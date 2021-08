Po pár dnech jej z důvodu "neodkladných termínů" přerušili. Pasov mezitím zahájil přestupkové jednání s odůvodněním, že akce nebyla městu oznámena. Foto: Deník/PNP/Baumhausklimacamp

Bez němčiny není příspěvek

Od roku 2018 musejí všichni cizinci v Horních Rakousích žádající o příspěvek na bydlení - maximálně 300 eur za měsíc - prokázat kromě dalšího alespoň pětiletý pobyt v zemi a znalosti němčiny na úrovni A2 (že tedy rozumí nejběžnější slovní zásobě z oblastí, které se ho bezprostředně týkají, umí číst krátké jednoduché texty, vyhledat předvídatelné informace v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech, atd.).

Proti tomu zažaloval turecký občan, který s žádostí o příspěvek neuspěl. Má to za diskriminaci. Němčinu prý na požadované úrovni ovládá, ale nedoložil to vysvědčením o zkoušce. Okresní soud v Linci jeho žalobu odmítl s tím, že neprokázal diskriminaci z etnických důvodů. Stěžovatel neuspěl ani u zemského soudu. Zástupce zemského hejtmana Manfred Haimbuchner poukázal na to, že základní potřebu bydlení pokrývá sociální podpora, příspěvek na bydlení jde ale nad její rámec. Může být proto vázán na splnění určitých předpokladů. "To zásadní z rozhodnutí je, že určité státní příspěvky se mohou podmiňovat požadavky," říká.

Zemský tajemník Lidové strany Wolfgang Hattmannsdorfer řekl, že povinnost naučit se německé řeči je potřebná, protože znalosti jazyka jsou centrálním předpokladem k uchycení se na trhu práce a živení se. Prokazuje to i aktuální zpráva o integraci v Horních Rakousích, podle níž je podíl mládeže bez ukončené povinné školní docházky u mladistvých s jinou mateřskou řečí než němčinou více než čtyřikrát větší než u dětí rodičů mluvících německy. Také nezaměstnanost v této zemi je u cizinců více než dvakrát vyšší než u "domorodců" (11,1:5,5 %). O to rozhodněji bude dál vyžadováno učení se němčině.

Čtvrtý podezřelý z vraždy?

Ve věci usmrcené 13leté dívky 26. června ve Vídni (náš web opakovaně informoval) byl ve čtvrtek zadržen v Londýně čtvrtý důvodně podezřelý z tohoto činu, napsaly OÖN. Podle informace Krone ho našli ve čtvrti, kde je afghánská komunita silně zastoupena. 22letý Afghánec byl hledán mezinárodním zatykačem. Nyní probíhají jednání o jeho vydání do Rakouska. I kdyby s tím souhlasil, může řízení trval i několik týdnů.

OÖN shrnují dosavadní informace o případu. Dívka z dolnorakouského Tullnu se 25. června setkala s nyní zadrženým 22letým a s dalším mladíkem u dunajského kanálu, kde jí chlapci podali drogu extázi. Pak s ní a s dalším 18letým krajanem odjeli do bytu v Donaustadtu, kam přišel i čtvrtý kumpán (23). Tam dívce podali další drogu. Nejméně dva z nich ji měli znásilnit. Když ztratila vědomí, zabalili ji do koberce a položili venku v parku, kde ji 26. června ráno našli chodci. Lékaři jí už pomoc nedokázali, policejní pes ale podle dívčiny boty dovedl kriminalisty k bytu, kde k události došlo. Postupně byli tři podezřelí zadrženi a vzati do vazby, čtvrtý byl na útěku.

Co "zakouslo" vlka?!

Mršina nalezená chodci 24. července v lese u Helfenbergu v okrese Rohrbach jsou skutečně ostatky vlka, píší OÖN. To potvrdila pitva veterinární univerzity ve Vídni. Asi dvouletý kus nebyl postřelen, jak se zdálo, ale pokousal je jiný vlk nebo divoké prase. Objasnit to mají zkoušky DNA. Příčinou úhynu byla vnitřní zranění po pokousání v oblasti hrudníku. Kostra byla poskytnuta hornorakouskému biologickému cenrtu k výzkumu.