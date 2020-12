Ne k pití „vídeňské“, ale k učení se. Město připravilo v kooperaci s gastronomy akci, která má umožnit žákům vyššího stupně, kteří mají po krk „home schoolingu“, konzumovat učební látku alespoň pár hodin v jiné atmosféře, popisuje list.

Městský rada pro vzdělávání Christoph Wiederkehr připomněl, že od března je na školách „výjimečný stav“. Zatím co žáci základních škol se mohou od začátku týdne vracet k normální výuce, středoškoláci s výjimkou maturantů musejí zůstávat doma u počítačů. Mnoho z nich s tím má ale potíže – špatné internetové spojení, málo místa, příliš hlasité sourozence nebo chybějící koncové přístroje. „Výukové kavárny“ jim mají nabídnout klidnější alternativu. „Tři podniky se jim nyní otevřou zatím do Vánoc – tradiční Cafe Museum na Karlově náměstí, Cafe Frauenhuber ve vnitřním městě a The Legends (dříve Cafe Haller) na Landstrasse,“ popisuje list. „Kdo má zájem, může si místo ,zabukovat´,“ říká rada. První nabídka – buď 14-16, nebo 17-19 hodin – byla už ve čtvrtek. „Komu ještě nebylo patnáct, musí přijít v doprovodu rodičů,“ končí zpráva.

Pití a jídla během v časech výuky kavárny nabízet nesmějí, žáci si ale mohou přinést vlastní svačiny, říká šéfová Cafe Museum Irmgard Querfeldová. Dodržují protipandemická opatření, takže při ploše 300 metrů čtverečních se u nich bude moci učit současně nanejvýš patnáct žáků. U „konkurence“ je to 18 a 12 míst. Předseda sekce vídeňské Hospodářské komory Wolfgang Binder doufá, že se do akce zapojí i další kavárny, a že místo budou poskytovat zdarma. Učitelé při této výuce nebudou přítomni, dozor zajistí provozovatel kavárny.

Rada Wiederkehr chce po Vánocích zkušenosti vyhodnotit a rozhodnout, jak dál. OÖN dodávají, že to ovšem také záleží na tom, zda a kdy se kavárny vrátí k normálnímu provozu.

Pranice „o haléře“

V Německu „zuří válka“ o plánované zvýšení koncesionářského rozhlasového a televizního poplatku od 1. ledna ze 17,50 na 18,36 eura, zaznamenaly také linecké OÖN. Vláda CDU v zemském sněmu v Sasku-Anhaltsku po vnitrostranických rozbrojích svůj souhlas s tímto opatřením odvolala, přidala se k AfD a celostátně tak zablokovala zdražení o 86 centů. Veřejněprávním ARD a ZDF by tak chybělo v rozpočtu 381 milionů, menší stanice jako sárská nebo Radio Bremen se obávají zániku. Koaliční partneři CDU, tedy SPD a Zelení, hrozí ukončením politické spolupráce…

Ohrožené stanice chtějí podat ústavní stížnost a šance prý mají. V roce 2005 odmítaly doporučení nezávislé komise na zvýšení poplatku Bavorsko, Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a soud rebelům uložil přitakat. „Až ke konečnému rozhodnutí to ale trvalo dva roky, a tolik času dnes ohrožené stanice nemají,“ uvádí list.

Přidává situaci v Rakousku. Tam se rozhlasové poplatky liší - v Horních Rakousích například činí 20,93 eura a ve Vídni 26,22. Částka se totiž odvíjí od rozdílné výše odvodů zemí do státního rozpočtu. Z plateb dostává ORF průměrně 16,78 eura.

Ledovců zase ubylo

Hallstattský ledovec ustoupil během roku o až 30 metrů, napsaly OÖN. Po ukončení vyhodnocení měření objemu je sezona 2019/20 čtvrtá nejhorší za uplynulých čtrnáct let. Především v srpnu a v září byla dlouhá období nadprůměrných teplot a vysokého tání. Přes sněžení koncem srpna došlo k téměř celoplošnému zmenšení ledovce. „Momentálně je tak rychlé, že je možné rozdíly zaznamenávat i pouhým okem rok z roku. Je vidět, jak se skalní ostrůvky v ledu stále víc vynořují,“ uvádí list.