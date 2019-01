Jindřichův Hradec - Zpráva o propuštení Pavla Kofroně a Miroslava Dobeše, provozovatelů Jindřichohradecké televize, kteří byli v polovině července uneseni, v Libanonu zasáhla město nad Vajgarem jako blesk z čistého nebe.

Miroslav D., ředitel JHTV. | Foto: Deník/Jana Hýbková

Na palubě speciálu budou zdravotníci a policisté.

"Odletět by mohl během zítřka (středy), bude záviset na libanonské straně, kdy nám tyto spoluobčany předá," uvedla mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová k chystané misi.

"Náš pan velvyslanec všech těch pět českých občanů viděl, jsou v dobrém stavu, jsou v pořádku," řekla Lagronová.

"Až se vrátí do ČR, zřejmě je čeká zdravotní prohlídka, což je rutinní záležitost, a pak budou propuštěni a věc bude předmětem vyšetřování," dodala. Okolnosti propuštění pětice Čechů odmítla komentovat. "Všechno to jsou informace, které v tuto chvíli jsou předmětem vyšetřování jak ze strany libanonských úřadů, tak ze strany naší české policie," řekla.

Kámen ze srdce prý spadl také Ondřeji Vobrovi, který je dlouholetým kamarádem Miroslava Dobeše. Zprávu o tom, že pohřešovaní Hradečáci jsou konečně na svobodě se dozvěděl už v pondělí večer. „Nejdříve jsem to četl na webu Jindřichohradeckého deníku a hned jsem si to začal ověřovat i jinde. Míra mi hodně pomohl, když jsem po škole začínal se zvukařinou a známe se řadu let. Na kluky jsem myslel prakticky denně a jsem moc rád, že to dobře dopadlo, už jsem se obával toho nejhoršího," vylíčil a neskrýval své rozčarování nad některými reakcemi, které šťastný konec únosu provázejí.

„Docela mě mrzí, jak na ně někteří lidé plivou, aniž by znali je nebo pozadí celého toho případu. Zejména internet je plný různých spekulací a pomluv," posteskl si Ondřej Vobr.

Lidé, které s oběma novináři pojí přátelské a profesní vztahy, ji přijali se zřejmou úlevou. Patří mezi ně také sám jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka, který pro JHTV natáčel pravidelný pořad Na kafe se starostou. "Já mám samozřejmě obrovskou radost kvůli nim i jejich rodinám. Málokdo si asi dokáže představit, co po celou tu dobu všichni prožívali. Potěšilo mě, že instituce, do jejichž pravomoci to spadá, se té záležitosti důkladně věnovaly a myslím, že odvedly dobrou práci," komentoval propuštění našich krajanů Stanislav Mrvka. Zároveň dodává, že ani návrat nemusí být nic jednoduchého. "Já bych jim teď hlavně přál, aby na vše dokázali co nejrychleji zapomenout a zapojili se opět do normálního života," podotkl hradecký starosta.

V obdobném duchu hovořil také bývalý místostarosta Dačic a nyní místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek. "Případ pětice Čechů, kteří v červenci loňského roku zmizeli v Libanonu, jsem průběžně sledoval už nejen proto, že se jednalo o občany České republiky, ale také z důvodu, že dva ze skupiny pocházejí z Jindřichohradecka a osobně je znám. Myslel jsem na ně a na jejich nejbližší, kteří zde pět dlouhých měsíců žili ve strachu a přesto s nadějí, že jsou jejich blízcí naživu a v pořádku, a podaří se je dostat zpět domů. Proto mne také velmi potěšilo, že byla naše přání vyslyšena a nyní je to otázka dnů, kdy se všichni bezpečně vrátí ke svým rodinám," uvedl Jan Bartošek. Také on ale poznamenal, že následky si zachránění ještě asi dlouho ponesou. " Nyní nastane příjemná fáze návratu zachráněných, která bude pro ně a jejich nebližší přesto ještě velmi náročná, protože pět měsíců strávených v zajetí si pravděpodobně vybralo svou daň na jejich psychice. Z výsledku celé kauzy mám velkou radost a přeji všem zachráněným hodně sil do návratu do běženého života," sdělil místopředseda parlamentu.

Své potěšení nad šťastným koncem celé kauzy vyjádřil na svém facebookovém profilu i jihočeský hejtman Jiří Zimola. "Kluky z Jindřichova Hradce dobře znám a vím tedy, že se do celé kauzy dostali jako slepí k houslím, kéž by byli co nejdív doma u svých nejbližších," napsal hejtman.

Poněkud zdrženlivější byli přímí spolupracovníci obou televizních pracovníků. Jejich kolegové z Jindřichohradecké televize se prozatím odmítli vyjadřovat. "Dohodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit. Kluky jsme, koneckonců, ještě neviděli," vysvětlil kameraman Zdeněk Šlechta.

S médii nekomunikují ani nejbližší příbuzní osvobozených Čechů a Jindřichohradecký deník respektuje jejich právo na soukromí.

Pavel Kofroň a Miroslav Dobeš se na svobodě ocitli i s dalšími třemi Čechy v pondělí večer. Podle serveru Neovlivní.cz, je jejich únosci bez doprovodu propustili v libanonských horách. Pětici se poté podařilo zastavit kamion, od jeho řidiče si vypůjčit mobilní telefon a kontaktovat úřady. Propuštění je pravděpodobně výsledkem vyjednávání a nebylo proto nutné organizovat ozpbrojenou záchrannou operaci. O tom, zda česká strana zaplatila nějaké výkupné, však ministerstvo zahraničí mlčí. Jak ale uvedla ČTK s odkazem na libanonský tisk, je možné i to, že naši spoluobčané byli vyměněni za Alího Fajáda. Tento libanonského obchodník se zbraněmi podezřelý z vazeb na teroristy byl zadržován v České republice a o jeho vydání, o kterém už rozhodl soud, mají zájem USA.

Informace o tom, že Češi byli propuštěni výměnou za osvobození Libanonce Alího Fajáda tisková mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová nekomentovala. "Ten případ pana Fajáda byl a je od počátku v gesci ministerstva spravedlnosti, to znamená, nemůžu to okomentovat," zdůraznila.