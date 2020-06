Stalo se to v udržovaném sídlišti s pečlivě pěstěnými trávníky ve vícepatrovém domě. Nájemníci oznámili policii zápach na schodišti. Nález je šokoval. Bezprostřední soused ale řekl, že paní týdny neviděl. „Že rolety v prvním patře nebyly dlouho vytaženy, nikoho z obyvatel nerušilo,“ uvedl list a citoval svědka, že tyto nájemnice nikdy nevětraly. Žena se sem přistěhovala před osmi až deseti lety. Byt sdílela s psychicky nemocnou dcerou. Žádná z nich nechodila do práce. Podle sousedů se často hlasitě hádaly, matka měla údajně problémy s alkoholem. Kriminalisté předpokládají, že žena zemřela přirozenou smrtí.

Sňatek pana herce

Kabaretiér a herec Ottfried Fischer (66) a jeho dlouholetá partnerka Simone Brandlmeierová (49) se podle informací PNP v pátek vzali. Fischer známý i českým televizním divákům (například Big Ben, Otec Brown atd.) bydlí od roku 2017 v domě po svých prarodičích v Pasově. Vyrůstal v Ornatsödu u Untergriesbachu. Trpí Parkinsonovou nemocí. Se Simone Brandlmeierovou žije třináct let. Sňatek oznámili v lednu a chystali svatbu se sto hosty v Řeznu. Pandemie jim ale program „upravila“.

Volněji v kostelích

Biskupská konference v Mariazellu rozhodla o dalších úlevách při církevních obřadech od 20. června, píší OÖN. Nošení roušek už při nich není nutné. Znovu je povoleno přijímání hostií do úst, ale doporučeno je nadále jejich podávání do ruky. Plněny jsou opět nádoby se svěcenou vodou, která se má častěji měnit. Nedělní mše jsou celebrovány ve všech kostelích a „vyvázání věřících z povinnosti se jich účastnit“ už linie konference ruší.

Nejdůležitějším trvajícím opatřením je dodržování alespoň metrového odstupu mezi lidmi nežijícími ve stejné domácnosti. Tento rozestup se nemusí dodržovat jen po čas nutné a krátce trvající liturgie. Povinné je neprodlené dezinfikování nebo mytí, pokud při obřadu došlo k fyzickému kontaktu. Doporučeno je mít připraveny k tomu potřebné prostředky a čistit prostor a předměty, kterých se věřící častěji dotýkají. Po každé bohoslužbě se má kostel provětrat. Společný zpěv a promluvy už nic neomezuje, pokud je při nich dodržen metrový rozestup.

Svateb se bude moci od 1. července účastnit až 250 osob, za předpokladu, že budou mít předem daná místa. Od 1. srpna může být hostů až 500, ale už musejí mít roušky, „pokud se nezdržují na stanovených místech“.

Zpovědi se mohou nadále konat jen mimo zpovědnici, přičemž je upřednostňován „dostatečně velký a větraný prostor, ve kterém mohou být dodrženy dvoumetrové odstupy“. Při obřadech s nemocnými už neplatí dodržování rozestupů ani nošení roušek, ale kněz si musí před úkonem a po něm důkladně omýt nebo dezinfikovat ruce. Při tradičním závěru mše si věřící dál nemají podávat ruce.

Z vína dezinfekce?

Uzavření hospod kvůli koronaviru v Rakousku připravilo pěstitelům vína pořádný výpadek v tržbách – ve sklepech jim prý zůstalo 23 milionů litrů, píší OÖN. Nákupy domů sice stouply o 17 procent (co do hodnoty o 12 %), ale deficit to jen zmírnilo. Ke snížení ztrát má být levnější víno destilováno a zpracováno na dezinfekční přípravky, informoval Chris Yorke, ředitel Österreich Wein Marketing, ve Vídni. Konkrétně má být asi deset milionů litrů ročníku 2018 a staršího nakoupeno za 35 centů za litr z peněz podpůrného programu a destilováno. Mohlo by z nich prý být milion litrů vysokoprocentního alkoholu.

Rozpárána zevnitř…

Na statku rodiny Primbsových ze Schwarzachu v okrese Straubing-Bogen uhynula nečekaně březí kráva Filipa a o život přišlo i tele v jejím těle. Zvnějšku jí nic nechybělo. Zjistili ale, že byla „rozpárána zevnitř“ - rozešrotovanou plechovkou Red-Bull, kterou někdo odhodil na jejich pole asi z kolem projíždějícího auta, píše PNP. Podle pitvy byla příčinou smrti „permanentně putující cizí tělesa“, která do těla pronikla žaludeční stěnou… Rozřezané malé části plechovky, ostré jako nože, pak našel Gerhard Primbs roztroušené v krmivu. Obdobně postižena je také další jejich otelená kráva Ginny, kterou zřejmě budou muset nechat utratit. Třetí dojnice Rudini se prý snad uzdraví…

„Rodina sice při sklízení píce vyhledává kovové části, ale u plechovek to nejde, ty nejsou magnetické,“ vysvětlují PNP. Jsou pak sešrotovány a nechtěně se dostanou do krmení… Smrticí úlomky jsou na snímku z facebooku rodiny.

Vlci za humny

V zooparku v Lohbergu v okrese Cham se 5. května vlčici jménem Osira narodilo pět štěňat, informuje PNP. Mláďata už se ukazují před norou. Foto: Deník/PNP/Richard Wenzel