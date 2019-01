TORPEDO dorazilo. V úterý v 10.30 se vyplnilo údajně poslední přání nevyléčitelně nemocného rakovinou Josefa Mittermeira (75) z Ansfedenu: dostal poštou dárek od Arnolda Schwarzeneggera, cigáro z jeho osobní „doutníkotéky". Když balíček otevřel, nevěřil svým očím – byl tam doutník ve zlatém obalu, s názvem „Zlaté torpedo". „Takové cigáro jsem ještě nikdy neviděl," řekl deníku OÖN. Raritu si prý chce zapálit při mimořádné příležitosti. Při jaké, to neřekl.

Promile zablokují startér

Pasov - Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt (CSU) rozvíjí plány na zavedení tzv. alkoholové závory pro řidiče notoricky jezdící pod vlivem alkoholu. „Chceme jim pomoci, aby se zase odpovědně zařadili do dopravního provozu," říká v PNP. „Současně tak zvýšíme bezpečnost." Zavedení opatření má být vědecky testováno a experti rozpracovávají právní stránku věci..

Jde o užití „závor" reagujících na alkohol v dechu osoby za volantem. Tzv. "Alkohol-Interlock-System" má zabránit nastartování motoru nebo další jízdě, pokud je řidič pod vlivem alkoholu. Nastartování je podmíněno jeho následnou negativní dechovou zkouškou.

Dobrindtovy plány míří na řidiče, kterým byl za jízdu pod vlivem nejméně 1,6 promile odebrán řidičský průkaz. Ten by příště dostali zpátky jen s podmínkou instalace interlocku. Ministerstvo zdůrazňuje, že alkohol byl příčinou 4,5 procenta dopravních nehod v Německu v roce 2014. Došlo ke 13 612 nehodám se zraněními lidí.

Vrátí se prezidentovat?

Prezident Bayernu Mnichov Karl Hopfner ujistil, že nechce bránit svému předchůdci Ulimu Hoeneßovi po jeho propuštění z vězení v návratu do čela tohoto velkoklubu, píše PNP. Pokud ho vedoucí grémia navrhnou za prezidenta, „samozřejmě" mu prý místo uvolní.

Hopfner převzal Hoeneßovy posty po jeho odstoupení v roce 2014. Už tehdy ohlásil na mimořádné členské schůzi, že návrat svého předchůdce po propuštění z vězení uvítá, připomíná list. Kategoricky vyloučil nějaké hlasování o prezidentovi.

Hoeneß bude z vězení za krácení daně podmíněně propuštěn 29. února. „Uli by si měl ,vyčistit´ hlavu, vydechnout si, odpočinout, promyslet to s rodinou, a pak nám včas sdělit, co bude," uvedl Hopfner.

Minulost v trezoru

Za „největší safe Pasova" je označován nový archiv diecéze na Hacklbergu, napsala PNP. „V nápadné a 2,7 milionu eur drahé betonové stavbě velké 15x30 metrů bude v budoucnu uloženo 23 000 beden plných starých dokumentů. Sedm kilometrů regálů je připraveno na tisíci metrech čtverečních k uchování ,papírové paměti´ biskupství," uvedl list.

Ve středu archiv vysvětil biskup Stefan Oster za přítomnosti mnoha hostů z církevních, politických a společenských kruhů.

Deník vysvětluje, že stavba byla nutná, protože původní diecézní archiv v Luragogasse je už dlouho přeplněn a další možnosti uskladňování jsou vyčerpány. Kromě toho musejí být převzaty části farních archivů z celého biskupství.

Přibylo padělků

Od zavedení eura v roce 2002 nebylo v Německu nikdy staženo z oběhu tolik padělků jako loni, napsala PNP. Podle Evropské centrální banky šlo o 899 000 falešných bankovek. Z nich kolem 11 procent (95 357) odhalily banky, obchod a policie v Německu.

Jak řekl předseda představenstva spolkové banky Carl-Ludwig Thiele, počet zachycených padělků ve státě se meziročně zvýšil o 51 procent, škody se vyšplhaly ze 3,3 na 4,4 milionu. Vyšší byly ale v letech 2004 (6,1) a 2005 (4,9 mil.), protože tehdy zločinci pouštěli do oběhu víc stovek a dvoustovek. Celosvětově loni napáchali škody za 39 milionů eur.

Strážci měny tomu čelí mimo jiné vydáváním nových emisí. Od listopadu je tak v oběhu nová dvacetieurovka s přidaným ochranným prvkem, třetí bankovka v nové sérii po pětieurovce 2013 a desetieurovce v září 2014. Právě platidlo 20 eur je zvlášť často falšováno – celosvětově na ně připadá 51 procent všech padělků (v Německu 40 %). Pro příští rok se počítá s tiskem nové padesátky. Ta stará padělatele v Německu nejvíc láká – mezi zadrženými falešnými bankovkami jí bylo 49 procent.

Evropská centrální banka připomíná, že přes rostoucí počet případů je podíl padělků na celkovém objemu měny nadále velmi malý. Ve druhé polovině minulého roku bylo v oběhu více než 18 miliard pravých bankovek eura. Čistě matematicky loni připadlo 27 padělků na 10 000 obyvatel unie, v Německu dvanáct.