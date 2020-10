V Evropě vyrostly ceny za bydlení víc jen Estonsku, Lotyšsku a Lucembursku. Například ve Vídni stojí metr bytu v osobním vlastnictví průměrně 4200 eur, v celém Rakousku průměrně 2770,78 eura. Nájmy podražily ze 4,30 za metr čtvereční na 6,20 eura (ve Vídni na 9,80 eura). V Rakousku žije „ve svém“ 42 procent lidí, ve Vídni 72 procent.

Vídeň je socdem

Po vyhodnocení 321 056 lístků (platných 317 091) odevzdaných poštou nebo přede dnem voleb na okresních úřadech – tedy skoro 44 % všech hlasů - oznámila komise výsledky voleb do sněmu Vídně. SPÖ v něm má 46 mandátů, ÖVP 22, Zelení 16, Neos a FPÖ po osmi. Sociální demokraté získali 41,62 % hlasů, lidovci 20,43 (plus 11,19 %, počet jejich poslanců se více než ztrojnásobil, posledně jich bylo sedm), Zelení mají nejlepší vídeňský výsledek v historii 14,80 % (+2,96) a mají poslanců o šest víc než dosud. FPÖ se po skandálu na Ibizze a dalších aférách propadla ze 30,79 na 7,11 % a muselo skončit 26 z jejích dosavadních 34 mandatářů. Jejich někdejší šéf Heinz-Christian Strache s novou stranou Liste HC Strache zůstal se 3,27 % pod pětiprocentní hranicí. Účast včetně korespondenční volby byla 65,27 %, o 9,48 % menší než posledně. Důvodem je podle OÖN pandémie a to, že mnoho zklamaných stoupenců FPÖ nevolilo.

Pomohla odejít ze života

24letá Hornorakušanka je v Pasově souzena za pomoc v umírání na vyžádání své přítelkyně, napsaly OÖN. K činu došlo loni 23. srpna. Obě odjely v noci k jezeru Ranna poblíž Wegscheidu ke společné sebevraždě – chtěly autem vjet do vody a utonout. Vozidlo, které řídila obžalovaná, ale uvízlo v bahně u břehu. Zkoušela pak kamarádku bodnout nožem do srdce, ale nepodařilo se jí to, a ta chtěla, aby ji utopila, popisuje list. Vyslyšela ji a natlačila ji pod hladinu. Když byla mrtvá, zkoušela opakovaně si vzít život také… Kolemjdoucí rybář si brzy ráno povšiml auta a žen u jezera a alarmoval pomoc.

„Už měsíce předtím se obě pokoušely vzít si život, ale marně,“ pokračuje linecký list. Obviněná to prý chtěla udělat už ve svých dvanácti letech, kdy před jejími zraky zemřel v zahradě otec na infarkt. V témže roce poznala ve škole osudovou kamarádku. Obě spolužáci kvůli vzhledu mobbovali, a to je sblížilo. Obviněná se vyučila, ale v práci dala výpověď kvůli šéfovi, její přítelkyně absolvovala obchodní školu, pracovala v různých oborech, ale nebyla spokojená. Před činem byly obě několik měsíců nezaměstnané.

Sociální kontakty neměly skoro žádné. Jen jedna další přítelkyně z Lince byla pevnou součástí jejich života. Společně praktikovaly ve volném čase „hry živých rolí“, ve kterých hrají postavy známých děl. Vybraly si Pána prstenů. OÖN citují předsedu senátu, že obviněná ve své roli krátce před činem poslala kamarádce dopis, že už má jen jedenáct dnů na to, aby se osvobodila od démonů. Na dotaz soudu, co těmi démony mínila, obžalovaná tvrdila, že nic určitého, často prý o nich mluvily, když se bavily o svých zdravotních nebo finančních problémech. Třetí ze skupiny „hereček“ se k soudu omluvila, trpí prý ztrátou paměti… Téměř dvě hodiny vypovídala jako svědkyně matka zemřelé. Našla v jejím pokoji pětistránkový dopis na rozloučenou, ale pochybuje, že byl určen jí. Na přímý dotaz, zda si myslí, že čin byl jako sebevražda inscenován, řekla, že ano. „Má dcera by to nikdy neudělala,“ míní.

Obžalovaná byla do března ve vazbě, kde byla psychiatricky ošetřována. „Činu lituje, dnes už údajně nemá žádné sebevražedné myšlenky. S kamarádkou se prý totálně pomýlily, myslely, že je nikdo nepotřebuje a že jsou lidé bez nich šťastnější,“ uvádí list. Rozsudek lze očekávat nejspíš začátkem listopadu.

Konec války v chrámu

„Můžeme pětasedmdesát let žít v míru, to je dar, velký závazek, drahocenný přínos v době konfliktů, protikladů a zvratů,“ řekl biskup Manfred Scheuer k pozadí mimořádné bohoslužby v lineckém Mariánském dómu. Organizace Pro Oriente sem zve na 25. říjen od 16 hodin k mírové a děkovné modlitbě. „Všechna náboženství jsou pozvána, aby se s námi modlila za mír,“ řekl bývalý zemský hejtman Josef Pühringer. Původně určený termín 15. květen musel být odřeknut kvůli pandémii a akce se uskuteční v předvečer 75. výročí jmenování první politické zemské vlády Heinricha Gleißnera. Organizátoři prosí zájemce o účast o přihlášení se na linz@pro-oriente.at.

… a za humny stávkují

Pandémie nestačí, v Bavorsku zvyšují nervozitu stávky odborového svazu ver.di ve veřejných službách. Ve středu od čtyř hodin v noci nevyjíždějí městské autobusy v Pasově a stávku chtějí řidiči ukončit až v jednu hodinu v noci na čtvrtek. Od osmi hodin je stávka na pasovské klinice, poprvé v její historii, jak píší PNP. „Do 21 hodin budou zaměstnanci protestovat před budovou za lepší mzdy,“ uvedla. K jejich stávkové výzvě se podle ní připojuje stále víc veřejných služeb – stávkové delegace ke klinice vyšlou správa vodních cest, města Pasov a Waldkirchen, spořitelna Pasov, rehabilitiční centrum v Bad Füssingu, úřad sociálního zabezpečení a další.

Rekordně nákaz i v Rakousku



Z úterka na středu přibylo v Rakousku 1346 nových případů nákazy Covid-19, tolik, jako dosud nikdy během 24 hodin. Také Horní Rakousy dosáhly se 234 novými případy denního rekordu. Víc pacientů přibylo jen ve Vídni (402), třetí Tyrolsko jich mělo 184. Od propuknutí pandémie bylo v Rakousku zjištěno