Protažení se puklinou v něm od východu na západ mělo pomáhat od bolesti kříže a revmatu, a zároveň byly procházejícímu smazány staré hříchy. Teď si stonající musejí chvíli počkat – průlez je zazděný, píší OÖN s odvoláním na facebook hostince Ahorner. „Nejde o sabotážní akci, ale o umělecký projekt se souhlasem majitele. Má tak být ,prolomeno navyklé a otevřeny nové pohledy´. Na Nebevzetí Panny Marie 15. srpna má být Bucklwehluck’n zase otevřen,“ uvádí list.

Čtyřicítka u sousedů

V Německu naměřili ve středu nejvyšší teplotu v historii měření počasí. V Geilenkirchenu v Severním Porýní-Vestfálsku měli 40,5 stupně, čímž o dvě desetiny překonali rekord bavorského Kitzingenu z 5. června 2015. Sousedé očekávali, že nový zápis nebude mít dlouhého trvání, Evropa se chystala na další vlnu veder.

V Gilze en Rijen na jihu Nizozemska zapsali rekord 38,8 stupně, když starý „výkon“ 38,6 patřil roku 1944. V Belgii měli na letišti Kleine-Brogel ve Flandrech 39,9 a překonali loňský rekord o 1,1 stupně. V Rakousku dosud drželo maximum 40,5 stupně v Bad Deutsch-Altenburgu z 8. srpna 2013.

Syn vojáka vrátil obraz

Obraz krajiny od Nicolase Rousseau z 19. století, přivezený za druhé světové války vojákem wehrmachtu Alfredem Fornerem z Normandie do Berlína, předal jeho syn Peter Forner (80) v Berlíně francouzské velvyslankyni Anne-Marie Descôtesové, napsala PNP. Alfred Forner měl prý rozkaz obraz vzít a dodat do Berlína, ale na adrese údajně našel jen ruinu. Po návratu do Francie padl. Od té doby bylo dílo v privátních rukou v Berlíně. „Syn řekl, že je chce také jako gesto německo-francouzského přátelství a usmíření vrátit,“ uvádí list. Velvyslankyně přijala jeho „velmi vzácné, cenné gesto“. Nyní mají být nalezeni legitimní vlastníci obrazu velkého asi 40x60 centimetrů, jehož cena je odhadována až na 3000 eur.

Do muzea zdarma

Zvláštní akcí láká linecké muzeum umění Lentos rodiny: celý srpen mohou přijít na jeho výstavy zdarma, píší OÖN. Pozvánka platí pro maximálně dva dospělé s dětmi do 14 let. Návštěvníci si v muzeu mohou vytvořit vlastní pohlednici a poslat ji rovnou z Lentosu. Otevřeno tu je denně kromě pondělka od 10 do 18, ve čtvrtek do 21 hodin.

Regulují parkování na hoře

Třístoličník v okrese Freyung-Grafenau je oblíbený i tím, že se na něj dá vyjet autem skoro až na vrchol, píše PNP. Příjezdová cesta na parkoviště bývá ucpaná a zejména o víkendech vzniká chaos. Okresní sněm teď chce provoz regulovat – podle okresního hejtmana Sebastiana Grubera placeným parkováním. Kolik bude parkovacích automatů a kolik bude stání stát, bude rozhodnuto na podzim.

Opět požární lety

Dolnobavorská vláda nařídila protipožární letecké odpolední hlídkování o nadcházejícím víkendu. Letadla budou startovat z letišť Landshut-Ellermühle, Straubing-Wallmühle, Eggenfelden, Vilshofen a Arnbruck.

Proti zakrývání kampaně

Bavorská nekuřácká iniciativa Pro Rauchfrei chce na druhý pokus prosadit, aby v budoucnu všichni zákazníci supermarketů byli konfrontováni s „odpudivými“ obrázky o škodlivosti kouření na nálepkách krabiček cigaret, píše PNP. Chce žalobou zakázat dvěma mnichovským filiálkám Edeka zakrývání záběrů rakovinových nádorů, zkažených zubů a černých plic, popisuje deník. U okresního soudu iniciativa prohrála, teď je věc u Vrchního zemského soudu.

Evropská unie nařizuje ukazovat na balení cigaret velké šokující fotografie. Společně s varováním Kouření zabíjí musejí snímky zabírat nejméně dvě třetiny plochy na přední i zadní straně krabiček. V mnoha supermarketech jsou obrázky v prodejních automatech ale zakrývány a zákazník je vidí až po uchopení produktu. Nalézací soud konstatoval, že zakrývání snímků v prodejních automatech je povoleno, protože automat není součástí balení cigaret…

Studené polévky v base

Vězni v bavorských věznicích dostávají při současných vedrech k osvěžení kromě jiného studené okurkové polévky, více čerstvého ovoce, zeleniny a ovocný jogurt, uvedla PNP z informace ministerstva spravedlnosti. Podle mluvčí jsou cely více větrány a odsouzení rádi využívají i častější sprchování.

Kvůli horku bělí koleje

Rakouské spolkové dráhy natřely u Bludenze koleje v úseku pěti kilometrů na bílo, aby otestovaly, jestli to pomáhá proti ohýbání bezešvých kolejnic ve vedru, napsala PNP. Švýcarské dráhy to zkoumají v horkých dnech na odstavných kolejích u Solothurnu a také Německým drahám běžel v začátku července pokus na testovací trati. „Studie ukázaly, že světlý nátěr zchlazuje koleje až o sedm stupňů ,“ uvedl mluvčí švýcarských SBB Reto Schärli. Dlouhodobé teplo je zahřívá až na 70 stupňů. V jeho zemi je to problém akutní, ve středu horko zastavilo provoz na regionálních tratích u Curychu, u Aargau a u Ženevy. V Německu v červnu ohnulo vedro koleje úzkokolejky u Baltu. V bavorském Würzburgu se osvědčilo bílení kolejí tramvají. V červencovém žáru je to ochladilo o osm stupňů.