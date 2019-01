Jižní Čechy - V našem kraji tento týden pokračují masopustní veselice, ale také zápisy do prvních tříd. Ve čtvrtek navíc děti dostanou pololetní vysvědčení.

Zápisy budoucích prvňáčků už mají za sebou v Netolicích. Příští září se děti mohou těšit hned do dvou prvních tříd. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

V pondělí dopoledne v Českých Budějovicích uskutečnila další schůze rady města. Radní budou měli při svém jednání na programu například pravidla dotačního programu města na podporu památkové péče v roce 2016, ale také jednání o rozpočtových opatřeních nebo veřejných zakázkách.

Při dnešní schůzi táborských radních zase přijde ke slovu například očekávaná úprava náměstí Přátelství a prostoru před školkou ve Světlogorské ulici na sídlišti Nad Lužnicí. Radní mají dále na programu i omezení přísunu fosforu, který se do údolní nádrže Jordán dostává z celého jeho povodí a podporuje výskyt sinic. Aby město ochránilo velkou investici do odbahnění Jordánu, odkoupilo od soukromníka i Malý Jordán, kde chce instalovat zařízení na srážení fosforu.

Velký den čeká v tomto týdnu na všechny jindřichohradecké budoucí prvňáčky. Zápis do prvních tříd se bude na všech místních základních školách konat v úterý od 14 do 17.30 hod. Děti prokazují, zda jsou na školní docházku zralé.

Den památky obětí holocaustu uctí Český Krumlov výstavou a otevřením židovského hřbitova. Ve středu se tedy pro zájemce otevře jeho brána. V tamní kapli bude již tradičně k vidění studentská výstava. Tentokrát zde vystaví své fotografie Dominika Lukáčová, studentka SPŠU sv. Anežky České. Výstava se jmenuje Doteky času. Hřbitov bude pro veřejnost otevřen od 13.30 do 17 hod.

Ve středu od 13 hod. bude pokračovat líčení u Okresního soudu v Táboře, kde proti sobě stojí spolumajitelé Motocentra u dálnice D3 (bratři Petr a Pavel Bratránkovi) a stát, resp. Ředitelství silnic a dálnic. Dlouhodobý spor tkví v odškodnění podnikatelů za znepřístupnění prodejny a servisu motorek. Dříve zákazníci přijížděli přímo z obchvatu odbočením ve směru od Písku a Prahy. To už teď není možné.

Budoucnost parkoviště naproti České poště v Písku budou projednávat zastupitelé města ve čtvrtek. Jednání se koná od 13 hod. v píseckém kulturním domě. Na programu zasedání budou mimo jiné také návrh využití budov v majetku města nebo snížení ročního poplatku za komunální odpad.

Ve čtvrtek vesměs při poslední vyučovací hodině obdrží žáci, studenti či učni pololetní vysvědčení ve školním roce 2015/16. Druhý den v pátek následuje den pololetních prázdnin.

Masopustní průvod projde městem Strakonice v sobotu. Průvod půjde od radnice přes hrad, připraven bude i program ve společenském sále Šmidingerovy knihovny. Sraz masek i diváků je u Městského informačního centra na Velkém náměstí v 10 hodin.

Čtrnáct koledníků s obrovskými klobouky ozdobenými 365 růžičkami a spoustu maškar přiveze v sobotu do Třeboně matka masopustu v čele růžičkové koledy. Růžičková koleda má v nedalekých Nových Hradech už více než šedesátiletou tradici. Týden před masopustním veselím ve svém sídelním městě se vyrazí ukázat i do lázeňské Třeboně. Koledování začne v 10 hod. na zdejším Masarykově náměstí.

Hornoplánský masopust na Šumavě vypukne v sobotu v 8 hod. žádostí o koledu u radnice, pak následuje obchůzka Horní Plané za doprovodu dechového kvartetu. V 19 hod. je v plánu zakončení průvodu zastřelením medvěda. Ve 20 hod. následuje tancovačka v sále kulturního a informačního cenra. K tanci a veselí zahrají Flám Praha a Kamelot revival.

Týden na Táborsku uzavře série plesů. Milovníci tance se na parket mohou vydat do kulturních domů a sálů hospod, a to v sobotu do Bechyně, Jistebnice a Borotína.