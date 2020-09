Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 44 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k sobotní 18. hodině v regionu zvýšil na 1 128. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 623 a aktuálně pozitivních 497 osob. V souvislosti s koronavirem zemřelo osm lidí.

Od pátečního do sobotního večera vyšetřily laboratoře v regionu 755 suspektních vzorků a 45 vzorků od samoplátců. Z celkových 800 vzorků bylo 44 pozitivních. K nemocným přibylo jednadvacet žen a třiadvacet mužů. „Ve třinácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, v šesti na pracovišti, ve třinácti ve školách a ve třech mezi členy sportovních klubů. Čtyři osoby se infikovaly v Praze, dvě v Brně, jedna u Máchova jezera, jedna na svatbě v Klatovech a jedna si nákazu přivezla z dovolené v Chorvatsku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od čtvrtka 10. září je celostátně povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostorů škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Kompletní znění mimořádného opatření lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví nebo webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

V souvislosti s prudkým nárůstem nových případů ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová připomněla, že nejúčinnější zbraní proti koronaviru je vzájemná ohleduplnost. „K pravidlu tří R: Roušky, Ruce, Rozestupy, připojuji navíc svá neméně důležitá R: Respekt, Rozum, Rozvaha. Nárůsty posledních dnů jsou opravu masivní, ale vidíme jasně, že místy, kde se infekce nejčastěji šíří, jsou jednoznačně rodiny, pracovní kolektivy, oslavy a společenské akce, jichž se účastní více lidí, a v posledních dnech bohužel ve značné míře školy. To jsou místa, kde je riziko jednoznačně nejvyšší,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 497 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 164 na Českobudějovicku, 96 na Táborsku, 65 na Písecku, 60 na Strakonicku, 51 na Českokrumlovsku, 37 na Prachaticku a 24 na Jindřichohradecku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále se 175,14 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k sobotní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 33 082 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 661 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v sobotu zvýšil o 45 na celkových 6 964,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je od středy přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 536 žen a 592 mužů. Z celkových 1 128 dosud potvrzených případů je 301 z Českobudějovicka, 228 z Táborska, 150 ze Strakonicka, 142 z Prachaticka, 126 z Písecka, 95 z Českokrumlovska a 86 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 78 dětí ve věku do 14 let. 254 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 203 v kategorii od 25 až 34 let, 187 v kategorii od 35 do 44 let, 172 v kategorii od 45 do 54 let a 117 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 117 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.