Návrh předpokládá zavedení povinných testů i pro pendlery. Mají na vjezdu předkládat lékařský doklad nebo potvrzení o testu ne starší 72 hodin. Pokud jej nebudou mít, musejí nastoupit do desetidenní karantény. Při dodatečném dodání testu nebo (dalšího?) negativního výsledku jejich karanténa skončí. Bližší podrobnosti ministerstvo nechce sdělovat právě vzhledem k možnému přepracování předlohy. Původně mělo nařízení vstoupit v platnost už v pondělí, odložení uvítal podle rakouské strany i český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Volksblatt doplňuje, že českým penderům do Německa stačí od neděle předložení koronatestu ne staršího 48 hodin při každém vjezdu, jen v Sasku potřebují dva testy za týden.

Linec – České pendlery do Rakouska vzrušily v pátek zprávy o zavedení povinných koronatestů u sousedů. Až odpoledne rakouské ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že zatím jde o návrh, který byl ve čtvrtek předložen spolkovým zemím a sociálním partnerům k posouzení a příští týden má být doladěn.

Na bavorsko-české hranici bylo podle Volksblattu od začátku zostřené povinnosti provedeno přes 350 000 rychlotestů. Jen v okrese Cham se jim podrobilo od neděle od neděle na 6000 českých zaměstnanců. Podle okresního hejtmana Franze Löfflera jen osmnáct z nich bylo pozitivních. V začátku týdne čekalo na test dlouho asi 4500 českých pendlerů, ale s rozšířenou nabídkou možností se prý situace uvolnila.

Čísla ze včerejška

V pátek v 9.30 zaznamenali v Rakousku 411 730 nákaz covidem, o 1500 víc než předchozího dne. Zemřelo dosud 7658 lidí (+51). V Horních Rakousích bylo potvrzeno 79 765 onemocnění (+258), v Dolních 63 853 (+233). Na 100 000 obyvatel zemřelo dosud ve Štýrsku 126,93 člověka (absolutně 1582), Horní Rakousy jsou třetí s 96,56 (1439), Dolní osmé (67,21 - 1132). Aktivních nemocných je v Horních Rakousích 1686, z toho v nemocnicích 188, na intenzivkách 34. V zemi dosud zemřelo na covid 1439 lidí.

Vysvětlují odsun

Cizinecký úřad v Rakousku přešel do ofenzívy a do detailu vysvětluje svůj postup při aktuálním vysídlení gruzínské rodiny. Argumentuje, že se skoro čtyři roky zdržuje v Rakousku neoprávněně. Matka N.T. přicestovala do země poprvé legálně v roce 2006. V roce 2009 podala žádost o azyl i pro svou dceru T. T., narozenou v Rakousku, a po negativním vyjádření v roce 2012 rodina dobrovolně odcestovala. Do Rakouska se vrátila v roce 2014 a opakovaně podávala další žádosti o azyl, od roku 2015 i pro další dceru v Rakousku narozenou, L. T. Celkově rodina žádala šestkrát. Každý návrh posuzovaly soudy a zamítaly jej. Šest pokusů o dobrovolné vycestování rodiny zpět do vlasti z různých důvodů nevyšlo. „Žadatelům muselo být jasné, že nemá žádnou šanci na pozitivní vyřízení azylu,“ uvádí úřad.