Jižní Čechy - Letos se koná v pořadí 3. ročník projektu Doodpadu.

To je projekt, který pořádá Energie Ag Bohemia v jižních Čechách ve spolupráci se společností Čevak. Soutěž je určená pro kolektivy středoškoláků, kteří mohou získat 50 tisíc korun na svůj maturitní ples.



Podrobnosti přiblížila Jitka Kramářová vedoucí útvaru marketingu a komunikace Čevak. „Kolektivy žáků středních škol se mohou stále hlásit a svou práci odevzdat pomocí webových stránek www.doodpadu.cz, sekce SŠ. Termín pro odevzdání je 17. února,“ vysvětlila.



Úkolem je vytvořit vzdělávací herní aplikaci. Případně její návrh. „Tématem je Doodpadu aneb co do kanalizace nepatří. Hra by měla zaujmout spolužáky, rodiče i mladší sourozence,“ upozornila. Parametry odevzdaného materiálu jsou formát jpeg s minimálním rozlišením 300 dpi, technický popis ve formátu pdf, videa a animace ve Full-HD. „Pokud nebude možné příspěvek digitálně poslat, mohou nás zájemci kontaktovat a domluvíme se individuálně,“ dodala.



Motivací žákům mohou být zajímavé výhry. „Hlavní cena je 50 tisíc korun na maturitní ples, druhé místo je 25 tisíc korun a třetí 15 tisíc korun,“ vyjmenovala postupně. Do projektu se mohou zapojit jen kolektivy, nikoliv jednotlivci. „Podrobnosti se dozví na uvedených stránkách či facebookovém profilu Doodpadu, na kterém mohou načerpat inspiraci z minulých ročníků,“ podotkla. Vítězná hra bude později využita podobně jako práce z minulých ročníků.