Obvykle svážejí na jaře z ulic města pytle ošacení připravené občany, což letos odpadlo. Nyní akci „dohnali“ v jiné formě – z hygienických důvodů nemohli město objíždět, ale lidé nepotřebné svršky přinášeli do sběrného dvora. „Kolpingovci“ je nakládali do kamionového kontejneru a za tři hodiny toho bylo asi deset tun včetně i velmi zachovalých svršků, bot a péřových přikrývek, píše PNP. Výtěžek z jejich prodeje připadne jako vždy sociálním projektům ve Zwieselu. Foto: Deník/PNP/Baumann

Bavorsko oceňovalo sportovce

Bavorský ministr sportu Joachim Herrmann rozdal Bavorské ceny sportu. „Osobní cenu předsedy zemské vlády“ dostal FC Bayern. Letos vyhrál potřicáté mistrovství Německa a podvacáté Německý pohár, domácí i evropské superpoháry atd. Cenu za „vynikající bavorskou sportovní kariéru“ obdržel Bastian Schweinsteiger za zásluhy o Bayern – byl s ním osmkrát mistrem a sedmkrát vítězem poháru. V roce 2014 byl v týmu mistrů světa, předloni byl oceněn bavorským Řádem za zásluhy. V kategorii obzvlášť sympatický „Vyslanec bavorského sportu“ jsou první veslař Oliver Zeidler, zlatý z MS a ME, který na tento sport přešel až po rozpuštění plavecké skupiny, jejímž byl členem, a snowboardistka Ramona Hofmeisterová, policistka bronzová na OH 2018 a vítězka celkového Světového poháru 2019/20. Více sportovců bylo oceněno zvláštní cenou „za příkladné angažmá při zvládání pandémie korony“, kteří vynucenou přestávku využili k dobrovolné pomoci ostatním. Tak Joshua Kimmich a Leon Goretzka z Bayernu shromáždili se svou iniciativou "#WeKickCorona" dosud pět milionů eur pro charitativní organizace a zařízení („stoly“ pro potřebné, dárcovství krve, pomoc bezdomovcům, získání lékařských přístrojů pro nemocnice apod.). Nejlepší německá skokanka na lyžích Katharina Althausová šila roušky pro záchranáře a lékaře, mistryně světa ve snowboardingu Selina Jörgová rozvážela s nákladním bicyklem balíčky lidem, kteří si nemohli sami nakoupit, atd.

Podpoří cyklismus

Rakouské ministerstvo životního prostředí v červenci skoro zdesetinásobilo podporu rozvoje cyklistiky na dotaci 40 milionů eur a v příštím roce chce na to ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerová vydat stejnou částku, píše Volksblatt. Dosud povolených 58 projektů „pro infrastrukturu a čistou mobilitu“, například dalších 67 kilometrů cyklostezek, by mělo ročně ušetřit 7000 tun ekvivalentů oxidu uhličitého. Poptávka je velká, obce a podniky už podaly přes tisíc návrhů s investičním objemem celkem 18 milionů eur. Jízdních kol se týká 32 projektů.

Bavorské „problémy“: dobytek a thajský král…

Jako by chtěli na chvíli zapomenout na pandémii – Bavoři vyhledávají „zástupné problémy“… Tak PNP píše, že přepravci budou muset v budoucnu zajistit, že užitková zvířata nebudou z Bavorska přes zemi Evropské unie převážena do třetích států. „Cílem je zabránit dlouhým transportům po Unii, případě do zemí, které evropský standard ochrany zvířat nemohou průběžně udržet až do cíle,“ vysvětluje list. Ministerstvo zveřejnilo seznam 18 zemí mimo EU, u kterých jsou „značné pochybnosti“ o dodržování standardu ochrany. Do nich se už nemá vyvážet – například do Egypta, Kazachstánu, Libye, Maroka, Sýrie a Turecka. Všechny „dobytčí“ transporty v Německu a přes EU budou podle ministra pečlivěji kontrolovány.

A aby ho snad v odtažitosti od korony ještě trumfnul, ministr zahraničí Heiko Maas „pohrozil thajskému králi důsledky pro případ, že bude při jeho pobytech v Bavorsku zjištěno jeho protiprávní jednání“, pokračuje na jiném místě PNP. „Samozřejmě mám také jeho konání v Německu v ,merku´ a bude trvale přezkoumáváno,“ kasá se ministr.

Pasovký list popisuje, že thajský král Maha Vajiralongkorn tráví hodně času v Bavorsku, vlastní vilu v Tutzingu na Starnberském jezeře a pobýval i během koronové „lockdown“ na jaře přes zákaz ubytovávání v luxusním hotelu v Ga-Pa. „Středobodem sporu kolem jeho pobytů je, zda král z Německa pokračuje nebo ne ve svých ,úředních obchodech´,“ uvádí PNP.

Mass začátkem října v Bundestagu řekl, že nechce trpět, pokud by král své zemi vládl z Německa. Proti takovým hostům prý budou v Německu stále výrazněji postupovat. „V Thajsku jsou už měsíce protesty proti politice vlády, ve které je nastolena i otázka role monarchie. V pondělí chtěli demonstranti pochodovat k německé ambasádě v Bangkoku a předat tam dopis. Podle informací v něm žádají spolkovou vládu, aby přezkoumala, zda král z Německa nevládne,“ vysvětluje list.

Jeho čtenářům tak jeho stránky jistě alespoň trošičku uleví od nárůstů počtu nakažených a hospitalizovaných s Covidem-19…