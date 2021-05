/VIDEO/ Křest ve vodě ji teprve čeká, ale už se začíná chystat na záchranářskou kariéru. Queeny, štěně Chesapeake Bay retrívra, půjde ve stopách své předchůdkyně Hissi, která v březnu odešla do psího nebe.

Vodní záchranáři mají nového parťáka: štěně Chesapeake Bay retrievera. | Video: Televize jižní Čechy

Malá Queeny, oficiálně Guessy Kelečeský poklad, pochází z Valašska, ze stejné chovatelské stanice v Kelči na Vsetínsku jako Hissi. "Do vody by se mnou určitě ráda šla, to je vidět, ale zatím ji sebou neberu. Voda je studená a ještě nemá plně vyvinou imunitu, není kam spěchat," říká Milan Bukáček, velitel českokrumlovské jednotky Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. "Je to ještě malé děcko. Pátého května jí budou tři měsíce."