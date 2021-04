Více než 600 občanů obce, tedy každý pátý, posbíralo z přidělených prostorů stovky kilogramů odpadu a plevele, napsaly OÖN. Děti z mateřinek se naučily i písničku sběračů odpadu. V pěti skupinách se jich činilo 112. Z národní školy se zapojilo 112 dětí, šest učitelů a řada rodičů, z druhého stupně 214 žáků a učitelů, alpský spolek přišel s 25 členy, dobrovolní hasiči se 36, myslivci se 22, svaz důchodců dodal osm členů, Červený kříž čtrnáct, atd.

V rovnoprávnosti máme co dohánět

Rakousko si tleská. Podle studie Světového hospodářského fóra (WEF) se vylepšilo v rovnoprávnosti, píší OÖN.

V mezinárodním Global Gender Gap Indexu 156 zemí postoupilo o šest míst na 21. pozici. Při první bilanci v roce 2006 bylo na 27. místě, předloni až na 34. “Postavení žen ve světě silně zhoršila pandémie. V roce 2019 WEF vypočítal, že by trvalo ještě 95 let, než se rozdíl mezi pohlavími smaže. Teď už to má trvat 135,6 roku,” uvádí list.

A jak vypadá aktuální pořadí států: 1. Island, 2. Finsko, 3. Norsko, 4. Nový Zéland, 5. Švédsko, 6. Namíbie, 7. Rwanda, 8. Litva, 9. Irsko, 10. Švýcarsko, 11. Německo, 12. Nikaragua, 13. Belgie, 14. Španělsko, 15. Kostarika, 16. Francie, 17. Filipíny, 18. JAR, 19. Srbsko, 20. Lotyšsko, 21. Rakousko… 23. Británie, 30. USA, 33. Bělorusko, 74 Ukrajina, 77. Slovensko, 78. Česko, 99. Maďarsko, 107. Čína, 133. Turecko, 156. Afghánistán. Srovnáván je přístup ke vzdělání, ke zdravotní péči, účast na ekonomice a politické moci.

Vlaky zase pojedou

Německé dráhy (DB) i regionální provozovatelé v polovině února zastavili dopravní spojení s Českou republikou kvůli pandémii. Nyní se vlaky vracejí. 7. dubna odstartuje zemský Alex (RE25) na trati Mnichov – Praha, od 12. dubna bude Hornofalcká dráha jezdit spojení Marktredwitz-Cheb-Hof. Spolkové Deutsche Bahn (Regio Bayern) mají od 12. dubna obsluhovat trati Hof-Cheb a Norimberk-Cheb.

Vyhráli si s legem

To byl jásot!Zdroj: Deník/PNP

Ben (6 let, vpravo) a Luca (8) Gegenfurtnerovi z Plattlingu se opět dostali mezi pět nejlepších v Legoland Familien-Challenge, která hledá nejkreativnější rodiny Německa ve stavění z lego kostek, píše PNP. Při jásání po vyhlášení výsledků na iPadu je natočila maminka Yvonne.

Prosadili se mezi stovkami soutěžících týmů. Za vítězství mohou strávit exkluzivní víkend v Legolandu v Günzburgu, jakmile znovu otevře. K jeho vrcholné atrakci patří lezecký park, do kterého se Ben chce poprvé odvážit. V tamním minilandu budou kluci moci vystavit své úspěšné modely a navštívit opravdové velké stavitele -výrobce této tradiční hračky. O vítězství bratrů rozhodlo online hlasování 8000 posuzovatelů na www.legoland.de. Každý mohl hlasovat jen pro jednu práci.

Modely do soutěže musely být postaveny od 26. prosince do 7. března z běžně prodejných kamenů lega. Skupiny mohly mít až pět členů.