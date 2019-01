Pasov - Pasovskou Královnou silného piva 2018 se v Obernzellu stala Miriam Nalezniaková z Pockingu, studentka médií a komunikace na Univerzitě v Pasově, která jinak ráda tančí a věnuje se modelingu, píše PNP.

Její Veličenstvo Miriam I. | Foto: Deník/repro PNP

K soutěži ji prý bez jejího vědomí přihlásil její 16letý bratr Filip. „Tajně vyhledal mé fotografie a zaslal je porotě,“ říká „Její Veličenstvo Miriam I.“. Když na konci ledna dostala pozvánku ke castingu, cítila se prý jako spadlá z Měsíce. Královskou korunu převezme oficiálně při přehlídce silných piv v X-Point hale v Kohlbrucku 24. února, právě v den svých 24. narozenin. Doma v Pockingu pak bude „úřadovat“ při festivalu silných piv v tamní městské hale 15. března.

Český lyžař „skolil“ dítě

Šestnáctiletý český lyžař se ve čtvrtek odpoledne na sjezdovce Hochwald na Smrčině asi 200 metrů před údolní stanicí lanovky vyhýbal stojícímu lyžaři. Při tom měl kolizi se šestiletým německým chlapcem přijíždějícím na svah zprava. Dítě při srážce upadlo a záchranka je se zraněním odvezla do nemocnice v Rohrbachu, píší OÖN.

Není nad nájem!

Linec, kterému od roku 2011 přibylo téměř devět procent obyvatel až na nynějších 206 000, chce dál podporovat výstavbu bytů, píše věstník magistrátu. Loni jich bylo dokončeno 1117, další dva tisíce se staví při 130 projektech. Stavební povolení je vydáno pro 940 bytových jednotek ve vícepodlažních budovách, o povolení pro dalších 1160 bytů je už požádáno a pro 410 jsou žádosti „na cestě“.

„Celkově tak bude v Linci v příštích letech budováno více než 4400 dalších bytů. Stavba každého nového zajišťuje rok dvě pracovní místa, při ročním objemu tisíc bytů jsou jich tedy dva tisíce,“ říká starosta Klaus Luger a dodává, že adekvátní pokrytí poptávky drží ceny nemovitostí ve stabilních hranicích. Jejich cena přitom v Linci v posledních letech silně vzrostla stejně jako v ostatních velkých městech. „Když byt o sto metrech čtverečních stojí 450 000 eur, nedivím se, že osmdesát procent lidí, kteří v Linci hledají střechu nad hlavou, si bydlení pronajímají a nechtějí kupovat, protože nákup už je skoro nefinancovatelný,“ říká městský radní pro plánování Markus Hein (FP). To je důvodem, proč se ve městě staví 80 procent domů nájemních.

Starosta nevěří, že zájem o nájem bytů způsobují především vysoké ceny staveb. Zaprvé prý jsou i stometrové byty i už za 300 000 eur, a za druhé jsou dnes lidé „mnohem mobilnější“ než dřív, partnerství se dnes uzavírají často na několik let a ne na celý život. Proto tedy raději do nájmu, který nabízí víc svobody, pokračuje věstník.

Po kom jméno stadionu?

„Stadion, který nese Tvé jméno“ - pod tímto sloganem hledá SK Vorwärts Steyr i o letošním jaru patrona pro pojmenování klubového stadionu na Volksstraße, píší OÖN. Ještě do konce sezony nese název „Liferadio-Arena“, následného patrona vylosují o přestávce posledního domácího utkání Steyrských proti Kalsdorfu 12. května. Losy „o jméno“ si za 500 eur mohou koupit firmy z celého Rakouska, dodává list.

Podvedli padělkem státní knihovnu

Bavorská státní knihovna v Mnichově získala v roce 1990 za dva miliony marek darovaných třetí osobou exemplář mapy světa, vytvořené freiburským kartografem renesance Martinem Waldseemüllerem (1470 – 1522). Pochyby o její pravosti tehdy nikdo neměl, když mimo jiné na ní byly prokazatelně inkunábule, zvláštní litery používané před vynálezem knihtisku. Mapa je známá tím, že je první, na níž je pro zemi na západě užito jméno „America“ podle Amerigo Vespucciho.

Tisky jsou opatrovány jako oko v hlavě. 3. července 2012 napsal Zeit Online o nálezu dosud neznámého exempláře v mnichovské univerzitní knihovně. „Dvě badatelky objevily cennou, kolem 500 let starou, mapu náhodou v nenápadném knihovním svazku z 19. století, mezi dvěma tisky geometrie. Ředitel knihovny Klaus-Rainer Brintzinger mluví o senzačním nálezu,“ uváděl Zeit.

Rozvinul, že jde „o něco mladší a menší mapu globu“ od tohoto kartografa, „jehož tři čtvereční metry velká mapa světa se stala proslulou“ (podle PNP ji v roce 2007 darovala USA kancléřka Angela Merkelová a dnes je k vidění v knihovně Kongresu ve Washingtonu). Článek dále uváděl, že toto dílo je pokládáno za „rodný list“ Ameriky, protože nově objevený světadíl je v něm poprvé označen jako America. Waldseemüller je tedy brán za jejího „kmotra“. „Při ,dávání jména´ se ovšem zmýlil, protože za objevitele kontinentu měl Ameriga Vespucciho, a ne Kryštofa Kolumba,“ komentoval Zeit.

Z menších map světa byly až do mnichovského nálezu známy na světě jen čtyři. Jedna byla v roce 2005 vyvolána v aukčním domě Christie´s zhruba za 800 000 eur. Ta mnichovská se podle Svena Kuttnera, který vede oddělení starých tisků univerzitní knihovny, od známých exemplářů liší. Její původ není plně objasněn, vznikla prý ale pravděpodobně nějakou dobu po prvotisku z roku 1507, uváděl Zeit v roce 2012. Před více než 300 lety pak mapa byla pravděpodobně přehlédnutím zařazena do mnichovského univerzitního svazku geometrických tisků ze začátku 16. století, když tehdejší bibliotekáři nerozpoznali její význam, řekl Kuttner. Dodal, že nález těchto rozměrů nebyl učiněn od druhé světové války.

Ve čtvrtek 15. února 2018 svět omráčila nová informace. Před loňskou dražbou mapy v Christie´s aukční dům nabízený dokument prozkoumal a našel stopy možného padělání, mezi jniými podezřelý bílý škrt. Ten je patrný i na mnichovském tisku. Proto byl odborně prozkoumán i ten. Expertíza ukázala, že oba dokumenty jsou kopiemi tisku v držení minnesotské univerzity, napsala PNP.

Generální ředitel státní knihovny Klaus Ceynowa soudí, že jejich mapa je nejspíš dílem nějakého „chytrého restaurátora“, který na ní chtěl vydělat. Naznačuje to vysoká profesionalita, s jakou byly obě kopie pořízeny. Konkrétní informace, které by mohly vést k tomu, kdo je pravděpodobně před rokem 1950 zhotovil, prý ovšem chybějí, což ztěžuje možnost vznášet případné právní nároky. „Mapa je bezcenná, to se musí říci,“ řekl. „Je to pro nás velmi smutné, ale je to tak…“

Peněženku „ukradla“ kuna

Muž z hornofalckého Pemflingu (okr. Cham) našel v motorovém prostoru svého auta při doplňování vody do ostřikovače cizí peněženku, napsala PNP. Jak se ukázalo, patřila občanovi ze severního Německa, který ony dny trávil dovolenou stejně jako nálezce portmonky v alpském podhůří… Policie je přesvědčena, že peněženku musela někde najít, když ne rovnou „odcizit“, a schovat pod kapotu kuna, o nichž se ví, že k motorům rády zalézají, jinak by prý celý případ nedával smysl. Majitel auta o jejím „lupu“ celou cestu do Bavorského lesa neměl tušení… Policisté kořist poslali majiteli, „a jak se na čestnou kunu sluší, v peněžence nechybělo nic,“ dodává zpráva s vtípkem na konci, „že identita zvířecího gaunera nadále není známa“…

Dětí ve školkách přibylo

K loňskému 1. březnu bylo v 9359 bavorských školkách 548 822 dětí, meziročně o 2,9 procenta víc (533 317), napsala PNP. Kromě nich bylo v zařízeních jednodenní péče, podporovaných z veřejných rozpočtů, 10 453 dalších dětí, o 12,7 procenta víc než rok předtím.

Opatrovaných dětí do tří let bylo loni v Bavorsku celkově 100 178, tedy každé čtvrté (27,4 %), v roce 2007 jen 35 037 (10 %). Nejvíc „mrňousů“ měli v Mnichově, kde do tří let bylo 42,1 % za všech předškoláků.