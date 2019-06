Projekt V břiše velryby bude využívat téměř celého prostoru budovy včetně obřích betonových van, labyrintu chodeb, potrubí, čerpadel a dalšího technického vybavení.

Město záměr kvituje. „Bývalá úpravna je nevyužitá a když nás divadlo oslovilo s žádostí o prostor vhodný pro jejich alternativní scénu, byli jsme pro. Objekt zase ožije a díky projektu se sem možná podívají lidé, kteří ještě úpravnu vody zevnitř neviděli,“ zmínil místostarosta Písku Petr Hladík.

Divadlo Continuo nebude v Písku působit poprvé. Spolupracuje se Sladovnou a mnohokrát ve městě vystupovalo na kulturních akcích.

Bývalou úpravnu vody bude mít ve výpůjčce na období od 15. července do 28. srpna. Premiéra inscenace V břiše velryby se odehraje 8. srpna a reprízy pak budou následovat každý den až do 15. srpna.

Inscenace bude čerpat inspiraci především z místa samotného. „Také z jeho historie, současného kontextu a témat, jež se k místu váží, a zejména pak příběhů lidí s tímto místem spojených, lidí, kteří zde pracovali nebo žili v jeho okolí,“ uvádí divadlo k projektu. Do příběhu by se tak měl promítnout mimo jiné život písecké rodačky a politické vězeňkyně Dagmar Šimkové, která žila v nedaleké vile, ale také původní funkce budovy, tedy úprava a čištění vody. Chybět nebude ani mytologie.

Nevyužitá budova



Bývalá úpravna vody v Písku je technická památka, jejíž historie sahá až do roku 1901. Ke svému účelu sloužila do podzimu loňského roku. Na začátku roku letošního ji nahradila nová úpravna vody na Hradišti za 180 milionů korun.



Co bude s nevyužitým objektem bývalé úpravny do budoucna, zatím není jisté. Jedna z hal by se měla zbourat a na jejím místě by vznikl kemp pro vodáky se zázemím. Co se zbytkem, se rozhodne až na základě průzkumu, který si nechalo město vypracovat. Zásadní bude, v jakém stavu budovy jsou. Vzniknout by zde mohly například kryté haly, které by mohly využívat písecké organizace.