Jeho součástí bude výstava modelů typických staveb příhraničí s dominantou dvanáct metrů dlouhého a pět metrů širokého reliéfu, na kterém se mohou posouvat ve světelné projekci hranice, zóny, obce a sídliště v proměnách času, popisuje list. Na sklonku léta má být instalován v areálu hájovny Větrník u Prášil, o adventu pak ve Zwieselu. Čtyři modely stojí jako „předkrm“ už teď v informačním centru Bavorsko-Čechy v Plzni.

V předváděcím sálu s obrazovkami budou návštěvníků nabídnuty autentické osudy od poválečné doby po současnost. Dokumentární cyklus Šumava zanikající a znovuzrozená bude doplněn tématickou řadou na téma muziky, řemesel a gastronomie bavorských a českých Šumaváků v produkci Ekofilmu. Projekt finančně podporuje Evropská unie v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. Na snímku Deníku/PNP/ALR je model kostelíka Sv. Mouřence u Annína na Klatovsku.

Dlouhá cesta k bydlení

„Kdo si v Rakousku koupil vlastní byt, musel zpravidla skoro dvakrát déle pracovat než ten, kdo si nemovitost pořídil v Německu,“ píší OÖN. „Zato nájmy jsou u nás levnější než v jiných evropských zemích, jak ukazuje studie poradenské společnosti Deloitte.“

Linecký list rozepisuje, že Rakušané musejí za nový byt o 70 metrech čtverečních zaplatit zhruba deset ročních hrubých platů – průměrná cena za metr pro prvního nabyvatele je 4176 eur. Tím je Rakousko třetí v Evropě. „V relaci k průměrnému ročnímu hrubému platu stojí byty nejvíc v Česku a v Srbsku (více než jedenáct ročních příjmů). V Německu jsou v průměru ,jen´ za 5,4 roku,“ pokračuje list. Co do nájmů je Vídeň podle Deloitte veskrze dostupná, průměrně za 9,90 eura měsíčně za metr. V Lucembursku je to 30,70 a v Paříži 28,30 eura. Absolutně nejdražší vlastní byty jsou v Paříži (12 863 eura za metr), následovány Luxemburgem 9565, Mnichovem 8250 a Londýnem 7699 eur. Ve Vídni je to v průměru 4868 eur, v Linci na 4000 eur.