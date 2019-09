Linec – Ve středu 18. září bude v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu slavnostně zahájena výstava 170 let četnictva v Rakousku.

Z plakátu výstavy. | Foto: Deník/repro

„Založení ,žandamerie´ (ve francouzštině ozbrojený lid) spadá do doby revoluce 1848,“ píší OÖN. „8. června 1849 bylo četnictvo zformováno jako součást c. k. armády a do 30. června 2005 bylo vedle ozbrojených, uniformovaných či vojensky organizovaných složek a policie civilní strážní či pořádkovou službou v Rakousku. Ke sloučení těchto organizací na spolkovou policii k 1. červenci 2005 sloužilo v četnictvo zhruba 15 000 lidí.“