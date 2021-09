Program "Sciencity – Dny mozku" nabízí pohled do práce vědců v Linci a na jejich výsledky. "Bude to napínavá směs science slamů, živého koncertu a party," lákají organizátoři.

Společnost qapture GmbH, která se zabývá řešením autonomního rozpoznávání objektů, digitální inventurou, "virtualizací reality" apod., předvede robotického psa "Spota" od Boston Dynamics, který se dokáže i rytmicky pohybovat. Ukázku nastudoval právě pro středeční večer v Linci.

Ke skleníkovému efektu pojednají Erwin Reichel a Dominik Kreil z Keplerovy univerzity otázku, o kolik se Země ohřeje za 90 minut. Současnost vizualizace ozřejmí Tina Franková, "designérka komunikace". Nikolaus Doppelhammer z Keplerovy univerzity, vítěz rakouského SciencSlamu 2019, připomene, že vymírání druhů jako jeden z centrálních problémů životního prostředí ničí především nejen dlouhodobé přírodní "experimenty", ale především vědu. Dojde i na další palčivá témata. Při špatném počasí ale bude akce odřeknuta. Všechny informace jsou na www.innovationshauptplatz.linz.at.

Přitvrdili nebezpečně rychlým

Od 1. září vstoupí v Rakousku v platnost novela dopravního zákona. Změny postihují především masivní překračování povolené rychlosti, informují OÖN.

"Zatím co při jejím překročení v obci o 41 až 60 km/h hrozilo odnětí řidičského oprávnění na 14 dnů, teď to bude na měsíc, při prvním opakování přestupku tři měsíce, při dalších až půl roku," říká v listě právník ÖAMTC Martin Hoffer. Záznam v registru řidičů bude vymazán až za čtyři roky. Minimální peněžité tresty za jízdu o více než 30 km/h vyšší se zvedají ze 70 na 150 eur, o 40 v obci a 50 venku budou místo 150 nově nejméně 300 eur.

Pokus o vraždu potrestali po devíti letech

Za brutální přepadení a těžkou loupež před devíti lety dostal nyní 49letý rodilý Číňan ve Vídni trest odnětí svobody na 14 let, informují OÖN. Rozsudek není pravomocný.

Obžalovaný přepadl 28. září 2012 ve vídeňské čtvrti Alsergrund ženu, která chtěla donést do banky peníze svého bratra. Obviněný tehdy pro něho dělal příležitostné práce a věděl, že jeho denní tržba bývá tučná. Podle obžaloby ženu sledoval, když minula jeho vůz, nasadil si vlastnoručně vyrobenou masku, vyběhl za ní a zezadu ji udeřil do hlavy dřevěnou tyčí. Bránila se a útočník ji bil dál, než se klacek zlomil, a pak jí jednu část z něj vrazil do úst. Vzal nůž a způsobil jí dvacet bodných a řezných poranění. Jedna rána pronikla do hrudního koše. Poškozené, které ten den bylo 26 let, sebral kabelu, ve které měla 15 200 eur.

Po činu odešel za hranice, kde páchal další trestné činy. Po odpykání čtyřletého trestu ve Francii byl v prosinci 2020 vydán vídeňské justici na základě jeho DNA, která naznačovala jeho účast na přepadení z roku 2012. Nadto ho identifikovala poškozená, které se při jeho útoku podařilo masku mu strhnout. Poznala, že je to zaměstnanec jejího bratra…

Obžalovaný vysvětloval, že tehdy potřeboval peníze na operaci svého otce v Číně. "Chtěl jsem jen loupit, ne zabíjet," ujišťoval soud. Nůž prý původně vůbec nechtěl použít. Podle něho došlo jen k "tahanici" s poškozenou. K tomu žalobce poukázal na znalecký posudek, že četnost a vážnost poranění poškozené by to nemohlo vysvětlit. Obhájce odmítl obžalobu z pokusu vraždy a argumentoval, že život ohrožující bylo jen jedno zranění. Senát ale jeho mandanta uznal vinným ve smyslu obžaloby poměrem hlasů 6:2. "Jako polehčující okolnost mu přiznal dosavadní běh života, částečné doznání a to, že nakonec zůstalo jen u pokusu," uzavírá list.

Policisté jezdili po Šumavě

Reprezentační tým rakouských policistů v cyklistice absolvoval v Aigenu-Schläglu tréninkový tábor, píší OÖN. "Díky velkorysé vstřícnosti hoteliéra a předsedy dozorčí rady turistického svazu pošumavského trojzemí Petera Grubera mohl trenér horských kol Josef Stadlbauer svůj tým shromáždit v Hotelu Almesberger v Aigenu-Schläglu. Ten plní všechna přání speciálně sportovců svým fitnesstudiem, posilovnou, nejlepší poskytovanou péčí a velkorysou oblastí wellnessu k regeneraci," vychvalují OÖN.

K přípravě informují, že tým najezdil na 500 kilometrů většinou po dobře asfaltovaných cestách mezi Dunajem a Šumavou. "Chybět nesměl ani velký okruh k lipenskému jezeru a údolím Vltavy do Českého Krumlova. Bývalý cyklistický profesionál Matthias Buxhofer z Vorarlbergu říká, že v místě je báječný terén k tréninku, a že se sem určitě vrátí," píše list.

Policisté na soustředění na Šumavě.Zdroj: Deník/OÖN

Ohlédnutí za létem

V Bavorsku bylo v létě výrazně víc srážek než v průměru a víc než v jiných německých spolkových zemích, bilancuje PNP. Od června do srpna tu spadlo v průměru 415 litrů vody na metr čtvereční, o 101 litr neboli o 34 % víc než v průměru let 1961-90, jak spočítala meteorologická služba. Na okraji Alp to bylo přes 700 litrů. V Mnichově pršelo 56 dnů, tedy zhruba každý druhý den, v Norimberku 53 dnů.

Teplota v zemi byla průměrně 17,6 stupně, druhá nejnižší v Německu, ale 1,8 stupně nad dlouholetým průměrem díky červnovému "přehřátí" o 2,3 stupně (podle jiných zdrojů bylo léto u sousedů teplejší jen o 0,1 stupně nad průměr). Červenec zaostal za průměrem o 0,4 stupně, srpen o 1,7.

Na Bavorsko svítilo v létě slunce 650 hodin, o pět procent méně než v průměru.

Tlaková níže Nick v posledních dnech způsobila podle předběžných propočtů druhý nejmokřejší a nejchladnější dozvuk léta za nejméně 26 let. Podobně "odporný" týden byl v Bavorsku naposledy v roce 1995.

Nákaza v Ischglu u soudu

Ve Vídni začne 17. září série procesů kolem nákazy koronavirem v tyrolském lyžařském středisku Ischgl, napsala PNP. Spolek ochrany spotřebitelů informoval, že na úvod žalují vdova a syn jednoho zesnulého na covid. Chtějí od státu náhradu 100 000 eur. Dalších dvanáct jednání má následovat, sto žalob je připravováno.

Žalobci vytýkají úředním místům, že před virem varovali příliš pozdě a váhali se zastavením provozu lyžařských zařízení. Rakouský stát vinu na případu popírá. "Místo je známo svou párty-scénou a je pokládáno za jedno z ,hnízd´ šíření nákazy v první vlně v březnu 2020," vysvětluje pasovský deník.

V nadcházejícím případě vycházejí žalobci z toho, že se 72letý novinář nakazil při chaotickém odjezdu z údolí v autobusu. "Tisíce dovolenkářů bylo 13. března 2020 překvapeno oznámením kancléře Sebastiana Kurze, že se údolí Paznau okamžitě uzavírá. Mnoho z nich, také Němci, neprodleně sbalili kufry a pokoušeli se místo ještě opustit. Z pohledu žalobce tyto okolnosti přispěly k tomu, že se virus mohl tak rozšířit po Evropě," píše PNP. "Nezávislá komise expertů mezitím zjistila, že v krizovém managementu došlo k chybám a špatným odhadům."

Český motorkář narazil

V pondělí kolem 11.30 jela 55letá Mnichovanka osobním autem po státní silnici z Regenhütte směrem na Arbersee. Kvůli technickým problémům musela zastavit na pravém okraji vozovky a zapnula výstražné blikačky. Následující 51letý motorkář z Česka je zaregistroval pozdě a do auta narazil. "Zraněn nebyl nikdo, škoda je asi 1000 eur," píše PNP.

Chtěla unést kojence

30letá žena byla v Ambergu odsouzena na půldruhého roku podmíněně. Podmíněně jí bylo uloženo i umístění na psychiatrii. V lednu se pokoušela v kojenecké stanici kliniky ve Schwandorfu přivlastnit si cizí dítě. V převleku do sesterské uniformy se tam vydávala za žákyni porodnické školy. Když odbornou pomocnici na oddělení, která právě balila dítě, odvolali k pacientce, zůstala obviněná sama na pokoji. Popadla mobilní lůžko s kojencem a vytlačila je z pokoje. Zaměstnancům, kteří ji zastavili, připadala zmatená. Dítě zraněno nebylo, končí list.

Genius marketingu, nebo umění?

K Leonu Löwentrautovi (23) se vznáší otázka, zda je geniem marketingu, nebo malířství, píše PNP. Sebevědomí mu rozhodně nechybí: "Chci viset v největších muzeích světa a půjdu za svými cíli s plnou silou," řekl v Mnichově. Tam je od víkendu v Bavorském národním muzeu k vidění jeho výstava "Leonismo", v Německu poprvé po zastávkách na Mallorce a v Benátkách.

Masky z roku 2015.Zdroj: Deník/PNP

Už léta je Leon "v kšeftu popularity". Na instagramu, kde se ukazuje s prominenty jako Davidem Garrettem, frontmanem Rammsteinu Tille Lindemannem nebo kancléřkou Angelou Merkelovou, má více než 223 000 uživatelů. "Daří se mu přivádět mladé lidi k zájmu o umění, protože mluví stejnou řečí jako oni," říká kurátor Leonisma Manfred Möller. Löwentraut podle něho dostal rychle hlas v současné umělecké scéně a podařilo se mu vůbec poprvé novou generaci nadchnout pro umění.

Löwentraut při práci ve svém ateliéru.Zdroj: Deník/Bayerisches Nationalmuseum

Magazín "Forbes" ho letos zařadil mezi 30 nejdůležitějších osob mladších 30 let z německého jazykového prostoru. Robert Ketterer, šéf renomovaného aukčního domu z Mnichově, říká, že je fenoménem, který on už dlouho pozoruje s něčím mezi pobavením a obdivem. Vidí u něho "velmi komerční umění". Jeho "Masky lidí" z roku 2015 (menší obrázek) byly vydraženy v roce 2018 v Mnichově za 22 860.

"Jeho pestré, barevně veselé, často velkoformátové obrazy, na které barvu tlačí většinou rovnou z tub, nějak připomínají Pabla Picassa, Jean-Michela Basquiata s Jacksona Pollocka," píše PNP.

Ekonom umění Roman Kräussl, profesor lucemburské univerzity, pohlíží na fenomén Löwentraut jinak. "Vlastně dělá všechno správně, čistou kulturu popu. Je velmi žádaný, také proto, že podobně komerčně úspěšní mladí umělci jsou v Německu vzácní. Všude jinde je jich plno," říká.

V 16 letech Löwentraut vystoupil v pořadu Stefana Raaba "TV Total", pak z kaiserslauternské provincie nešel do Berlína, Hamburku nebo Mnichova, ale - jak se na dobře vzdělané německé umělce sluší - do Düsseldorfu. Tam ho na akademii odmítli, ale má už tam jeden ze svých ateliérů. Projekty, ve kterých se angažuje, si pečlivě vybírá, jako naposledy #Art4GlobalGoals, pro které namaloval sedmnáct obrazů v rámci cílů trvale udržitelného rozvoje OSN. Expert Kräussl vidí jeho dobré šance zejména mimo Německo, obzvlášť v Amsterdamu, Kodani a Londýně. "V Německu je sbírání děl mladých umělců stále ještě zavrhováno," míní.