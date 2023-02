Vítkův hrádek je nyní pro veřejnost uzavřen. Dřevěná vyhlídková plošina vybudovaná uvnitř kamenné věže je zčásti v havarijním stavu. „Pravá část plošiny, z níž je výhled na lipenské jezero, je ve špatném stavu,“ sdělil starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš. „Levá část plošiny je opravená, ale jak jsme zjistili, bez stavebního a dalších potřebných povolení. To znamená, že byla provozovaná na černo. Lidé ve vedení spolku tvrdili, že je vše v pořádku a vše dodají. Hlavně se jednalo o posudky statika a jeho rozhodnutí, jak se měla plošina opravit. To však nebyli schopni dodat ani přes urgence a výzvy. Na základě toho jsme se všichni zastupitelé jednohlasně usnesli, že spolku smlouvu vypovíme za její hrubé porušení.“

Spolek přátel Vítkova hrádku se zříceniny před lety ujal, když byla památka v žalostném stavu a o její existenci věděl jen málokdo. Za pětadvacet let působení spolku se Vítkův hrádek stal dobře známým pojmem i za hranicemi republiky a velmi oblíbeným turistickým cílem. Členové spolku ve spolupráci s památkáři hrádek zabezpečili před dalším chátráním a zrekonstruovali, uvnitř vybudovali dřevěnou vyhlídkovou plošinu, odkud se otvírá překrásný výhled na lipenské jezero a Šumavu, kterou v dálce při dobré viditelnosti lemují štíty rakouských Alp. Hrádek uvnitř věže nabízel návštěvníkům i občerstvení a spolek pořádal na hradě řadu rozmanitých akcí. Členové spolku během těch pětadvaceti let odvedli na hrádku a v jeho okolí spoustu práce. Síly jim ale, jak si sami dobře uvědomují, již ubývají. Spolek opustí hrádek k 30. dubnu.

Obec začne hledat nové správce. „Nyní intenzivně pracujeme na tom, jak jsme se včera usnesli, že vyvěsíme záměr pachtu Vítkova hrádku na úřední desce a na našich webových stránkách,“ uvedl v pátek Pavel Gabriš. „A to s dodatkem, že v nejbližší době přidáme i pachtovní podmínky. Souběžně s tím usilujeme o to, zlegalizovat provoz levé plošiny do 1. května. Pevně v to věřím. A také zvažujeme a pracujeme na tom, jestli bychom byli schopni provozovat hrádek my, jako obec, ruku v ruce s několika subjekty, minimálně do konce roku. A pak se rozhodnout pro nějakého dlouhodobého pachtýře.“

Zrekonstruovat pravou stranu vyhlídkové věže bude oříšek, jehož rozlousknutí si vyžádá dost času. Hlavně povolovací procedura i výběrové řízení budou zdlouhavé. „To do 1. května nestihneme,“ přitakal Pavel Gabriš. „Až se nám podaří otevřít levou část, zahájíme proces rekonstrukce pravé strany, ale to bude trvat několik měsíců.“

Také starosta Přední Výtoně oceňuje, jak spolek Vítkův hrádek pozvedl. „Svou činnost a péči o hrádek dělal dobře až do doby, kdy všichni aktéři zestárli,“ řekl Pavel Gabriš, který osobně si hrádek také zamiloval. „Už tu práci nezvládali jako dřív, což je pochopitelné. Mají velkou zásluhu na tom, jak se Vítkův hrádek vyloupl do krásy z ošklivé zříceniny, ale je čas se rozloučit. Uvidíme, jestli se ozvou zájemci o další provozování této památky.“

„Víte co, my jsme rádi, že nám obec ukončila smlouvu,“ připustil Miroslav Kovačičín, dlouholetý předseda Společnosti přátel Vítkova hrádku. „Teď v únoru je to pětadvacet let, co se hrádku věnujeme. Mezitím jsme zestárli, zemřel nám kastelán a stejně by nám skončila smlouva do konce roku. Tak jsme rádi, že to převezme někdo jiný, mladý, nadějný a schopný. My jsme hrádek postavili na nohy, tam nebylo nic. Investovalo se tam celkem zhruba 22 milionů korun, jednak ze státního rozpočtu, ale jinak jsme financovali všechny ty údržbové práce na hrádku my z výtěžku ze vstupného. Bavilo nás to, dělali jsme to rádi. S chlapy ze spolku jsme se shodli, ať to převezmou mladí ambiciózní lidé, ať to frčí.“