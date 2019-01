Bor u Protivína – Případ dvojnásobné vraždy otřásl krajem. Podezřelý poté skočil pod vlak.

K brutálním vraždám z 1. listopadu pustili kriminalisté pár opatrných informací. Obětmi zavražděnými ráno ve čtvrt na sedm jsou 71letá matka se 43letou dcerou. Je zřejmé, že na místě zločinu byl kromě vraha i někdo další, který tuto hrůzu oznámil. Nebohé ženy zemřely i přes pomoc rychlé záchranné služby. Pitva ukázala, že příčinou smrti bylo vykrvácení do dutiny břišní a hrudní po mnohačetném bodnořezném poranění.



Na místo činu ihned vyrazili specialisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, vzlétl policejní vrtulník a došlo k uzávěře kraje. Zásahová jednotka vnikla do objektu po vyražení okna, ale pachatele již nenašla. „V rámci zkoumání okolí byly zajištěny předměty, které by mohly odpovídat nástrojům použitým podezřelým k provedení útoku, to však potvrdí až výsledky kriminalistických zkoumání,“ uvedl vyšetřovatel krajského ředitelství policie Roman Hospodárský.

Podezřelým z dvojnásobné vraždy je 60letý muž, známý obětí. Jde zřejmě o člověka, který téhož dne kolem 8. h nedaleko u Ražic skočil pod vlak. „Byly u něj nalezeny doklady patřící podezřelému, ale dosud nemáme všechny potřebné expertizy, aby bylo možné stoprocentně potvrdit, že jde skutečně o podezřelého,“ vy-světluje písecký vyšetřovatel Jan Hvězda. Bude-li tomu tak, případ se musí odložit.

S vraždami souvisí požár domu podezřelého ve Chvaleticích, který přineseným benzinem založil v tentýž den odpoledne mladý muž, příbuzný obětí.



Vyšetřovatel Jan Hvězda vypráví: „Cílem bylo co nejrychleji zjistit pachatele a případně zabránit dalším útokům na majetek, zdraví a život osob. Druhý den dopoledne jsme zadrželi mladého muže, který se přiznal.“ Možného vraha znal, věděl, kde bydlí i o jeho sebevraždě. Vyšetřován je na svobodě zatím ze dvou přečinů, hrozí mu tři roky.

Sebevraždu možného vraha a požár jeho domu, který zapálil mladý příbuzný obětí, vyšetřují kriminalisté v Písku.