V polovině dubna údajně napadli šestačtyřicetiletého podnikatele z Lipenska a hrozili mu fyzickou likvidací, pokud nesplní jejich požadavky. Nejmladší z obviněných je už ve vazbě, jeho společníci čekají na rozhodnutí soudu o jejím uvalení. V případě uznání viny a odsouzení hrozí pachatelům nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do osmi let.

Podle informací Deníku by případ mohl mít souvislost s konkurenčním bojem o provozování lodní dopravy na Lipně. Jako poškozený v něm totiž vystupuje Jiří Brom, jednatel společnosti Rosenberger Lipno Line, s. r. o. Údajným vyděračem je zámožný podnikatel Vok Wippern, jehož jméno figuruje v desítkách firem po celé republice. Patří mu řada nemovitostí na Lipensku, mimo jiné i přívoz v Dolní Vltavici. Oba aktéři Deníku potvrdili, že se spolu dostali do sporu, bližší informace však vzhledem k policejnímu vyšetřování uvést nechtěli. „Ano, k mému napadení došlo, ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct," reagoval ve stručnosti Jiří Brom.

Vok Wippern považuje své obvinění za absurdní a celou záležitost prý předal právníkům, protože se proti těmto nařčením chce bránit soudní cestou. Podle dostupných informací a jemu blízkých zdrojů se situace odehrála zcela jinak.