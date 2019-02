Pasov - Nejlepší němečtí ovčáci se poměří při mistrovství světa této rasy o víkendu v Norimberku. Ve třech věkových kategoriích bude soutěžit na 1600 psů z 54 zemí v různých disciplínách. „Uvidíte ligu čtyřnohých šampionů," řekl mluvčí svazu chovatelů Heiko Grube.

Krasavec! | Foto: Deník/archiv VLP

Posuzován bude vzhled a charakter zvířete s cílem vybrat nejlepší do chovu. Rozhodčí je budou posuzovat v klidu i v pohybu. Mimo jiné psi musejí vydržet výstřel z poplašné pistole, aniž by reagovali úzkostně nebo agresivně, starší musejí umět páníčka ubránit proti útoku. „Mistrovství světa se koná každým rokem v jiném německém městě. Letos zhruba polovina účastníků bude ze zahraničí. Pořadatelé očekávají 20 000 diváků," píše PNP. Mistrovství bude na stadionu FC Norimberk. V sobotu i v neděli budou soutěže od 8 do 17 hodin, v sobotu bude ve 21 h ve stanu Doggie Party.

Podle německého svazu chovatelů psů se loni narodilo asi 12 000 štěňat tohoto druhů, zhruba jen polovina počtu před deseti lety, ale pořád dvakrát víc než třeba jezevčíků, uvádí PNP. V Německu je ovčáků na čtvrt milionu, na světě jich ročně narodí asi 900 000.

Jak snadno na vysokou

Přijímací test ke studiu psychologie na univerzitě v Salcburku byl nečekaně lehký. Na třicetistránkovém testu byly nedopatřením zakroužkovány správné odpovědi, píše pasovský deník PNP. Mluvčí školy vysvětloval, že do tisku se dostala špatná verze. Zjištěno to bylo až při začátku zkoušky, která pak byla okamžitě zastavena. 144 kandidátů, většina z Německa, z toho mnozí z Bavorska, mohla test opakovat – a to bez stresu, protože k dispozici je 150 studijních míst. Výsledek zkoušky prý poslouží jen jako interní bonus k přístupu na školní akce.

Zase víc mrtvých

Po loňském historicky nejnižším počtu obětí dopravních nehod v Německu se bilance horší. V prvním pololetí 2014 zahynulo 1576 lidí, o 9,5 procenta víc než za stejné období 2013. Za celý minulý rok bylo mrtvých 3339, nejméně od padesátých let. Nejvíc jich bylo v roce 1970 – 21 332. Ještě výrazněji letos stoupl počet zraněných – o 10,6 procenta na 185 600. S odstupem nejčastější příčinou nehod se zraněnými bylo náledí. Policií registrovaných nehod letos ubylo o 1,2 procenta na 1,15 milionu, píše PNP.

Počet mrtvých letos stoupl ve všech spolkových zemích kromě Hessenska, Porýní-Falcka, Sárska a Saska-Anhaltska. Největší riziko je v Brandenbursku – tam letos zahynulo 31 lidí na milion obyvatel (v Durynsku a Sasku-Anhaltsku 29).

Míň se krade

Počet krádeží v bavorských obchodech se opět snížil, ale zůstává pořád vysoký, píše PNP. Loni bylo policii oznámeno 36 764 krádeží, o jedno procento méně než rok předtím. Odcizeno bylo zboží v hodnotě 340 milionů eur. Ředitel svazu obchodu Bernd Ohlmann zdůrazňuje, že hlavně černá čísla jsou pořád enormní - odcizováno je především to, „co je malé a drahé", říká a uvádí například parfémy a kosmetické zboží, holicí čepelky, CD a DVD. Svaz požaduje vyšší tresty pro zloděje v obchodech. „Mnozí z nich jsou recidivisté. Potřebujeme centrální registr, který by umožnil jejich rychlejší identifikaci a tvrdší potrestání," říká Ohlmann v PNP.