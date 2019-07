Již před dvaceti lety byla započata místní tradice. Pro poměřování sil si Radobytští vybrali bezmotorové jednostopé vozidlo s vysoce ekologickým pohonem. „Závodíme v jízdě se zahradními kolečky. Během let se nám tu vytvořily dvě kategorie. Junioři, u nichž rozhoduje kromě rychlosti i nápaditost ve výzdobě kolců, a dospělí, u nichž jde už jen výhradně o výkon,“ vysvětlila mluvčí závodu Radka Fučíková.

Závod, na který se už dvě desetiletí sjíždějí závodníci z celého okolí, vznikl z potřeby místních se pravidelně scházet a bavit. Letos dokonce vznikl obří artefakt, na který tvůrci zavěsili dvacet kolců na počest dovršení dvaceti let závodu. Bohužel je skulptura instalovaná jen dočasně. Řetězy, na kterých jsou kolce zavěšené, by mohly časem podlehnout korozi a obecní dominanta by se mohla proměnit ve vražedný nástroj.

Trasa velké ceny se běhá kolem rybníčku na návsi. Junioři zdolávají dvě kola a dospělí pět. „Poslední roky vyhrávají přespolní, nadějný je tým z Cerhonic,“ řekla před závodem Radka Fučíková. Juniorská kategorie našla vítěze dokonce tři. V prvním rozjezdu byl nejrychlejší tým Princezna ze mlejna sourozenců Michala a Pavla Hadáčkových. Ve druhé várce uspěl přespolní tým Zeus, který získal své vozidlo těsně před závodem zapůjčením od místních. Cenu za nápaditost vyhráli pověstní kreativci z týmu Šunka v letu Jarda Lukáš se synem Ondřejem. Vekou podporu jim dělaly i jejich dámy, které se ujaly role roztleskávaček. V dospělé kategorii obhájili své prvenství Cerhoničtí, když byli v cíli nejrychleji Martin Liška a David Vašín.