanců Raiffeisen a zástupci Scharingerovy rodné obce Arnreit.

Odbyt piva za humny stoupl

Odbyt piva v Bavorsku podle odhadů byl loni popáté za sebou nejvyšší ze všech spolkových zemí, píší PNP. Produkce vzrostla o 700 000 hektolitrů na 24,5 milionu hektolitrů, sdělila ministryně zemědělství Michaela Kaniberová. První polovina minulého roku byla nejlepší za uplynulých 25 let.