Linec - Zloděj, který na adventním trhu v Bad Ischlu odcizil drahocenný řetěz, poslal svůj lup poštou zpátky, napsaly OÖN.

Pracovnice s navráceným šperkem. | Foto: Deník/repro

Krojový náhrdelník ze stříbra a granátů z klenotnictví Baumann zdobil o prvním adventním víkendu krk výstavní panny v prodejním stánku Schauer Moden. Byl upevněn více hřeby a svorkami, a přesto ve výstavním mumraji náhle zmizel.

V minulém týdnu dostala vedoucí klenotnictví Stefanie Kienesbergerová poštou hnědou provatovanou obálku. Odesilatel nebyl uveden – a v obálce byl odcizený řetěz. Bez jakéhokoliv komentáře. „Zloděj měl nejspíš špatné svědomí,“ říká Kienesbergerová. Roli podle ní taky mohlo hrát to, že lokální noviny „Ischler Woche“ zmizení šperku v ceně 540 eur publikovaly. Pokud byl zloděj místní, těžko by se pak mohl s klenotem objevit na veřejnosti, napsal uživatel na facebooku firmy.

Pro vedoucí prodejny je tím věc uzavřena, podnik nehodlá zkoušet zloděje najít třeba podle otisků prstů. „Neznáme pozadí, mohl to být čin z náhlého popudu, mohla hrát roli kleptomanie či jiná nemoc,“ soudí Kienesbergerová. Chtěli by prý neznámému jenom říci, jakou mají radost, že jim šperk vrátil…

Převádění nedostanou azyl?

Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl nechce poskytovat běžencům, kteří se do Evropy dostali s pomocí převaděčů, žádný azyl, napsaly OÖN. Komu bude prokázáno, že využil pomoci pašeráků lidí, má v budoucnu dostat negativní rozhodnutí.

Podle ministra není spravedlivé, aby někdo, kdo si může dovolit službu převaděčů, měl víc šancí na azyl než ostatní. Podobně se vyjádřil i kancléř Sebastian Kurz (ÖVP): „Neutíkají ti nejchudší, ale ti, kteří si mohou dovolit převaděče,“ řekl. Podle něho vznikl v Africe dojem, že tihle lidé by do Evropy mohli projít. To podle něho vedlo k mrtvým ve Středozemním moři či k lágrům v Libyi, ve kterých jsou afričtí migranti „zotročováni a týráni“. „Musíme ,podnikání´ převaděčů rozbít,“ dodal.

Auta plná pyrotechniky

Celkem 150 balení s několika stovkami kusů ilegální pyrotechniky jako dělbuchů a raket zajistili rakouští policisté a celníci o víkendu na hranicích s Českou republikou. Přistižení řidiči byli mladí i staří. 30 si vysloužilo ještě trestní oznámení z jiných přestupků, například že u sebe neměli řidičské průkazy, píší OÖN. Další kontroly až do silvestra mají následovat.

Vodu zatím uhájili

Vodoprávní oddělení okresního úřadu v Rohrbachu zatím nepovolí plánovaný projekt čerpání a stáčení šumavské podzemní vody z hlubinných vrtů v Salnau, napsaly OÖN. „Vánoční zázrak z Ullrichsbergu“, tak komentovala rozhodnutí iniciativa AG Voda Šumavy a smekla klobouk před úředníky hejtmanství „za korektní a moudré“ rozhodnutí. „Shromážděných 9000 podpisů z regionu proti tomuto spornému záměru zapůsobilo, stejně jako nedostatek vody v regionu v posledních měsících,“ poznamenaly OÖN. Po odmítnutí změny územního plánu zemskou vládou pro plánovanou plnírnu tedy přichází další negativní rozhodnutí. Podle listu je to pozitivní znamení proti výprodeji cenné pitné vody.

„Pro podnikatele Johannese Pfaffenhuemera není rozhodnutí ještě žádným důvodem k odložení projektu ad acta,“ pokračují OÖN. „Chce nyní s experty prohovořit nová fakta a z toho odvodit další kroky. Ujišťuje opětně, že mu nejde o to profitovat z obecné pramenité vody. Jde prý o naše zdraví, ke kterému je třeba živých vodních zdrojů. 1,2 miliardy lidí nemá přístup k čisté pitné vodě, 80 procent všech odvratitelných chorob má příčinu ve špinavé vodě a 50 procent nemocničních lůžek je obsazeno jen kvůli tomu,“ argumentuje podnikatel.

Rysi se usazují

V Národních parcích Bavorský les a Šumava se toulá stále víc rysů, napsala PNP. Mezi jarem 2017 a jarem 2018 napočítali spolupracovníci parků 29 dospělých zvířat a sedm koťat. V letech 2015/16 to bylo 21 dospělých a tři mladí. Kusy jsou v regionu počítány od roku 2009, kdy tady žilo deset dospělých a osm mláďat. „Pro sčítání bylo na ploše 820 čtverečních kilometrů nainstalováno na 66 stanovištích po sto dnů více než sto kamer,“ píše list. Na 70 procentech stanovišť byli rysi vyfotografováni. Podle skvrn na srsti se zvířata nechají jednoznačně identifikovat – vzory jsou jedinečné jako otisky prstů.

Na základě shromážděných dat se dá sledovat vývoj populace, kde se šelmy zdržují a jak jsou staré. „Jedna kočka je například už čtrnáctiletá,“ dodává zajímavost PNP.