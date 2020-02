Vytáhnout z Tatry, zaparkované v zatáčce na silnici na Těchorazu ve Vyšším Brodě, ocelové lano navijáku, spustit ho ze srázu dolů k obrovskému vyvrácenému smrku, který strhl trakční vedení, kmen obmotat řetězem a upevnit ho na lano, aby se nezřítil na koleje, až ho budou řezat na kusy, a chopit se motorových pil. To měli na práci budějovičtí drážní hasiči na trati, která jako jediná v republice zůstane po orkánu Sabine až do čtvrtka zavřená. „Kdy přesně to bude, ale ještě nedokážeme říct,“ dodala Nela Friebová ze SŽDC.

Hasiči, kteří na Vyšebrodsku pracují už od neděle, odklízejí postupně stromy popadané na trati a kolem ní. K těm, které jsou vyvrácené, ale ještě nespadly, bude muset jeřáb. „Z Českých Velenic dorazí pracovníci dráhy, kteří musí znovu natáhnout zpřetrhané nosné lano. Když se drát přetrhne na jednom místě, tak se dá kus nastavit pomocí šponováků. Pokud je toho víc, musí se vyměnit celý úsek, který má zhruba osm set metrů,“ přiblížili pracovníci správy železnic. Trolej, kterou prochází 25 tisíc voltů, stromy nepřetrhly.

Práci hasičů sledoval ze silnice vyšebrodský učitel Roman Marek, který opodál motorovou pilou likvidoval jiný padlý strom. Má volno, jelikož jsou na Krumlovsku jarní prázdniny, a tak pomáhal s odklízením škod po vichřici. „Je to sehraná parta a jde jim to pěkně od ruky, dělají, co můžou. A že nám nejede vlak? Nevadí, jezdí náhradní autobusy. Prostě přišel vítr, to se stává. Nám nejde proud už víc než čtyřiadvacet hodin a nějak už to přežijeme,“ svěřil se. „Koukáme se místo na televizi z okna,“ smál se. „Zkoušel jsem i číst u svíčky, ale to moc nešlo.“

Náhradním autobusem, který do Vyššího Brodu z Rybníka přijel úplně prázdný, na Čertovou stěnu jela Věra Votýpková, která si byla v Brodě nakoupit. „Padl jim tu strom na koleje i přímo na nádraží, půlka se ho ulomila a letěla k zemi, ještě teď tam leží," připomněla. "Jinak ale o žádných větších škodách tady v okolí nevím, a že jedu autobusem, to mi nevadí, vyjde to úplně nastejno, jezdí to na čas.“