Iniciovala jej Monika Greindlová, spolupracovnice Caritas v Pergu, v kooperaci s farou, její charitou a obcí. Jde o myšlenku „dárcovského podnikání“, které má protipůsobit ke společnosti vyhazování. Obchůdek má otevřeno každou sobotu od 9 do 10 hodin a kadou středu od 17 do 18 h, kdy také přijímá poskytované dary. „U nás mohou lidé odkládat fungující věci, které už nepotřebují. Naopak si je zase mohou odnést výlučně pro vlastní potřebu bez jakékoliv protislužby jiní návštěvníci,“ vysvětluje dobrovolnice Greindlová. Nemusejí tedy nic platit ani dávat výměnou. Větší předměty jsou nabízeny na vývěsce vzkazů.

Neberou tu špinavé nebo potrhané šatstvo, příslušenství počítačů, kávové automaty, potraviny, léky, chemikálie, kosmetiku, velké kuchyňské nože, válečnické hračky, plyšová zvířátka, zastaralou odbornou literaturu, knihy a filmy s antisemitským, rasistickým nebo sexistickým obsahem. Služba doplňuje „sociální zahrádku“, která je ve stejných prostorách od roku 2011. V ní jsou nabízeny přebytky z privátních zahrad za dárcovský příspěvek pro lidi v nouzi v Mauthausenu. Na snímku vlevo je dobrovolnice Monika Wukounigová. Foto: Deník/OÖN/Caritas

Ovečky šly Pasovem

Do pasovské sekci facebooku „Jsi Pasovák, když…“ poslal žasnoucí fotograf Florian Huber snímek ovčího stáda ve Spitalhofstraße na silnici uprostřed města a ptá se, co se to tu děje, uvedla PNP. Na stránkách, které „založil“ nedávno Andreas Weishäupl, může každý vyjádřit, co ho s městem spojuje, co podle něho patří k pravému „pasovskému“ životu. "Protože žiji ve Frankfurtu a o svém domově se dozvídám relativně málo, bylo založení skupiny pro mne srdeční záležitostí – dává možnost ,zaplavat si´ v minulosti a dozvědět se, jak to teď v Pasově chodí,“ vysvětlil iniciátor v PNP. Jeho „parta“ už má 12 875 členů!

Fotografie ovčího stáda není podle mluvčího policie úplně aktuální, ale kdy mohla vzniknout, také nemohl říci, píše list. Autor obrázku ale tvrdí, že vznikla ve středu asi v 19 hodin. Foto: Deník/PNP/Screenshot Facebook Florian Huber

Vezměte si s sebou!

Koronavir zrušil lidovou slavnost také v příhraničním Perlesreutu, ale městečko se nevzdalo tradice a o víkendu 18.-19. července uspořádá vždy od 10 do 19 hodin na hřišti akci „Chuťovku s sebou“, píše PNP. „Do tašek“ budou nabízeny nejrůznější dobroty, sladkosti a nápoje – od grilovaných kuřat a kolen přes slavnostní sýry s preclíky, pečené ryby atd. Budou je prodávat osobně starosta Gerhard Poschinger a jeho obecní radní. Nebude ale konzumace v místě ani výčep. Pivo z Aldersbachu bude ve speciálních láhvích. Akcí chce město podpořit dlouholeté partnery slavností, poškozené omezeními v pandemii, píše PNP. Archivní foto: Deník/PNP/Lechner

Pořádný meteorit!

Dosud největší objevený německý kamenný meteorit ležel neobjeven desítky let v zahradě ve švábském Blaubeurenu, napsala PNP. „Má 30,26 kilogramu,“ řekl Dieter Heinlein, expert Německého centra pro letectví a kosmonautiku DLR, které nález označilo za vědeckou senzaci. Podle DLR byl dosavadním rekordmanem meteorit "Benthullen" od Oldenburgu s vahou 17,25 kilogramu. Kolos našel občan města při pracích na základech v roce 1989. Byl mu nápadný velkou vahou a obsahem železa, ale nechal „brok“ ležet v zahradě 31 let a nález oznámil až letos v lednu.

„Ani profesionálové by v něm nepoznali bezpodmínečně na první pohled meteorit,“ uvádí pasovský list. Jeho původ odhalily až rozbory materiálu ve třech různých laboratořích. Teď se experti snaží zjistit, kdy vlastně na Zemi spadl. Mohlo to prý být už před staletími. Foto: Deník/PNP/Gabriele Heinlein/DLR

Dopravní kuriozity

Dopravní policie v Deggendorfu udělala při pondělní kontrole na dálnici ve směru na Řezno radost tureckému řidiči nákladního auta – konečně prý „směl“ vyměnit pneumatiky, což mu dosud šéf zakazoval, píše PNP. Pět mělo profil právě tak 1,6 mm a šestá byla krátce před svlečením (foto Deník/PNP/VPI). Šofér zaplatil 90 eur.

Na transportéru českého řidiče bylo uloženo osm velkých osobních automobilů. Aby je mohl převézt z okresu Freyung do Mnichova, musel je naskládat na návěs s posuvnými úložnými plochami. Celkově však souprava přesahovala přípustnou délku. Řidič zaplatil několik set eur pokuty, náklad musel přeložit a pak mohl odjet.

„Jeho slovenského kolegu musela policie poučit, že náklad musí být zajištěn,“ pokračuje list. „Přepravoval zboží volně ložené na paletách do Sárska. Hlídku obzvlášť iritovalo, že měl s sebou dostatek bezpečnostních pásů, ale nepoužil je. Dostal čas k tomu, aby zboží zajistil, zaplatil pokutu a bohatší o poučení mohl odjet.“

Řidič z Ukrajiny chtěl přepravit nebezpečný náklad, lithium-iontové akumulátory, z Ukrajiny přes Německo do Francie, ale neměl pro tento druh zboží správné přepravky ani nutnou ochrannou výbavu pro případ nehody. Do jejich obstarání nesměl v jízdě pokračovat. Se stovkami eur pokuty musí počítat i jeho šéf na Ukrajině.