Protože jeho světem prý jsou ušlechtilé látky a elegantní střihy, má velký sen být jednou známým módním designérem. První cesty k tomu nyní dělá v Hebertsfeldenu v okrese Rottal-Inn, v konfenci Fuchs, kde jsou na jeho práci hrdí – jeho rukama procházejí během učení se krejčím nejen šaty, ale i kroje „Made in Germany“, pokračuje pasovský list. „Z ničeho nic to nepřišlo, už v Damašku ho pro krejčovinu nadchl jeho strýc. V Německu mu agentura zprostředkovala kontakt na Michaela Fuchse, který právě hledal začínající krejčí. V březnu se začal učit v jeho dílně a paralelně zahájil první školní rok v učňovské škole v Landau. Jednou chce být designérem dámské módy.“

Michael Fuchs věří, že jeho svěřenec to může dotáhnout daleko. „Velmi dobře kreslí a viděl jsem i několik návrhů, které udělal ještě v Sýrii. Jsou to skutečně výborné věci!“ říká. - Snad tedy možná v Hebertsfeldenu vyroste nový Karl Lagerfeld, uzavírá PNP.

9500 eur měsíčně od partaje

Rozdávané rakouské noviny Heute napsaly, že manželka bývalého šéfa FPÖ Philippa Stracheová dostávala od strany 9500 eur měsíčně, informuje linecký Volksblatt. „Svobodní“ k tomu neposkytli agentuře APA opakovaně žádný údaj s odkazem na ochranu dat.

Stracheová krátce před volbami nechtěla pro Heute výši svého platu uvádět s tím, že nebude vstupovat do „vykonstruované závistivé debaty“, jejímž cílem je prý také ji před volbami postavit do špatného světla. Heute však z více zdrojů zjistila, že předsednictvo FPÖ vyčíslilo Stracheové plat v předsednictvu strany na 9500 eur. „To vzbudilo mnoho nevole, neboť Stracheová opakovaně ujišťovala, že roli mluvčí ochrany zvířat vykonává zdarma,“ uvádí Volksblatt.

„Do řečí“ se tato politička dostala i v souvislosti s aktuální otázkou jejího případného mandátu v Národní radě, kam by mohla postoupit ze třetího místa kandidátní listiny Vídně, pokud by před ní zvolený Harald Stefan na křeslo rezignoval a přijal mandát v jiném volebním okrese. Proti její účasti se už vyslovili někteří funkcionáři její strany. „Kapitola Strache musí být ukončena, a to dopadá i na Philippu,“ řekl například šéf tyrolské FPÖ Markus Abwerzger. Proti je také zemský předseda FPÖ v Horních Rakousích Manfred Haimbuchner.

Superořech!

Ewald Kuchler (65) z Pasova, známý jako účastník mistrovství světa v plavání a dlouholetý držitel rakouského a dolnobavorského rekordu na 200 prsa, vytvořil náhodný rekord na zcela jiném poli, píše PNP. Na své zahradě sklidil nejspíš největší vlašský ořech Německa – s obvodem sedmnáct centimetrů. „Se zelenou slupkou má dokonce 27 centimetrů,“ řekl listu. „Tím zřejmě nejspíš překonal rekord ořechu Manuela Kleina ze Schwarzheide, který měl obvod šestnáct centimetrů.“

Přítel „hnil“ ve sklepě

V chladničce ve sklepě domu ve Vídni-Floridsdorfu byla ve čtvrtek nalezena už silně rozložená mrtvola. Policii upozornili dva sousedi na silný zápach. Začal se šířit pravděpodobně poté, kdy 45letý bulharský nájemník se chystal odstěhovat, vyklízel i sklep a vypnul v něm chladničku, píše Volksblatt.

Šetření ukázalo, že ostatky v ní náležejí pravděpodobně 42letému Rakušanovi. Oba muži prý spolu nějakou dobu bydleli. Stav mladšího se horšil a když asi před třemi roky zemřel, propadl partner panice, zabalil jeho tělo do plastikového pytle a odnesl do sklepa. Policie tělo objevila v odstavené chladničce ve sklepní kóji bulharského nájemníka. „Vzhledem k dlouhotrvajícímu uložení těla a pokročilému rozkladu zatím není možné vyjádřit se k příčině úmrtí,“ řekl mluvčí policie Paul Eidenberger, podle kterého nic nenaznačuje násilnou smrt. Také soudní lékař nenašel na ostatcích žádné stopy vnějšího násilí. K identitě mrtvého bude třeba zkoumání DNA. O tomto postupu už byli údajní příbuzní vyrozuměni.

Jeho přítel „bytný“ byl zadržen, ale už v pátek propuštěn. Je vyšetřován pro rušení klidu mrtvých. Při odsouzení mu hrozí peněžitý trest ve výši 360 denních sazeb nebo odnětí svobody na půl roku.