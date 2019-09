Bylo to v době, kdy prý skupina byla na rozpad (Johnn Lennon měl zrovna větší zájem se s Yoko Ono promotovat jako avantgardní párek hippies než o kapelu, napsaly OÖN), přišly spory o peníze a „z přátel sálajících kreativitou se stávali muzicírující kšeftmani, kteří si vzájemně měli jen málo co říci“ (OÖN).

Do toho nečekaně zavolal Paul McCartney producentovi George Martinovi, jestli by nemohl připravit nové album Beatles. Od 1. července do 29. srpna si John, Paul, George a Ringo pronajali "Abbey Road Studios" v londýnské čtvrti Westminster a denně tam pracovali od 14.30 do 22 hodin – prý i k jejich podivu „koncentrovaně, hladce, inspirativně“. Jak si vzpomíná George Harrison, konečně hráli jako kapela. „Hudebně byla deska kolektivním triumfem, ne ,sbírkou´ excelentních sól,“ uvádí linecký list a cituje McCartneyho z bukletu nyní vydané Anniversary Edition: „Všichni jsme do toho hodně vložili…“

„Jakkoliv jsou titul a obálkové foto od Iaina Mcmillana dnes ikonické, historie za nimi je všední,“ pokračuje deník. „Jak se deska má jmenovat, dlouho nebylo jasné. Na začátku byl favoritem Everest, značka cigaret technika nahrávky. Plán odletět udělat fotografie do Himalájí se ale nikomu nelíbil. Jako nouzové řešení byla zvolena pouliční scéna před studiem, která se také vztahovala k pojmenování LP. Nafotografování 8. srpna trvalo deset minut a vešlo do popové kultury. Bosý Paul vyvolal divoké teorie, že zemřel a byl nahrazen dvojníkem…“ „Po přejití ,zebry´ se Beatles rozešli každý svou cestou,“ dodává OÖN.

První vydání desky se dnes dočkalo „Anniversary Edition“ s novým dolby zvukem. „K tomuto remixu se zavázali Paul, Ringo, Yoko Ono, Harrisonova vdova Olivia a Giles Martin, syn George Martina. Entuziasté Beatles v něm najdou 90 minut dosud neuveřejněných 23 studiových ,ostatků´,“ končí linecký deník.

Na snímku jdou zleva George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr a John Lennon přes „zebru“ v Abbey Road 8. srpna 1969 v 11.35 hodiny. Foto: Deník/repro Universal

Český malíř pro záchranu pralesa

Linecká galeristka Magdalena Winnerlichová a český malíř Otto Placht (56) vyvolali charitativní projekt pro záchranu deštných pralesů, uvádějí OÖN. V rámci vernisáže v pátek 27. září od 18 hodin v Galerii na Hlavním náměstí bude pod mottem „Jeden pro Amazonii – Amazonie pro všechny“ vydražen obraz známého „malíře džungle“. Výnos půjde nadaci Leonardo DiCaprio.

K autorovi Wikipedie uvádí, že v roce 1993 se vypravil do peruánského města Pucallpa a „od té doby je jeho tvorba silně ovlivněna výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle a exotickým prostředím amazonského pralesa“. Vyhledávač dodává, že Placht se později oženil s dívkou z peruánského indiánského kmene Šipibó a mají spolu tři děti. Malíř pobývá střídavě v Peru a ve Strašnicích. Foto: Deník/repro A. Fischbacher

E-koloběžky z chodníků?

Linecký Volksblatt informuje, že město Vídeň chce vykázat z chodníků elektrické koloběžky. Starosta Michael Ludwig nabyl dojmu, že pravidla pro pohyb na tomto „novém moderním transportním prostředku využívaném především mladými lidmi“ musejí být zpřísněny. To se má týkat především odstavování těchto e-“skútrů“ na chodnících. Řešení chce starosta prezentovat během několika týdnů – pravděpodobně budou k parkování koloběžek určeny zóny, jako je mají motocykly, auta či kola.

Zároveň Ludwig ohlásil přísnější kontroly – nařízení o uliční dopravě e-koloběžky zakazuje, ale lidé to nerespektují. „Elektrické blechy“ pak lekají starší chodce a představují rovněž nebezpečí.

Málo fotbalových sudích

Dolní Bavorsko má kriticky málo rozhodčích v nižších soutěžích, píše PNP. Od této sezóny musí týmy v pěti ligách b-týmů v okrese Dolní Bavorsko-východ hrát bez kvalifikovaných sudích, a je prý obava, že je to teprve začátek. Rozhodčích dál ubývá. „Fotbal také zasáhla demografická proměna, a navíc se fotbalisté sami, jejich trenéři a fanoušci postarali o odstrašení případných zájemcům o pískání,“ uvádí list. Okresní předseda Robert Fischer z Kirchbergu uvádí aktuální příklad – trenéři jednoho juniorského týmu po zápase rozhodčímu tak intenzivně vyhrožovali, že druhý den odevzdal rozhodcovský průkaz. Fischer odhaduje, že asi 60 procent nováčků během dvou let skončí.

Ne vždy jsou ovšem příčinou urážky a napadání, mnoho mladých brzy zjišťuje, že pískat není nic pro ně. „Z patnácti účastníků našeho letošního ročníku školení nováčků pískají jen tři,“ říká Roland Schrank (48), zástupce předsedy skupiny Bavorský les. Přitom právě v této oblasti umožnili zájemcům v Regenu absolvovat krátce před prázdninami kurz místo vyučování – a z patnácti píská jediný.

Podle Roberta Fischera tvoří jádro základny dolnobavorských rozhodčích 50-75letí. Mnoho z nich řídí 70 až 80 utkání za rok. „Velká část jich v příštích pěti letech skončí, a nastane mizérie,“ říká. Pak se bez sudích budou muset obejít i mistrovské zápasy juniorů. Zatím…

Výstava tisíc let Bavorska

Ve čtvrtek 26. září zahájil bavorský premiér Markus Söder zemskou výstavu „Sto pokladů z tisíce let“ v Novém muzeu bavorských dějin v Řezně, informuje PNP. Pro veřejnost bude otevřena od 27. září do 2. března 2020. Jsou na ní umělecké předměty i věci všedního dne z doby od 6. století do zhruba roku 1800. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin, vstupné je 10 eur a zahrnuje i přístup k trvalým expozicím, které za čtyři měsíce vidělo už téměř 300 000 lidí. Ty mapují dějiny země po roce 1800.

Na kole „jako“ na Everest

Zdolat převýšení od hladiny moře po vrchol Mt. Everestu – tedy 8848 metrů – na kole zvládl Michael Edhofer z Radclubu Ritzfuchser Simbach-Marktl za dvanáct hodin, napsala PNP. Jeho klub propočítal, že tento rozdíl zdolá ten, kdo by za jediný den přejel všechny významnější průsmyky v Dolomitech, nebo kdo by dvakrát za sebou absolvoval tvrdou alpskou klasiku Ötztal-Marathon. Ale taky to lze zvládnout „za humny“, v pahorkatině okresu Altötting. Edhofer proto odstartoval předminulou neděli v 6.30 k opakovaným výjezdům z Marktlu na Bruckberg, což celkově obnášelo podle navigace 208 kilometrů. Po zhruba dvanácti hodinách a 77,5 výjezdech dosáhl kýžených nastoupaných 8848 metrů. „Aby vyrovnal eventuální nepřesnost svého měřicího přístroje, dokončil počet výjezdů na předpokládaných osmdesát a zaznamenal tak převýšení dobře 9000 metrů,“ končí PNP.

65 hodin za volantem

Až 65 hodin bez odpočinku byl na cestě bulharský řidič tahače s návěsem s rakouským číslem, kterého zastavila na A3 dálniční policie Kirchroth u Wörthu na Dunaji, uvedla PNP. Měl u sebe tři tachografy zaznamenávání doby jízdy, ze kterých dva střídavě užíval a předstíral tak druhého řidiče, který ve skutečnosti neexistoval, napsal list. Protože po něm nebylo ve vozidle ani památky, policie kabinu prohledala důkladněji a našla dva další tachografy. „Po přezkoumání obou použitých karet bylo třeba vycházet z toho, že řidič byl na cestě až 65 hodin bez předepsané doby odpočinku,“ píše list. „Většinou k přestávce užíval jen nedělního zákazu jízdy nákladních vozidel a tento čas strávil pravděpodobně v kabině vozidla.“

Řidič tvrdil, že mu šéf firmy slíbil „záchranu“, pokud by měl být kontrolován. Na dotaz policie zaměstnavatel ale řekl, že řidič bude okamžitě propuštěn, a že posílá do Bavorska náhradního řidiče k převzetí vozidla. „Než mu ale bude vydáno, musí být dle pokynu státního zástupce složena kauce v desítkách tisíc eur,“ končí deník.