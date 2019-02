Hluboká nad Vltavou – Po dvouletých pracích se dnes ve 2. patře zámku v Hluboké nad Vltavou poprvé pro veřejnost otevírá prohlídková trasa s názvem Hostinské pokoje.

Nahlédněte na stříbro rodu a do ložnic jejich hostů a doprovodu.

KAM ULOŽILI ŘIDIČE?

V nových prostorech se nachází tři apartmány používané od poloviny 19. století do roku 1939 rodem Schwarzenbergů jako pokoje pro návštěvy, které přijely na podzimní hony. Kunshistorička a jedna z autorek trasy Mája Havlová upřesňuje: „Pobývali zde i přes léto významní členové vládnoucích dvorů Evropy, vyslanci různých států nebo příslušníci habsburského dvora. Nahlédnete ale i do „zákulisí“. Uvidíte kromě koupelny a toalet také pokoje pro personál, ložnici řidiče a technické zázemí.

HOVĚZÍ TAPETY, STŘÍBRO A FREGATA

Na trase najdete spoustu zajímavostí jako salon „Tegetthoff s kapitánským můstkem z fregaty Scharzerberg na počest rakouskému viceadmirálovi Wilhelmu Tegetthoffovi. Na kožené tapety v saloně podle španělského vzoru padlo na 100 kusů krav. Prohlídka bude vrcholit nahlédnutím do stříbrnice, do níž se ukládaly reprezentační předměty. Markéta Slabová, tisková mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), říká: „Stříbro Schwarzenbergů bude zveřejněno vůbec poprvé.“

NOVINY Z ROKU 1913

Další zajímavosti

Příprava prohlídkové trasy trvala od 18. 11. 2015 do 30. září 2017.

Restaurátorské a stavební práce stály 27, 3 milionů korun.

Zrestaurováno 350 ks mobiliáře, nainstalováno 1200 ks přírodnin, přestěhováno na 3000 předmětů.

Trasa bude otevřena od 18. října do 19. listopadu.

Prohlídka trvá asi hodinu a stojí 250 korun.

Trasa bude přístupná třikrát denně pro osm osob.

Unikátní: repliky kožených tapet, salon Tegetthoff. Nejcennější ze stříbrnice: barokní a renesanční poháry na víno.

Dále bylo potřeba vyrobit repliky pěti kožených tapet o rozměrech 3,5 m x 78 cm. Václav Franče, který se svým týmem na tapetách pracoval, uvádí: „Původní tapety zakoupil rod Schwarzerbergů už použité v roce 1913. Víme to, protože pod nimi byly noviny z tohoto roku.“ Unikátní restaurátorské práce, tj. natažení 2,2 mm tenké kůže, na níž byly vyraženy alžbětinské motivy, ptáci a květiny ozdobené zlatou a stříbrnou barvou, na rámy, trvaly pět měsíců. „Navrátili jsme do interiérů původní kouzlo, byla to pro nás pocta a vyznamenání,“ říká Václav Franče.



Do místností bylo zrestaurováno 350 ks mobiliárních předmětů, přestěhováno bylo na 3000 artefaktů a nainstalováno 1200 přírodnin. „Zařízení bude do nejmenších detailů, aby v návštěvníkovi evokovaly živoucí, stále obývané prostory. Nikde nebudou zátarasy, provazy ani koberce,“ vysvětluje mluvčí NPÚ, proč na prohlídku může jen osm lidí současně.