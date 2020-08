V první večer na nich od 19.30 zahraje legenda jazzového piána Rudi Wilfer z Lungau, který hrával i se slavným Joem Zawinulem. Organizátoři festivalu se až koncem května dozvěděli, že akci budou moci uspořádat, a sáhli po interpretech z okruhu dobrých známých, jak řekl umělecký ředitel dnů Matthias Giesen.

17. srpna zahrají mladí, klavírista Philipp Scheucher a houslista Laurens Weinhold, díla Beethovena, Schuberta a jedinou Brucknerovu skladbu pro toto obsazení, "Abendklänge". 18. srpna přijde na řadu varhanní noc pěti renomovaných interpretů. Brucknerovu Čtvrtou uvedou v klavírní verzi Christoph Eggner a Nor Elias Gillesberger 19. srpna. Den nato vystoupí německý skladatel a písničkář Konstantin Wecker, komorní koncert 21. srpna byl svěřen Altomonte Orchestru a Rémymu Ballotovi. 22. srpna koncert „naservíruje divoká směs houslistů“ Spring String Quartet kromě jiných se Zawinulem, Tomem Waitsem a Deep Purple. Přesný program je na brucknertage.at, vstupenky v klášteře.

Nejoblíbenější „emoji“

Zdroj: Deník/repro OÖN

Twitter hledal pořadí jeho nejoblíbenějších „emoji“, malých symbolů vyjadřujících pocity uživatelů sítě, podle četnosti jejich užití od 1. ledna do 10. července v denní komunikaci. Výsledek uvedl i linecký deník OÖN. Jako nejoblíbenější se ukázal být obličejík se slzami radosti v očích. Druhá je plačící tvář, třetí symbol prosícího. „Nápadné je překvapivé umístění ,chmurného´ prosícího obličeje, který loni skončil až šestnáctý,“ komentují výsledek OÖN a důvod přisuzují aktuální koroně. Velký skok zaznamenaly také „ohnivá“ emoji (z 28. místa na sedmé) a úsměv tří srdíček (ze 14. na 8. místo). Také tady hraje podle novin roli korona, protože „plamenný symbol“ byl užíván v obzvlášť naléhavých nebo kritických zprávách. Srdíčkový znak je naopak rád připojován jako vyjádření sympatií při dobrých přáních v těžkých časech, míní OÖN.

Stávkovali na jeřábu

Tři stávkující stavební dělníci strávili noc na jeřábech v Řeznu, napsala PNP. Se dvaceti kolegy protestovali opakovaně proti zadržovaným mzdám. "Mluvčí policie řekla, že chtějí stávku ukončit teprve, až peníze dostanou,“ uvedla PNP. Podle mužů nebrali plat už dva měsíce. V noci se tlumočník pokusil o dohodu mezi firmou a italskými zaměstnanci a většina také odešla jít se vyspat domů. Během dne prý k dohodě mezi stranami došlo. Ve čtvrtek ukončili nasazení na místě policisté, hasiči a záchranáři.

Roste jim jmění

Disponibilní jmění Bavoráků výrazně stouplo, napsala PNP. Každý občan této země měl v roce 2018 k dispozici průměrně 25 309 eur. Deset let předtím to bylo „jen“ 20 534 eura. Finanční majetek tedy vyrostl o 29,8 procenta. V celé SRN to bylo o 26,2 procenta. Ve starých spolkových zemích měly domácnosti o 26,1 procenta víc, nové země o 23,9 procenta (Berlín vyjímaje). „Nerovnost se ukazuje i v příjmech na osobu – lidé v bývalém území NDR měli předloni průměrně 20 017 eur, celostátní průměr byl 22 899 eur,“ píše PNP.