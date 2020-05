Byly přeloženy do 77 jazyků a vyšly nákladem na 66 milionů výtisků. Obrovský úspěch slavily i ve filmu s Inger Nilssonovou v hlavní roli.

„Pipi se narodila v momentu, kdy jsem mamince řekla, prosím, vyprávěj mi víc pohádek,“ vzpomíná spisovatelčina dcera Karin Nymanová. 21. května 1944 dostala k desátým narozeninám zvláštní dárek, rukopis Pipi. Rok nato knížka vyšla poprvé na švédském trhu, a proto oficiální pětasedmdesátiny slaví oblíbená silná a výřečná dívenka, „plným jménem“ Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, právě letos, uvádějí OÖN.

V kulatém roce autorčini potomci vyvolali společně s organizací Save the Children kampaň "Pippi of Today", Pipi dneška, „aby upozornili na prekérní situaci dívek na útěku“, končí linecký list.

Fotbalisté mají problém

Jak náš web zaznamenal, vedoucí tým rakouské I. fotbalové ligy LASK byl „přistižen“ na videokameru tajně umístěnou na stadionu při společném tréninku, což odporuje protikoronavirovým nařízením i dohodě klubů o přípravě pouze v malých skupinách, bez kontaktu hráčů atd. „Celou noc jsem nespal,“ říká k události v OÖN viceprezident klubu Jürgen Werner. „Byla to velká chyba. Chtěl bych se jménem LASK omluvit jedenácti ostatním klubům, sponzorům, našim fanouškům a veřejnosti.“

Pokoušel se vysvětlit, že společným tréninkem nechtěli získat nějakou výhodu, ale že „pracovali“ v zájmu zdraví hráčů, na prevenci úrazů, aby byli co nejlépe připraveni na namáhavé „anglické týdny“, které ligu čekají. Trenér Valerien Ismael se ho ptal, jestli mohou menší skupiny jednou nechat hrát proti sobě. „V euforii a s velkým cílem mistrovského titulu před očima“ to připustil. Nabídl odstoupení z funkce, ale prezident klubu Siegmund Gruber to nepřijal. Sám uvedl do klidu své místo v dozorčí radě bundesligy. Pokud svazový senát LASK odsoudí, Gruber odstoupí. Omluvil se i Ismael: šlo prý o čtyři tréninkové jednotky rozložené do tří týdnů, ve kterých chtěli vybudit bojovnější náladu.

Předpis říká, že sportovci, kteří startují v mezinárodních soutěžích, mohou trénovat bez omezení, jen musejí dodržovat dvoumetrové odstupy. To Linec, který hraje Evropskou ligu, ale nedodržel.

Ostatní kluby bundesligy případ z Lince ostře kritizují jako nedovolené opatřování si výhod.