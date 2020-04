Autorem projektu je Hannes-Mario Dejaco, rodák z Ennsu žijící ve Vídni. Stavba má být čistě privátní hospodářskou akcí. Lávka ve výšce 110 metrů od zoologické zahrady na výšinu Františka Josefa má sloužit domácím i turistům za „mýto“ čtyř až sedmi eur. Náklady stavby, asi čtyři a půl milionu eur, mají zaplatit Dejaco a jeho partneři.

Město myšlenku vítá jako přínos turistice, ale zemské úřady jsou proti. Vlivy projektu na ochranu prostředí jsou prý příliš silné. Došlo by k výrazným změnám obrazu krajiny a ke ztrátě její přírodního charakteru. Experti se obávají i „zasvinění“ příkré a nepřístupné linecké a urfahrské stěny. Projekt proto země vrátila městu k „vyčistění“ zmíněných otázek. Místostarosta Markus Hein (FP) si myslí, že to žádný velký problém nebude. Také podle starosty Klause Lugera (SP) rozhodnutím zemské správy projekt neumírá. Kritizuje je jako dílo škodičů, „zabraňovatelů“, které městu nepomáhá.

Jak by visutý most mohl vypadat, ukazuje vizualizace Deníku/OÖN/Hoch4 Erlebniswelt.

Koronavirus zabil mladého

Ve středu zemřel v nemocnici v Braunau na koronavir 41letý muž, který netrpěl žádným předběžným onemocněním, napsaly OÖN.

Totéž platí i o další středeční oběti, 79letém z linecké kliniky. Třetí zesnulý dne, 85letý z okresu Steyr-venkov, byl nemocný s jinými závažnými chorobami. Horní Rakousy tak mají už 88 mrtvých. V zemi bylo pozitivních 2219, aktivně 199. V celém Rakousku zaznamenali 15 002 onemocnění a 11 700 uzdravených. V nemocnicích leželo 677 pacientů, z nich 169 na intenzivkách.

Uvolňování

Holiči v Rakousku otevřou od 2. května. „S podmínkami můžeme žít,“ říká v OÖN Gottfried Kraft, ředitel největší rakouské firmy Klipp v Thalheimu, která zaměstnává na 1300 lidí. Ve všech 186 salonech vystěhují manipulační, servisní stoly, aby mohli dodržet jednometrové odstupy mezi zaměstnanci a zákazníky. Po vstupu si klienti mají omýt, případně dezinfikovat, ruce. K práci na obočí, řasách nebo úpravě vousů potřebují pracovníci plexiglasové štíty. Cech chce ještě dohodnout s ministerstvem zdravotnictví upuštění od nošení roušek. Zatím mají provozovny povinnost je mít i pro zákazníky – zda za úplatu, nebo zdarma, je na nich. Problémem je povinnost měnit pláště na jedno použití po každém klientovi.

Objednávky u Klippů zavádět nechtějí, při návalu chtějí jen poprosit zákazníky, aby přišli jindy. Cechmistr Eder upozorňuje, že situace branže v Rakousku je velmi napjatá. 80 procent podniků mohlo podle odhadu Hospodářské komory přežít jen měsíc, a pandemická výluka trvá už déle.

První linecká muzea – Lentos a Nordico – otevřou až 2. června, informují OÖN. I potom ale s omezeními – Lentos bude moci navštívit najednou maximálně jen 140 osob, Nordico 28. Akce a prohlídky s průvodcem být zatím nemají.

Veřejné bohoslužby všech 16 náboženských společenství v Rakousku mají být opět od 15. května. Podmínky dohodli kardinál Christoph Schönborn a ministryně kultury Susanne Raabová. Věřící budou muset nosit roušky a dodržovat odstup dvou metrů. Na jednu osobu musí být v prostoru alespoň 20 metrů čtverečních. Plochy a kliky mají být pravidelně čistěny a dezinfikovány.

Od května budou moci rumunské pečovatelky jezdit k nonstop službě u rakouských potřebných a zpátky domů vlakem koridorem přes Maďarsko, píší OÖN. Oznámila to ministryně pro evropské záležitosti Karoline Edtstadlerová po společné dohodě s Rumunskem a Maďarskem. Dosud byla taková cesta do Rakouska pro ošetřovatelky z Rumunska možná jen letecky. Rakouské dráhy ÖBB budou od 2. května nabízet na zakázku rakouské Hospodářské komory jednou týdně zvláštní vlaky do Temešváru a zpátky. Cestující budou přepravováni v lehátkových vozech po maximálně čtyřech lidech v kabině, aby bylo možné dodržet bezpečnostní odstup, píše list. Musejí rovněž během cesty mít roušky. Spoje si může objednat organizace, která má o pomoc ošetřovatelek z ciziny zájem, také zprostředkovatelské agentury. Zadavatel uhradí náklady cesty, jednotlivé jízdenky prodávány nebudou. Zatím platí, že přivezené pečovatelky musejí v Rakousku absolvovat čtrnáctidenní karanténu, nebo se podrobit koronatestu. OÖN dodávají, že momentálně je v Rakousku na 24hodinovou péči odkázáno asi 33 000 osob.

Jak za humny křečkovali

Bavorský statistický úřad ve Fürthu shrnul čísla o tom, jak moc se lidé v zemi předzásobovali v začátku koronakrize, píše PNP. V obchodě s potravinami stoupl nominální obrat v březnu ve srovnání se stejným měsícem 2019 o 13,8 procenta, při očistění o zdražení o 10,9 %. Obrat obchodu s ostatním sortimentem poklesl nominálně i reálně o 6,7 procenta, což statistici přičítají hlavně přijatým omezením nakupovaného množství. Promítlo se to i do zaměstnanosti – „potravináři“ personál navýšili proti loňsku o 3,3 procenta, ostatní jej snížili o 0,8 %.

Našli „smaragdovou“ dešťovku

Hans Niederberger a jeho syn Tobi z Ristfeuchtu, místní části obce Schneizlreuth na hranici Pinzgau, objevili na setlelém kmenu buku exemplář smaragdově zelené dešťovky Allolobophora smaragdina. „Rychle ji vyfotografovali a znovu zakryli, aby ji uchránili před škůdci,“ informovali deník PNP. Podle listu je nález o to vzácnější, že odborníci dosud měli zato, že tento červ žije jen v trojzemí Korutany, Slovensko, Itálie. Už jednou byl nalezen ve srovnatelné výšce 1600 metrů, ale ne v regionu Berchtesgadenu. Šéf bavorských státních lesů Hubert Graßl uvedl, že o žádném dalším nálezu tohoto druhu v celém Bavorsku neví.

„Tato Allolobophora se během života několikrát přebarvuje,“ pokračuje list. „Jednou je růžová, pak tmavne na fialovou, až ve dvou, třech letech se mění na smaragdově zelenou.“ Foto Deník/PNP/Hans Niederberger

Jakému umělci 1000 eur?

Jak náš web zaznamenal, bavorský premiér Markus Söder informoval na tiskové konferenci, že zemská vláda vyplatí umělcům dotčeným konoravirovou výlukou 1000 eur měsíčně. Pasovským PNP nyní realitu vysvětlila tanečnice a herečka Linda Hempelová, hostující ve státním divadle v Chotěbuzi. Háček je v tom, že tyto peníze mají dostávat tři měsíce pouze ti, kteří si platí oborové sociální pojištění (KSK), a třeba v okruhu působení paní Lindy je u této pojišťovny sotva polovina kolegů. „Řada umělců vede dlouhá léta boj, aby je tato organizace přijala,“ říká. Volní umělci totiž nepracují v divadlech jako na volné noze, ale jsou vždy přijímáni na krátkou dobu, po kterou za ně divadlo platí pojištění. Kdo je dobrý a dostane pár takových angažmá za rok, ten se do KSK nikdy nedostane, říká Hempelová z vlastní zkušenosti.

S tím se ztotožňuje i opozice v bavorském sněmu. „Členství v KSK je špatným kritériem pomoci! Herci stejně jako mnoho jiných ze skoro 400 000 ,pracujících v kultuře a kreativitě Bavorska´ se vůbec nedostanou do této pojišťovny, nebo jen těžko,“ říká mluvčí Zelených Sanne Kurzová.

Balíček z lotta

Pátý šestinásobný jackpot rakouského lotta padl, informují OÖN. Sázející z Dolních Rakous uhodl ve středu náhodným tipem jako jediný šest správných, tedy 3, 11, 12, 23, 28 a 38, a vyhrál 7 749 269,60 eura. Je to devátá nejvyšší výhra v historii totoho sázení. V tahu bylo podáno 8,6 milionu tipů na 1,3 milionu sázenek.