Vystát si na řece frontu nad českokrumlovskými jezy u Jelení lávky a u Mrázkova mlýna museli tu a tam o poslením červencovém víkendu nejen vodáci v raftech a kánoích, ale i vory naložené nadšenými pasažéry. Fronty se tvořily nárazově, takový provoz jako třeba o cyrilometodějském červencovém víkendu na řece ale není.

Vodáci na Vltavě. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

"Mohlo by být i hůř, kdyby nebyly sjízdné Sázava nebo Lužnice," smál se Michal Pavlík z krumlovské voroplavby, který zrovna projížděl šlajsnou. "Takhle se to alespoň rozptýlilo. Na to, že slibovali pětisetleté sucho, je vody až až."