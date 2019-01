Táborsko – Sucho posledních týdnů trápí nejen zemědělce a zahrádkáře, ale i vodáky. Voda chybí v řekách i nádržích. Kvůli tomu se ruší některé sportovní akce.

„Veselský pentatlon byl zrušen. Kvůli počasí nemáme zázemí pro disciplíny,“ informoval provozovatel Občerstvení na pískovně Luděk Lou Myler.



O stavu řeky protékající Táborskem pohovořil Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany. „S Lužnicí je problém, letos je dlouhodobě nesjízdná, hlavně dolní úseky jsou suché,“ upozornil. Lužnické koryto podle něj trpí nedostatkem vody o měsíc dříve než loni.



Lužnice se dělí na tři úseky, podle nichž se určuje splavnost: horní ze Suchdola nad Lužnicí, střední z Rožmberku a dolní z Veselí nad Lužnicí, který končí v Bechyni. „Každému úseku je přiřazen vodočet a limit pro splutí. Vodočty provozuje povodí či Český hydrometeorologický ústav a my si k hodnotám stanovujeme určitou výšku, která stačí pro splutí,“ řekl Petr Ptáček.



V Klenovicích v pátek naměřili stav vody padesát jedna. Minimum pro sjezd je přitom padesát tři centimetrů. Na úseku z Tábora do Bechyně je situace ještě horší, minimální hodnota pro splutí činí sto centimetrů, v současnosti se výška hladiny pohybuje kolem sedmdesáti centimetrů. „Na Lužnici jsem teď nebyl, ale dle průtoku jeden a půl kubíku pod Táborem je reálné, že se v některých místech dá přejít suchou nohou,“ polemizoval o stavu člen Vodácké školy záchrany.



Aktuální vodácké informace lze najít na stránkách raft.cz, kde takzvaný vodní semafor pro Lužnici ukazuje na všech částech červenou.



A co to znamená pro vodáka? Co dělá, když nemůže na řeku? „Buď jde do hospody a čeká na déšť, nebo si raději najde jinou lokalitu s dostatkem vody,“ zavtipkoval závěrem vodní záchranář. Vodácky nejoblíbenější je zatím stále Vltava, tam se lidé stopky bát zdaleka nemusí. „Vltava je pro sjezd přizpůsobována vodohospodáři, tam se udržuje určitý stav vody,“ uklidnil všechny fanoušky tohoto sportu Petr Ptáček.

Pohodová a klidná řeka Lužnice, která je často vyhledávána vodáky a také trampy, je vhodná pro začátečníky z hlediska své obtížnosti. Má minimum peřejí, v horní části meandruje písčitým a místy zarostlým korytem v loukách až do Veselí nad Lužnicí.