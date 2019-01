Prachaticko - Lyžařské areály na Prachaticku jsou tento týden v provozu denně, děti mají jarní prázdniny. Na Českobudějovicku si na ně školáci musejí počkat do příštího týdne.

Lyžařům letošní zima příliš nepřeje. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Není to ideální, ale lyžovat se dá. Tak hodnotí lyžaři i správci areálů na Prachaticku současný stav.

V pátek dětem na Prachaticku začaly prázdniny. Vleky se tak rozjely úplně všude, a všude slibují, že pojednou celý týden, aby rodiny s dětmi mohly prázdniny náležitě užít. „Kdyby to šlo zasněžujeme co nejvíc, průšvih je, že ani nemrzne," hodnotila Jitka Soukupová ze Skiareálu Libínské Sedlo. Právě tenhle svah je vhodný pro úplné začátečníky. Na Libínské Sedlo se o víkendu sjely desítky malých lyžařů. „Podařilo se nasněžit alespoň na dvě dětské sjezdovky. Právě jsme nainstalovali nekonečné lano. Zítra ráno začíná lyžařská škola Romana Kahudy. V letošní sezoně vůbec poprvé," řekla Jitka Soukupová.

Velký vlek je od pátku v provozu, lyžaři podmínky jen nedaleko města chválili. Ti, kdo nechtěli zkoušet „čertova prkýnka", usedli na boby či sáně. Na tyhle sporty je sněhu dost. „Dneska je den jak malovaný, když se slunce začalo opírat nahoře do kopce, bylo tam třicet stupňů. Tahle zima je opravdu divná," hodnotil Petr Ludačka.

Stejné problémy s nedostatkem sněhu jako na Libínském Sedle mají areály na Volarsku. I tam ale o jarních prázdninách pojedou denně. „Doufáme, že se podaří i další závod Bázumského poháru, ten se jede v sobotu v Českých Žlebech," vysvětlil hlavní rozhodčí závodu Ladislav Beran.

Kam o prázdninách na lyže:

Libínské Sedlo – celý týden denně od 13 do 17 hodin, víkend od 9 do 17 hodin, více na www.skilibin.webnode.cz.

Kvilda – celý týden denně od 9 do 16 hodin, večerní lyžování středa a pátek od 18 do 21 hodin, lyžařská škola, půjčovna, servis, více na www.skikvilda.cz.

Horní Vltavice – celý týden denně od 9 do 16 hodin, večerní lyžování středa, pátek, sobota od 18 do 21 hodin, více na www.skivltavice.cz.

Kubova Huť – celý týden denně sjezdovka Školní od 9 do 16 hodin, ve stejném čase také půjčovna a servis vybavení, více na www.ski-kubovka.com.

Zadov – celý týden denně od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování denně kromě pondělí od 18 do 21 hodin, v provozu jsou půjčovna, servis, lyžařská škola, skibusy z Příbrami, Českých Budějovic a Českého Krumlova, snowtubing, více na www.lazadov.cz.

Nové Hutě – mimo provoz, denně jezdí skibus z Nových Hutí na Zadov.

České Žleby – celý týden denně od 9 d 16 hodin, více na www.skizleby.cz.

Kramolín, Lipno – celý týden denně od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování od 18 do 21 hodin, Foxpark kapitána Lipánka od 18 do 20 hodin, více na www.lipnoservis.cz.