Zájemce z republiky i zahraničí láká především kultura a památky, jako je historické náměstí či Černá věž. Velký zájem je i o prohlídky pivovaru Budvar, tím ale největší lákadla prakticky končí. Tím trpí nejen návštěvnost města, ale i zisk z cestovního ruchu.

Podle náměstka primátora Viktora Vojtka si je vedení města situace vědomo a není s ní spokojeno. „Nejsme spokojeni především se strukturou turistů. Jezdí sem především Asiaté, kteří ale ve městě stráví v průměru jen den a půl,“ uvedl Viktor Vojtko. Delší doba pobytu by přitom mimo jiné zvýšila i útratu turistů ve městě a tím i celkový zisk a další rozvoj.

Zvýšení atraktivity je přitom dle Vojtka extrémně složité.Jednou z možností by měla být postupná práce s řekou. „Chceme posílit ekoturistiku na Vltavě i Malši. Otevřít další mola, zpřístupnit řeku a podpořit lodní dopravu,“ řekl Viktor Vojtko.

Rozvoj aktivit považuje za dobrý krok i generální manažer českobudějovického grandhotelu Zvon Petr Šalda. „Pokud by město více investovalo do rozvoje aktivit a lákadel, portfolio návštěvníků by se více vyvážilo,“ myslí si Petr Šalda. Městu by podle něj prospěl rozvoj turistické infrastruktury, například v podobě aquaparku či moderních nákupních center.

„Máme tu kulturu i památky, ale jinak jsou Budějovice víceméně město na půl dne. Lidé odsud jedou raději do Českého Krumlova,“ domnívá se Petr Šalda.

Návštěvníků ale přesto pořád přibývá. Podle Petry Dolejšové z krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích navštívilo krajské město za loňský rok přes 268 tisíc lidí. „Za posledních pět let se počet hostů téměř zdvojnásobil, zejména díky zahraničním návštěvníkům. Těch bylo v loni nejvíce z Číny, Jižní Korey či Německa,“ uvedla Petra Dolejšová.