Zubař z Kielu zažaloval internetový portál Jameda za to, že začátkem minulého roku smazal deset pozirivních hodnocení jeho práce, píše PNP.

Jameda říká, že k tomu došlo v případech, kdy se pravost vyjádření nedala přezkoumat. Podle lékaře to byla pomsta portálu za to, že u nich ukončil placené členství. Domáhal se vrácení těchto příspěvků na web.

Soud žalobu zamítl. Žalobce přesvědčivě neprokázal, že smazání těchto hlasů bylo reakcí na jeho výpověď, jak tvrdí. Žádné sankcionování ze strany providera se zjevné. Ani předpoklady pro znovuzařazení smazaných příspěvků nejsou dány. Na rozdíl od negativních hodnocení, jejichž pravost by ve sporných případech musela prokazovat Jameda, leží v pochybnostech o pozitivních hodnoceních důkazní břemeno především na lékaři.

Jameda nepravomocný rozsudek uvítala. „Potvrzuje správnost našeho důsledného postupu proti manipulovaným pochvalám a posiluje nás v našem dalším boji proti ,fake-hodnocením´ každého druhu,“ řekl ředitel Florian Weiß.

Auty přesycení sousedi?

Počet nově přihlašovaných osobních automobilů k provozu klesl v Rakousku v březnu o 9,7 procenta, v Evropské unii celkově o 3,9 %. V Německu byl pokles jen 0,5 procenta.

V Rakousku bylo do provozu minulý měsíc nově uvedeno 31 958 aut, za první kvartál 80 855, což je meziroční pokles 10,6 procenta, píší OÖN. V EU to za stejné období bylo mínus 3,3 %. Nejvíc ztratily Alfa Romeo, Nissan a Porsche – více než 30 procent. Mitsubishi a Dacia naopak měly plus výrazně nad 10 procent. Spadl prodej dieslů – v pěti největších zemích unie (SRN, Británie, Francie, Itálie, Španělsko) v březnu i v celém prvním čtvrtletí o 17 %, v Rakousku o 16 %.

Moc nezbohatli

Finanční jmění privátních domácností v Rakousku loni stouplo o jedno procento na 661 miliard eur, napsaly OÖN. Nominálně, po odpočtu inflace, zůstává malé mínus. Proti majetku stojí 191,7 miliardy úvěrů, z toho 139 miliard (72,5 %) kreditů na výstavbu bytů.

Aktivistka u papeže

Švédská aktivistka životního prostředí Greta (Tintin Eleonora Ernman) Thunbergová vyzvala v úvodu generální audience na Petrském náměstí ve Vatikánu papeže Františka k podpoře celosvětové stávky školáků za ochranu klimatu, napsaly OÖN. Držela při tom plakát s nápisem "Join the Climate Strike". O obsahu jejich krátkého rozhovoru Vatikán žádné detaily neuvedl, končí list. Thunbergová se ve čtvrtek účastní konference v římském senátu, v pátek má mluvit na centrálním Piazza del Popolo, kde se očekává 15 000 účastníků.

Tlustá obálka pro Afriku

Někdo neznámý vhodil začátkem dubna hejtmanovi okresu Donau-Ries Stefanu Rößlemu do poštovní schránky na jeho privátním domě v Donauwörthu přes 55 000 eur, zaznamenaly PNP. Mají být použity při výstavbě školy v Africe, řekla mluvčí úřadu Gabriele Hoidnová. Hejtman peníze nechal prověřit policií. Nic nenaznačuje, že by pocházely z trestné činnosti, nejsou také padělané, dárce je do schránky vhodil patrně osobně, nebyly poslány poštou. Nyní již je rozhodnuto, že částka připadne na stavbu nové školní třídy v Libérii. Tento cíl vyplynul z mapky, kterou dárce k obnosu připojil.

Pasovský list připomíná, že loni o letnicích někdo neznámý položil balíček se 160 000 eury na oltář kostela v dolnobavorském Saalu na Dunaji (okr. Kelheim). Také tyto peníze byly poskytnuty pro africké projekty.

Dokakáno jest

Jeden rok testovalo město Norimberk psí „záchodek“ v jednom parku. „O průrazném úspěchu projektu nemůže být řeč, psí ,kloset´ má být v květnu znovu zavřen, jak řekl mluvčí městského podniku úklidu,“ uvedla PNP. „Asi deset metrů čtverečních pískoviště v Rosenauském parku ve vnitřním městě bude znovu oseto travou.“

Mluvčí městského servisu veřejného prostoru André Winkel řekl, že záchodek nepřinesl citelné vylepšení situace, ale ani nezvýšil problémy „nášlapných min“ v parku. Zařízení bylo prvním svého druhu v celém Německu. Přišlo na asi 2000 eur.