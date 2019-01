Pasov - V úterý budou v Německu zapalovány „mírové ohně" k tzv. Dnu Evropy. Od 21 hodin u nich budou účastníci společně bubnovat za mír, píše PNP.

Motiv mírových poutí. | Foto: Deník/repro

K akci zve také například bioproducent Helmut Fritsche z Aholmingu. Na jeho statku zapálí oheň ve 20 hodin, po hodině začne bubnování pod vedením Artura Rennera. Nástroje, občerstvení a nápoje si má přinést každý sám, pokračuje pasovský list.

Mírové ohně jsou úvodem „mírové cesty", moderní poutnické akce, která bude v celé Evropě od úterka do 28. května. Není organizována z centra, pořadatelé ponechávají svolání přátel, trasy a čas na účastnících. Vyzývají i k doprovodným akcím, například koncertům, k pomoci nabídkami ubytování poutníků atd. Podrobnosti na http://www.friedensweg.org.

Střídání za katedrami

V tomto školním roce přijali na hornorakouských školách už skoro 750 nových učitelů. Loni nastoupilo na první štaci 472 kantorů, předloni 400. Během deseti let totiž odejde do důchodu třetina pedagogů, zaměstnaných převážně za demografického boomu sedmdesátých let. Na práci v obecných školách přitom čeká dalších 750 kvalifikovaných kantorů, v tzv. nových středních školách 320, navíc nemá kam jít 57 zvláštních pedagogů.

Štěňata pašoval veteriář?

Jak náš list uvedl na webových stránkách, v okrese Erlangen-Höchstadt kontrolovala policie v noci na neděli auto s českými poznávacími značkami. Vezlo nelegálně 42 štěňat různých ras, nejmladší pravděpodobně čtyřtýdenní. Podle PNP s nimi 59letý řidič mířil do Belgie, kde je chtěl prodat. Přepravoval je bez potravy, bez vody, v pěti plastikových boxech v kufru a na zadních sedačkách. Neměl k nim žádné papíry, ostatně i on cestoval bez dokladů. Psi nebyli očipováni.

Štěňata byla převezena do norimberského útulku, podle něhož jsou v dezolátním stavu. „Téměř všechna mají průjem, část velmi masivní, jsou extrémně napadena parazity, teče jim z očí a čenichů a mají velké záněty uší," vrací se ke zprávě úterní PNP. Podle ní zvířata pašoval český veterinář…

Psíci teď musí zůstat několik týdnů v karanténě. Muž, který je převážel, přenesl majetnická práva k nim na útulek a ten v neděli v očekávání velkých nákladů léčení požádal o věcné či finanční dary. Zároveň prosí zájemce o štěňata, aby momentálně stanici nevolali – stovky hovorů pracovníky útulku zdržuje v péči o psíky. K jejich předání bude moci dojít nejdříve v červenci. Řidiče čeká sankční řízení.

Ubývá lékařů

V Bavorsku je aktuálně 34 procent praktických (domácích) lékařů starších 60 let. Loni nemohlo být obsazeno 87 ze 414 praxí hledajících nástupce, píše PNP.

Za Karlem IV. v Kašperských Horách





Delegace partnerského bavorského města Grafenau zavítala v neděli do Kašperských Hor. Na hradě Kašperku ji uvítal samotný Karel IV. „Rada nejvyšších města Grafenau, doprovázená soumary, mu předala sůl jako dar," píše PNP. „,Co to máte s sebou? Zlato?´- ptal se hostů král a otevřel lněné sáčky. ,Ano, bílé zlato,´ odpověděla bavorská delegace, a solí se poděkovala také kastelánovi Zdeňku Svobodovi za organizaci akce," pokračuje pasovský deník. Zdůrazňuje, že čeští přátelé připravili hostům bohaté občerstvení. Přičemž pečeně, klobásy a sýry byly podávány věrně podle originálu, tedy bez příborů…

Na elektrokolech za historií





V rámci projektu Kulturní region Bavorsko-Čechy 2017 začaly v sobotu dvojjazyčné túry na elektrokolech „po tajemných stezkách k historickým místům", napsala PNP. V premiéře absolvovala desítka zájemců s organizátorem Florianem Hollmannem (na snímku vpravo) z Bavorské Železné Rudy asi čtyřhodinový okruh bavorsko-českým příhraničím. Mezi účastníky byl i starosta Bavorské Železné Rudy Charly Bauer, uvedl list.

Projížďky budou každou středu od 10. května do 11. října vyrážet vždy v 10 hodin od turistického infocentra bavorského phraničního městečka, každý čtvrtek od 11. května do 12. října od Intersportu Huber ve Zwieselu a každou první sobotu v měsíci opět z Bavorské Železné Rudy. Informace na www.ebike-bayerischer-wald.de.

DNA od každého?

K lepšímu potírání těžké kriminality by měla být podle doktora soudní medicíny Klause Püschela z Hamburku odebrána a uskladněna DNA všech lidí v Německu. Genetický vzorek by měl být sejmut každému novorozenci a každému dospělému, také turistům a běžencům, píše PNP. „Pak by mohly být zločiny mnohem rychleji a daleko lépe objasněny, protože bychom mohli o každé stopě na místě činu říci, kdo ji tam zanechal," míní lékař. Také při nehodách nebo u utonulých by bylo zjišťování mrtvých daleko jednodušší.

List připomíná, že číselné kódy DNA nevypovídají nic o osobnosti člověka. Měly by být uloženy na absolutně bezpečném místě a vydávány jen po rozhodnutí soudů v jasně definovaných případech.