Jen ti - a je jich v Horních Rakousích 14 218, z toho 85 % ženy - se mohou od 1. do 12. prosince ohlásit na nachrichten.at/danke. 15. prosince vybere generátor náhody ty, kteří obdrží výhry. Ti, kteří je získali, vyrozumí OÖN písemně.

Akci podpořily hornorakouské podniky a kulturní instituce darováním cen. "Pečovatelky musejí denně jít za hranici sil, bez perspektivy, jak dlouho situace ještě může trvat," uvádí list. "Úspěšně ošetřily už 9450 covidových pacientů, kteří mohli být z klinik propuštěni domů. 1682 lidí bohužel zemřelo. Jejich úmrtí samozřejmě představuje enormní psychickou zátěž personálu. Jeho morálka je přesto dál vysoká…"

Od začátku pandemie jen minimum pečovatelek dalo výpověď, říká mluvčí zdravotnického holdingu Jutta Oberwegerová. Momentálně je těchto sester dokonce víc než na začátku kalamity v únoru 2020, byť s mnohými úvazky na kratší pracovní dobu. Nemají dostatečnou dovolenou, pracují přesčas. Od roku 2019 se do loňska jejich "odložené" hodiny přesčasů a dovolených zvýšily o 17,4 procenta… Je na čase poděkovat, a slova nestačí, uvádí linecký deník svou akci.

Od sousedů: 120 železnými triatlony kolem světa

"Když jsme se před týdnem poptávali potenciálních partnerů, zda mohou iniciativu k ocenění pečovatelek a pečovatelů podpořit, nemuseli jsme většinou první větu dopovědět," píší OÖN. "Žádné váhání, žádný čas na rozmyšlenou… Během pár dnů se nám sešly stovky cen, a jsme přesvědčeni, že další budou následovat." Podpora překračuje hranice. "Vídeňská Albertina posílá deset celoročních předplatných, na návštěvu hornorakouských sester se těší vídeňský Burgtheater, a to je teprve začátek…"

OÖN budou v nadcházejících dnech prezentovat výhry, o které se bude losovat. Další podporovatelé se mohou hlásit na danke@nachrichten.at, redakce se jim následně ozve, končí list první informaci.

V kostelích "postaru"

Jak píše Donaukurier (DK), zatím co kluby a bary zavřely a na mnoha místech se i očkovaní a uzdravení musejí prokazovat aktuálními testy, zůstává podle mluvčího bavorského ministerstva zdravotnictví v kostelích vše při dosavadních pravidlech. To znamená, že účastníci bohoslužeb musejí dodržovat mezi sebou odstup půldruhého metru. V kostelní lavici mohou odložit respirátory a zpívat. Doklad o očkování, prodělání nemoci a negativním testu není vyžadován. Tam, kde jej církev chce vidět, mohou lidé obřad navštívit bez dodržování rozestupů. Tak to praktikuje hlavně katolická obec, aby nikomu nebránila v účasti na bohoslužbě. Norma platí do 15. prosince.

Od sousedů: Kdo kraluje u ploten "v čepicích"

Že pro návštěvníky kostelů neplatí ostřejší covidová pravidla, zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví základním právem na svobodu náboženského projevu. Bohoslužby jsou ústavoprávně obzvlášť citlivou oblastí, která musí být zvlášť chráněna i podle zákona o ochraně před infekcemi, dodává list. Církve samy doporučují věřícím další ochranná opatření - biskupství Augsburg například nošení respirátorů i při zpívání. Do Vánoc se ale pravidla mohou ještě zpřísnit, dodává DK.

Digitální pokuty

Od pondělí bude dolnobavorská policie vypisovat pokutové lístky na místě a postupně je digitalizovat, píše PNP. Tzv. "mOwi"-app byl testován od června policejním prezídiem v Mnichově. Zpracovávání dopravních přestupků se tak má "výrazně zrychlit, zjednodušit a přizpůsobit digitální době´." Nová aplikace zatím slouží jako doplněk, v budoucnu má ale nahradit papírové bločky. Na přechodnou dobu budou řidiči dál nacházet na předním skle lístek, ale stále častěji opatřený QR-kódem. Přes online portál z něj bude možné vyčíst popisovaný přestupek a třeba přes online-banking pokutu hned uhradit. Pořízená data jsou zpracovávána v chráněné oblasti smartphonu a uložena v policejní databázi. Podrobnosti jsou na https://www.info-bussgeld.polizei.bayern.de/help.html.