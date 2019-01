Linec – Devatenáctileté Theresa Polzerová z Freistadtu (na snímku) a Katharina Hacklová z Lince působí jako volontérky ve škole ve Mtwapě, kousek severně od pobřežní Mombasy v Keni.

Učí africké děti. | Foto: Deník/repro

V této chudé části vede linecká lékařka Sonja Horsewood-Jemcová Albstadt Helping Hands Community School. Chodí do ní 600 dětí, od předškolního věku po maturanty, z toho 190 ubytovaných v internátě. Stará se o ně 50 učitelů, kuchařů, krejčích, řidičů autobusu a nočních hlídačů, popisují OÖN a citují Theresu: „Vždycky mi bylo jasné, že hned po maturitě nebudu chtít dál studovat. Chtěla jsem si udělat smysluplnou pauzu v učení.“

Stejně jako Katharina, s níž se seznámila až na místě, se o projektu dozvěděla od známé a spojila se s Jemcovou. „Je tady samozřejmě všechno jiné, je třeba s dětmi často opakovat, ale bohudík dostáváme učební materiál z Rakouska,“ říká. O svém nástupu mluví jako o kulturním šoku. „Děti neměly první školní den ani to nejnutnější. Mnoho jich přišlo bosých. Vidět plakat děti a rodiče po odmítnutí přijetí z důvodů omezené kapacity, to je tvrdé a je třeba si na něco takového zvykat. O to hezčí je moci v místě pomáhat a sklízet velkou vděčnost dokonce i za nejmenší gesta,“ uvádí. Pomáhají i individuálně. „Chlapec, který ve škole neprospíval, se teď nadšeně učí truhlařině, a jiný se chce bezpodmínečně vyučit kuchařem. Tomu teď paní Sonja ukazuje nejdůležitější postupy,“ doplňuje.

Návštěva, kterou v Keni Theresa očekává tento týden, je na cestě s kufry plnými dětské obuvi, školních pomůcek a podobně. Projekt je financován mimo jiné zemí Horní Rakousy, hlavně ale patronáty. „Cíl osvobodit vzděláním děti od chudoby, prostituce a kriminality, se v Mtwapě daří dobře plnit, a nasazení nepochybně naplňuje i hornorakouské slečny – před několika týdny sdělila Theresa rodičům, že nechce začít studovat letním semestrem, ale o půl roku si prodlouží volontariát v Keni,“ uzavírá linecký list. (www.kenia-kinder.at)

Unie hrozí USA

Evropská unie se podle frankfurtských novin připravuje na možnou obchodní válku s USA, napsal linecký Volksblatt. Pokud prý Amerikou plánovaná omezení dovozu oceli a hliníku dopadnou i na evropské výrobce, mohla by EU během pár dnů zavést „proticla" na důležité americké zboží. V jejím "hledáčku" mají být obzvlášť agrární produkty jako brambory a rajčata, ale nadto prý chce zasáhnout cly i výrobky firem podporujících ve volbách prezidenta Donalda Trumpa. Konkrétně by mělo jít třeba o motocykly, "protože výrobce Harley-Davidson má sídlo ve Wisconsinu, odkud pochází republikánský mluvčí Sněmovny reprezentantů Paul Ryan“, a zmiňována je také Bourbon-Whiskey z Tennessee a Kentucky, vlasti vůdce senátní většiny Mitch McConnell.

Nárůst osobních insolvencí

To, že loni poklesl v Rakousku počet privárních insolvencí na nejnižší číslo od roku 2006, bylo podle Volksblattu způsobeno z velké části novelou zákona o těchto konkurzech. Ta od prosince umožňuje oddlužení během pěti let i bez splácení dluhů, uvádí list.

To se odrazilo už v lednových číslech. Počet zahájených privátních insolvencí meziročně stoupl o rekordních 67 procent na 899. Ochránci věřitelů odhadují, že za letošní rok bude těchto řízení víc než 10 000. Důvody finančního selhání osob jsou podle institutu Credit-reform různé – ztráta pracovního místa, nezdařený start živnosti či osobní osud. Jedno mají všichni dlužníci ale společné – nedostatečný přehled o vlastní finanční situaci. K úpadku často vedou online objednávky, splátkové koupě a sebepřecenění při zahájení soukromého podnikání. Jako věřitelé jsou většinou postiženy banky a pojišťovny, poskytovatelé moblních sítí a online shopy.

Víc nehod, míň zraněných

Loni se v Dolním Bavorsku stalo 42 374 dopravních nehod, o 3,24 procenta víc než předloni. Deník PNP k tomu poznamenává, že ale také přibylo motorových vozidel – o 2,13 procenta na 1.023.414. Hlavní příčinou havárií byla nepřiměřená rychlost – loni stála 28 lidských životů a 1100 zraněných. 32 účastníků provozu přišlo o život proto, že nebyli připoutáni, nebo nedodrželi bezpečnou vzdálenost. Počet nehod s vlivem alkoholu se zvýšil z 509 na 552, ale počet jejich obětí se snížil z devíti na sedm a počet zraněných ze 314 na 292. O čtyři na 53 byl nižší počet nehod pod vlivem drog.

Nehod motorkářů bylo skoro stejně jako předloni – 732 ku 733. Zvýšil se ale počet zraněných ze 691 na 703 a mrtvých z jedenácti na šestnáct.

Telecí játra za 208 000 eur

Mnichovský úřední soud uložil 58letému muži peněžitý trest 208 000 eur za odcizená telecí játra v prosinci v supermarketu v Mnichově-Haidhausenu. Obviněný přiznal, že v onom měsíci už počtvrté játra „přebalil“ do sáčku od zeleniny, aby je na samoobslužné pokladně zaplatil jako levnější produkt. „Podle soudu má muž měsíční příjmy ve výši minimálně 24 000 eur. Podle toho mu soudce vyměřil rekordní pokutu,“ uvedla PNP. Protože delikvent nemá trvalé bydliště v Německu, byl kvůli hrozícímu trestu vzat do vazby. Už předtím byl kromě jiného potrestán kvůli krácení daní k sankci 400 000 eur. Motiv krádeží jater v ceně 13 až 47 eur neuvedl. Rozsudek je pravomocný, uzavírá pasovský list.

Miliony turistů na zámcích

Bavorské zámky, hrady a rezidence loni navštívilo 5,1 milionu hostů, o 1,7 procenta víc než předloni, píše PNP. Největším magnetem byl opět zámek Neuschwanstein s téměř půldruha milionem hostů (+3,1 %).

Lehce přibylo ovcí

V Bavorsku napočítali loni asi 268 000 ovcí, o 0,7 procenta víc než předloni. Počet provozů, které je chovají, stoupl na 2200. Průměrně tedy měly 124 ovcí. 45,6 procenta celkového počtu, 122 400 kusů, držely velkochovy s počtem více než 500 ovcí.

Mají smlouvu s Romy

Tři roky po jednomyslném rozhodnutí zemského sněmu uzavřela bavorská vláda 20. února ujednání se zemským svazem Německých Sinti a Romů, které však podle kancléřství není formální smlouvou, informuje PNP. Za vládu prohlášení podepsal ministerský předseda Horst Seehofer (CSU), za Sinti předseda Erich Schneeberger. V Bavorsku žije asi 12 000 Sinti a Romů, poznamenal list.

„Podpisem dáváme historické znamení,“ řekl Seehofer. Bavorsko se tím přihlašuje k politicko-historické odpovědnosti za menšinu, která dlouho patřila k „zapomenutým obětem“ nacistické násilné moci. Smlouva má vrátit pozornost k uvědomění si historických souvislostí, jejich objasňování a k podpoře tolerance k menšinám, napsala PNP. Dokument prý má pro Sinti a Romy „centrální význam“ a výrazně podporuje rovnoprávnost, udržení kultury a tradic. Navíc nově upravuje finanční podporu svazu Sinti zemskou vládou. Její příspěvky byly dosud dobrovolné. O výši nových dotací zatím nejsou údaje, uzavírá PNP.

Chřipka „vypustila“ svěcenou vodou

Kašna se svěcenou vodou v kostele Srdce Páně v hornofalckém Weidenu zůstane z rozhodnutí faráře Gerharda Pausche kvůli možnému nebezpečí chřipkové nákazy dva nebo tři týdny prázdná, napsala PNP. Odpadnout má také tradiční mírový pozdrav podávání rukou při obřadech. Podle Pauscheho může být plně nahrazen přátelským pokývnutím. K rozhodnutí ho prý přivedlo váhání věřících u křtitelnice v této době epidemie. Vedení řezenského biskupství k věci uvedlo, že pro ni nejsou jednotné pokyny, rozhodnutí o upuštění od svěcené vody a podávání rukou přísluší farářům.

Muzeum Total

Od čtvrtka 22. února do neděle bude v Linci popáté prodloužený muzejní víkend. V rámci pololetních prázdnin pozve školáky i další veřejnost k návštěvě devět místních kulturních institucí -

Ars Electronica Center, Biologiezentrum, Zemská galerie, muzeum umění Lentos, městské muzeum Nordico, OÖ Kulturquartier, Zámecké muzeum, Stifterův dům a „Ocelový svět“ voestalpine. Paušální vstupné je 10 eur, děti do 14 let pět. (www.museum-total.at)