Linec – Do čtvrtečního rána přibylo v Rakousku za 24 hodin 372 případů onemocnění koronavirem. Celkem je 1843 pacientů, píší OÖN. 437 jich je v Tyrolsku, 345 v Horních Rakousích (za den +44, v okrese Freistadt plus sedm), 283 v Dolních Rakousích.

Tyrolský hejtman Günther Platter vyhlásil ve středu večer karanténu pro všech 279 obcí v zemi. Potrvá zatím do 5. dubna. Výjezdy jsou povoleny jen za prací, jinak nanejvýš do sousední obce pro základní potřeby. Kontrolovat zákaz má namátkově policie. Dokud bude v místě jeden lékař, jedna lékárna, jeden obchod s potravinami, nikdo nesmí pro tyto služby odjet. Do Tyrolska smí vstupovat jen ten, kdo je tam doma, nebo kdo pracuje v kritické infrastruktuře či v zásobování. V hromadných dopravních prostředcích musejí mít cestující mezi sebou minimálně metrový odstup. Nebude-li to možné, nemohou další přistupovat. Lidem, kteří byli v Tyrolsku v posledních čtrnácti dnech, ministerstvo doporučuje zůstat v domácí karanténě.