V soutěži na cíl startují také brazilské juniorky Carolina Weberová (20), Sofia Cristine Gassenová (18) a Laura Elisa Pretzelová (20). „Jsou z jihu Brazílie, Laura a Sofia hrají za Santa Cruz, Ana v Lajeadu,“ píše PNP. Možnost reprezentovat svou vlast Laura označila za neuvěřitelně vzrušující. Přitom je metaná v této zemi exotický a neznámý sport, tradičně „německou věcí“. Jejich výprava 24 hráčů se před startem na šampionátu aklimatizovala ve Švýcarsku – v celé Brazílii prý není žádná ledová hala. Po tři měsíce tak trénují pět dnů v týdnu při 40 stupních horka na asfaltu. „Na ledě je to ale rozhodně lepší!“ shodují se. Juniorská trojice je na snímku PNP/Czerny.

Čápi se vracejí

Už 1. března přiletěl z jižních krajin první čáp do Saxenu v okrese Perg. Na střeše školy byl ale jen tři dny, pak zamířil na sever. Na jeho místě se objevil jiný čáp, který v regionu přezimoval. „Měl pořád dost potravy, protože v Machlandu jsme měli myší rok, a protože skoro nebyl sníh, lovil bez problémů,“ říká v OÖN Robert Gattringer, ochránce přírody. Podobně do Španělska neodletěl čáp z Munderfingu. V Burgenlandsku přezimovali tři čápi. Z navrátilců hodně spěchal další kus, který na střechu bývalé mlékárny v Bad Leonfeldenu přistál už v polovině února. Brzy než jindy se u sousedů objevily i další druhy. Přehled je na www.ornitho.at .

Sílí odpor k účtenkám

Elektronickou evidenci tržeb kritizují v Rakousku prodejci i zákazníci, píší OÖN. Linecký gastronom Günter W. Hager požádal ekonoma Friedricha Schneidera o objasnění ekologického aspektu této povinnosti. Ten zopakoval, že povinnost vystavování dokladů stojí pokácení 2,3 stromu denně - „zestvrzenkování“ 2,3 miliardy transakcí pod dvanáct eur ročně představuje dodatečnou spotřebu 574 000 tun termopapíru, na který padne 860 smrků. Kvůli chemii nemůže být recyklován, ale končí ve sběru.

Prodejci upozorňují, že ve Francii byla nutnost vystavovat doklady na obnosy do deseti eur (od 2022 do 30 eur) zrušena zákonem proti plýtvání. Navrhují, aby byly doklady vystavovány jen na vyžádání. Polemizují také s přínosem evidence pro státní kasu – podle Schneidera to není tvrzených 650 milionů v roce 2017, ale nanejvýš 400 milionů. Protestují vystavováním zbytečně vytištěných a zahozených stvrzenek, jako pekařství Tremmel v Teisnachu. Hromádku „zbytečností“ bio-pekařství Laumer fotografoval pro PNP Sarah El Sheimy.

Doučuje potřebné

Důchodce Gerhard Greiner (77) z Lince je jedním ze 27 dobrovolníků, kteří každý týden ve svém volném čase doučují u tzv. vzdělávacího stolu děti ze sociálně slabých rodin, píší OÖN. Také Seratu Celepcimu a jeho sestře Aygül dělají potíže hlavně němčina a matematika. Přednosta „stolu“ Roland Schwandner uvádí v deníku, že fronta zájemců je u nich dlouhá a že permanentně hledají další učitele k pomoci. „Tady jsem něco platný a mladým mohu svými zkušenostmi pomoci,“ říká Greiner. 13letá Aygül se netají tím, že s ním ji učení konečně baví a dokonce i ta matematika že je lehčí. Desetiletý bráška jí zase hrdě ukazuje písemnou úlohu z němčiny…

Klaus Herzog (79) učil na gymnáziu angličtinu a v důchodu hledal zaměstnání. Našel je u stolu potřebných. „Je to fakt zábava, protože děti jsou pilné a hodné,“ říká. Když lekce zvládly, společně si hrají.

Ingeborg Heidlbergerová (61) je jako dobrovolnice zapojena do více spolků. Pracovnice banky v důchodu tu učí jednou týdně němčinu, matematiku a angličtinu. „V některých předmětech se musím sama doučovat. Ale když se trochu nevyznám, mohu se vždycky zeptat kolegy,“ netají se.

Projekt doučování běží v Linci od léta 2017. Podporují jej kromě jiného rotariáni. Gerhard Greiner je na snímku Volkera Weihbolda.

„Oprašovaní“ truhláři

Že magistrát ve Welsu provozuje truhlářství, mnohé překvapí. Pět zaměstnanců tam dělá nejrůznější práce, četné zakázky přicházejí například z městského zahradnictví, píší OÖN. Dosud si truhláři brali zašpiněný pracovní šat domů, aby jej vyprali. Pověřenec města pro otázky bezpečnosti práce Klaus Brandl, působící v tomto oboru od roku 1997, teď požaduje konec této praxe. „Prach ze zpracovávání některých druhů stromů je rakovinotvorný. Dosud to platilo především o buku a dubu, mezitím už ale do kategorie spadly další dřeviny,“ říká.

„Do budoucna to znamená, že pracovní oděv bude muset být čistěn profesionálně,“ pokračují OÖN. Truhláři se budou muset po práci převléknout do civilu a montérky nechat odborníkům. „To nás stojí moc peněz,“ říká starosta Andreas Rabl (FPÖ), který má nové vymezení ochrany práce za zcela přetažené. Také ředitel správy Peter Franzmayr má prý někdy pocit, že předpisy se stávají nesrozumitelnými. V pondělí chtějí ve Welsu u kulatého stolu vyjasnit, jak a kde v budoucnu pracovní oděvy čistit.

Také Brandl má některé předpisy za přetažené – také ten, který zakazuje návštěvníků dílen použít závodní toaletu, protože ty jsou z hygienických důvodů vyhrazeny jen zaměstnancům. Podle referenta je to nerealizovatelné, protože by museli zařízení zamykat…

Výstavní čluny v Tullnu

Do neděle 8. března je v Tullnu největší odborná výstava člunů a nářadí pro vodní sporty ve střední a východní Evropě, uvádějí OÖN. Austrian Boat Show - BOOT TULLN – je denně otevřena od 10 do 18 hodin. Koná se tu už 49 let a přitahuje kolem 50 000 koupěchtivých návštěvníků ročně. „Hvězdným“ exponátem 2020 je 1414 Demon Air loděnice Frauscher v Ohlsdorfu, „nejdražší kdy v Rakousku vyrobená jachta“, dlouhá čtrnáct metrů a s váhou devět tun, jak výrobci tvrdí. Poháněna je dvěma šestiválcovými agregáty Volvo s celkem 880 koňskými silami, v kajutě z týkového dřeva je koupelna, navigace je samozřejmě elektronická, manévry ovládané joystickem – a stojí v základním provedení 1,4 milionu eur… V Ohlsdorfu stavějí v rodinném podniku ročně až sto jachet, jednou měsíčně také Demony. Mají 76 zaměstnanců, pobočky na Mallorce a St. Tropez, prodávají do 16 zemí…

V Tullnu vystavuje přes 380 vystavovatelů z Evropy a zámoří plachetnice, čluny, katamarány, trimarány, joly, motorové jachty, elektročluny, nafukovací čluny, vybavení k potápění, kajaky, kanoe, plavidla ke paddleboardingu, k windsurfingu, vodní lyže, oblečení atd.

Stopy viru

V okrese Pasov mají třetí případ nákazy koronavirem. Je jím dítě předškolního věku, jehož otec z Vilshofenu je druhým dolnobavorským pacientem. Stejně jako ostatní členové rodiny jsou v domácí karanténě, ale v pátek odpoledne se očekávalo, že otec a dítě budou umístěni v nemocnici. Kontrola u sourozence postiženého dítěte byla negativní. Školka ve Vilshofenu, kam děcko chodilo, je do 18. března uzavřena, děti a personál tohoto zařízení testovali. V pasovském Wörthu testují na koronavirus aktuálně 150-200 vzorků denně, říká v PNP Clemens Engelschalk, ředitel laboratoře.

Lufthansa škrtla kvůli koronaviru do konce března asi 7100 letů, píše PNP. Z letových plánů vyřadila na 150 letadel z flotily 770 hlavně z tras na Island a na sever Itálie. Dotklo se to ale až čtvrtiny všech spojů, od neděle také do Izraele. Do Číny nebudou létat zatím do 24. dubna.

Podle lineckého Volksblattu zaznamenává kvůli nákaze 77 procent ze 1420 ubytovacích zařízení v Bavorsku ztráty. Výpadky jsou zatím průměrně ve výši 29 procent. Nových objednávek ubylo v 93 procentech hotelů, a to průměrně o 39 procent.

Klinika ve Welsu, kde dosud udělali asi 200 analýz, odhalila při rozboru výtěru z krku 80letého muže z Puchenau, který se vrátil z autobusového lyžařského zájezdu koncem února do Itálie, přítomnost koronaviru. „Daří se mu dobře, onemocnění má mírný průběh, kašle, ale nemá horečku,“ řekl zemský ředitel sanity Georg Palmisano. Byl odeslán do domácí karantény, jeho manželka je zdravá. Kontaktní osoby byly otestovány, ale výsledky zatím nejsou. Ordinace domácího lékaře v Linci, kterou nemocný navštívil, byla na čtrnáct dnů uzavřena. Ve Vídni přibyli k nakaženým matka a její dva synové, kteří se vrátili z náboženské akce v Mylhúzách. V Kitzbühelu mají 22letého nakaženého. Čtyři lidé z jeho osobního a osm z pracovního okolí byli na 14 dnů izolováni v domovech. Do pátku tak měli v Rakousku 47 nemocných.

Ve Francii zemřeli na virus další dva lidé, 150 nově onemocnělo. Celkově má být nakažených 577, ale mnozí se už uzdravili. Zemřelo devět osob ve stáří od 60 do 92 let.

Minulý víkend odložený šlágr italské fotbalové ligy Juventus-Inter se bude hrát tuto neděli od 20.45 bez diváků (přenáší stanice DAZN).

Sazka má Casinos

Česká většina v Casinos Austria je upevněna, píší OÖN. Převzetím podílu Novomatic bude mít ve společnosti 53,2 procenta. Státní holding ÖBAG, se 33,2 procenta druhý největší akcionář, rezignoval na předkupní právo. Sazka a ÖBAG uzavřely na 15 let syndikátní smlouvu. Ta konkrétně dává ÖBAG právo veta v řadě bodů. V Rakousku má například zůstat centrála, daňová příslušnost, provozní jednotky a zajištěna mají být pracovní místa. Rakouský má být i předseda představenstva. Rozhodnutí mají být jednomyslná.

Evropské týdny v Pasově

Tradiční kulturní festival zahrne 50 akcí na 40 místech během šesti víkendů, napsala PNP. Jak jeho ředitel Carsten Gerhard řekl, slavnostní řeč při zahájení pronese Tai Shani, umělkyně zabývající se hlavně otázkami role pohlaví a rovností jejich práv. K vrcholům programu mají patřit laserová show s titulem "Genesis 2020" (11. července) na Náměstí dómu s citáty z Deváté, koncert snad nejlepšího klarinetisty světa Giory Feidmanna, který zahraje songy Beatles (24. července). Na 11. červenec je připravován „den snů“ na české straně Zlaté stezky.

Letošnímu festivalovému „regentovi“ Beethovenovi ke 250. narozeninám je věnováno několik koncertů, také zahajovací 19. června v provedení Beethovenovy filharmonie. Zahraje jej i japonská houslová hvězda Midori v programu Vídeň kolem 1900 (12. července v Röhrnbachu).

K vrcholům ročníku řadí PNP také koncert Bamberských symfoniků v pasovském dómu s uvedením smuteční symfonie Asrael Josefa Suka jako tryzny za svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. Více než 80 hudebníků tělesa povede Jakub Hrůša.

Juliane Banseová uvede 27. června Wensendonckovy písně společně s Českým nonetem. K nejširšímu publiku směřují například koncert Láska, džez a rozpustilost s Ulrichem Tukurem na pevnosti Oberhaus nad Pasovem 1. července nebo přehlídka lidové muziky tří zemí u městské haly v Pockingu a program „Klasika jde do hospody“ 11. července v pasovském vnitřním městě. Celkový propgram je na www.pnp.de/kultur.

Na snímku jsou interpret světské židovské hudby „klezmer“ Giora Feidmann a Rastrelli Cello Quartett, kteří zahrají 24. července v Ortenburgu. Foto: Deník/PNP/EW

„Žárlí“ na koňáky

„Jízdní jednotka nikdy nebyla v nasazení, projekt je zastaven, ale příslušníci sporné jednotky policie budou oceněni na vídeňském ministerstvu vnitra,“ pozastavuje se linecký Volksblatt. „Příslušníci se v rámci svých úkolů angažovali nad normu,“ uvedlo ministerstvo k poctě. „I když byl projekt jednotky následně zpochybňován, je na místě nasazení obsluhy ocenit. Respekt a uznání jsou nosnými pilíři organizační struktury ministerstva vnitra.“

Hermann Greylinger z policejních odborů řekl, že tomu ani nechce věřit. „Jsou tisíce kolegů, kteří den za dnem odevzdávají své nejlepší, a o ty nikdo ani nezavadí,“ kritizuje. Přítomnost na ocenění odmítl. Předseda odborů Reinhard Zimmermann také nepřišel: „Máme 32 700 kolegů, kteří během téže doby odvedli bezchybnou práci, a kteří žádný diplom nedostanou. U jízdní jednotky se přišlo na to, že není dost efektivní, a kromě toho byly a jsou náklady na ni příliš vysoké. Pro mne za mne ať jsou tito policisté oceněni, ale jejich kolegové venku tomu nerozumí,“ řekl.