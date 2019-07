Zatím jich je ve městě šest s nápisy MArchtrenker TaXi. Kdo na nich sedí, hledá příležitost ke svezení. Jak ale řidič ví, kam jeho potenciální host chce? ptají se OÖN. Městský radní Christoph Schneeberger (SPÖ), který projekt vymyslel, vysvětluje, že ještě montují držáky pro tabulky, na kterých budou cíle uvedeny – každá u jedné lavičky. Nápadu si povšiml na internetu, kde „lavičky spolujezdců“ oznámil region energetické obrátky Glonn mezi Chiemsee a Mnichovem. Rozhodující prý ale byla příhoda jeho manželky Elke Lacknerové, kterou v březnu při nakupování požádala starší neznámá žena, aby ji odvezla domů. „Pro Schneebergera a starostu Paula Mahra (SPÖ) myšlenka přináší kromě ekologické výhody zmenšení automobilové dopravy také ekonomickou, protože město si možná uspoří pořizování obecního autobusu, a přistupují i sociální komponenty. Hezké na myšlence je, že lidé spolu zase začnou mluvit, říká Mahr.“

Potenciální ochotní řidiči k takové pomoci spoluobčanům se mohou označit nálepkou "Marchtrenker Taxi", které jsou už připraveny na magistrátu. Víc na www.energiewende-glonn.de.

Na snímku jsou u lavičky radní pro sociální věci Christoph Schneeberger (vlevo) a starosta Paul Mahr.

Uklízečky načerno

Kolem osmi procent německých domácností si bere pomoc k úklidu bytu, při nakupování a podobně. Skoro 90 procent z nich si najímá posluhu načerno, píše PNP. Podle Institutu německého hospodářství v Kölnu je to asi 2,9 milionu rodin.

Porazil svět v pokeru

Poprvé od roku 2011 má Německo zase mistra světa v pokeru. Hossein Ensan (55) z Münsteru vyhrál v noci na středu v Las Vegas World Series of Poker (WSOP), což mu přineslo deset milionů dolarů, kolem 8,9 milionu eur. Ve čtyřhodinovém finále porazil 32letého italského profesionála Daria Sammartina, který si tak vydělal šest milionů dolarů. Posledním Němcem, který před ním šampionát vyhrál, byl v roce 2011 Pius Heinz. Ensan je druhým nejstarším mistrem světa v pokeru v posledních 20 letech – roku 1999 vyhrál 61letý hráč.

Pašovali bez jízdenky

Bez jízdenek, ale se zakázanými noži a jinými zbraněmi byli v hornofranckém Schirndingu dopadeni dva kamarádi – 16 a 20 let – z Hessenska, napsala PNP. Z vlaku museli vystoupit, protože jeli načerno, a na nádraží je zkontrolovala hraniční policie. V jejich zavazadlech našla nedovolené nože, boxer, elektrošoker a marihuanu. „Kromě toho zakoupili v Česku 600 cigaret a 54 kusů zábavní pyrotechniky bez povolení. Policie věci zabavila a informovala rodiče mladšího z nich. Pak oba mohli jet dál,“ uvedl list.

Bezdomáč si užil

V nemocnicích po celém Německu, nejčastěji v Severním Porýní-Vestfálsku, měl 28letý bezdomovec předstírat onemocnění nebo zranění, aby v nich mohl zadarmo přespat a dostat najíst, píše PNP. V Porýní tak ve více než 400 případech čerpal služby za několik set tisíc eur. Byl zatčen v dolnofranckém Erlenbachu, když chtěl nemocnici opustit. Den předtím v ní tvrdil, že utrpěl zranění hlavy a náklady ošetření převezme pojišťovna. Než odcházel, odcizil ještě mobil…

Podstrčí most pod trať

Na železniční trati Wels-Pasov je do 24. července nasazena náhradní doprava. Stavební práce vyvrcholí v pátek 19. července u Wernsteinu, kde bude přes Lindenbach položen nový most dlouhý 40 metrů a těžký 2500 tun. Ten byl v celku připraven vedle současného dosluhujícího mostu a teď bude do své definitivní polohy milimetrově přesnou prací posunut, uvádějí OÖN. Do přestavby trati na vysokorychlostní do roku 2021 státní dráhy investují 44 milionů eur.

Startuje dlažební spektákl

Od čtvrtka 18. července do soboty bude v Linci 33. „dlažební spektákl“, přehlídka pouličního umění. „Srdcem dění je 30 let stará obrovská vývěsní tabule s háčky, umístěná v kanceláři festivalu v linecké univerzitě umění,“ píší OÖN. „Tady bude každý den ráno určováno, který umělec toho dne na jakém místě ve městě vystoupí.“ (Na snímku jsou u tohoto nepostradatelného přehledu pořadatelé Eva Falbová a Ralph Wakolbinger.)

Je to už skoro rituál, vysvětluje list. Každý ze 115 kumštýřů dostane tři kartičky se svým jménem a určením, v jaké fázi dělení času a scén přijde na řadu. V devět hodin si po dohodě se spolupracovníky festivalu vybere místa a časy vystoupení první skupina, pak další. V pořadí volby se skupiny vystřídají, takže nejlepší místa a nejvhodnější časy jsou spravedlivě rozděleny, uvádějí OÖN. Takto si to umělci přáli a organizátoři jim vyhověli – jen účinkující už z osobní zkušenosti totiž vědí, jaké místo není vhodné třeba pro ohňovou show, kde se terén svažuje, kde není vhodná dlažba pro akrobacii a podobně. Kolem půl dvanácté je procedura ukončena, tabule plná a každý účinkující má své místo. Poté je denní kalendář vytištěn.

I priváty bez glyfosátů?

Bavorská vláda chce zakázat nasazení sporného herbicidu Glyphosat i v soukromých zahradách, píší PNP. Kabinet podal v tomto smyslu zákonodárnou iniciativu ke Spolkové radě.

Bayern v muzeu holocaustu

Delegace fotbalového Bayernu Mnichov absolvovala první oficiální termín své cesty do USA účastí na zvláštní výstavě "Kurt Landauer" v Museu of the Holocaust v Los Angeles, napsala PNP. Ceremonie se vedle vysokých činitelů židovské obce zúčastnili i dva lidé, kteří holocaust přežili, také 92letý Joshua Kaufman, který byl v pěti táborech včetně Osvětimi a Dachau. „Kdo se obřadu zúčastnil, musí říci, že bylo správné sem přijít. Byl to velmi významný termín pro Bayern,“ řekl předseda představenstva Karl-Heinz Rummenigge. Ve slavnostní řeči uvedl, že mnoho členů klubu by holocaust nepřežilo bez emigrace do USA.

Putovní výstava uctívá od roku 2016 památku obětí z řad Bayernu. Kurt Landauer, který zemřel v roce 1961 ve věku 77 let, syn židovského obchodníka, byl před převzetím moci v Německu nacisty prezidentem Bayernu. V roce 1938 byl čtyři týdny internován v Dachau. Utekl do Švýcarska a po válce se vrátil do Mnichova. V letech 1947-51 byl znovu prezidentem klubu. V roce 2013 byl posmrtně zvolen jeho čestným předsedou, dodává list.