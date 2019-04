Dva dělníci jištění pasy odstranili kovové úlomky a přišroubovali odlomený díl. Fén, který škodu způsobil, dosahoval rychlosti až 144 km/h. Odlomenou část našel zaměstnanec lanové dráhy pod křížem. Opravili ji v údolí, znovu pozlatili a čekali na vhodné počasí, které přišlo tento čtvrtek, popisuje PNP. Dodává, že původní kříž byl na vrchol umístěn v roce 1851 a odolával počasí více než 140 let. V roce 1993 byl snesen a nahrazen kopií vysokou opět 488 centimetrů.

Slípky se činily

Bavorské slepice snesly loni asi 1,1 miliardy vajec, napsala PNP. Průměrně je to 2,91 milionu vajíček denně. Statisticky by tak každý občan mohl dostat za rok 82 domácích vajec. Asi 65 procent produkce pocházelo z podestýlkových chovů. Průměrná snůška byla loni kolem 292 vajec. Do statistiky byly zahrnuty provozy s minimálně 3000 chovných míst.

Roztančené náměstí

Od Pondělí velikonočního do 5. května proběhne v Linci „tanzhafenFESTIVAL“. Na Hlavním náměstí pozve třikrát denně, vždy tři minuty po 11., 14. a 17. hodině devatenáct zvonků linecké zvonkohry na krátké melodie známých skladatelů ambiciózní tanečníky, ale také nadšené amatéry, aby se představili vlastními pohybovými kompozicemi a improvizacemi libovolného stylu. Více na https://tanzhafenfestival.at/event/tanzpunkt03.

Nekonečno kolem Jodla

Bavorskou justici už dlouho zaměstnává kříž z travertinu s vytesaným Železným křížem, jménem Alfred Jodl s jeho někdejší hodností a rodnými daty jako díl rodinného hrobu na klášterním hřbitově na Fraueninselu obci Chiemsee, píše PNP. Jádrem sváru je protestní akce akčního umělce Wolframa Kastnera (71) proti takto uctivé vzpomínce na nacistického zločince (náš web opakovaně informoval).

Ve středu seděl Kastner znovu na lavici obžalovaných, tentokrát u Okresního soudu v Traunsteinu. Trestní senát ale jednání odročil na neurčito do rozhodnutí o stížnosti obviněného k ústavnímu soudu proti občanskoprávnímu odsouzení k náhradě škody dědicům Jodlova pomníku. V Traunsteinu je ale zkoumána trestněprávní stránka akce – prvostupňové odsouzení Kastnera za poškozování cizí věci, krádež a útisk k peněžitému trestu 2250 eur nebo 150 dnů vězení.

Jak PNP popisuje, Kastner v říjnu 2015 odcizil z kamenného kříže na hřbitově písmeno "J" a poslal je Historickému muzeum v Berlíně. V roce 2016 natřel pomník červenou barvou a připevnil na něj plastikovou desku s nápisem Žádná čest válečnému zločinci. Na podzim 2016 ve svém jednání pokračoval. Věcná škoda způsobená útoky barvou dosáhla 3500 eur. Ústavní soud má rozhodnout, zda bylo či nebylo poškození pomníku kryto svopbodou uměleckého projevu.

Jednací den provázela nezvyklá událost – obhájce Hartmut Wächtler z Mnichova si k žádosti svého mandanta vyžádal snesení dřevěného krucifixu ze stěny soudní síně. Jak se Kastner vyjádřil, kříž je římský popravčí nástroj, svým způsobem hrozba vraždou, která nemá při soudním jednání co dělat…

Ginové dny

Linecký Starý trh bude v pátek a v sobotu opět dějištěm Fever-Tree Gin Marketu, píší OÖN. Po oba dny bude od 14 do 23 hodin připraveno k ochutnání více než sto různých ginů nejlepší kvality a různé lahůdky z „foodtrucků“. Chybět nebude hudba. Vstupné se nevybírá.

Poltačená svoboda tisku?

Jak napsal linecký Volksblatt, organizace Reportérů bez hranic (ROG) konstatovala „masivní zhoršení situace svobody tisku“ - pokles ze 11. na 16. místo žebříčku a ztrátu statutu země s dobrou situací tisku.

„To je alarmující. Z našich sousedních zemí víme, jak snadno ohrozitelné jsou zdánlivě nenapadnutelné hodnoty jako svoboda tisku. O to víc se o ni musíme zasazovat. Jsem šokovaná, jakým směrem se tato svoboda v zemi jako je Rakousko vyvinula. Nezávislá žurnalistika je základem každé demokracie a musí být odpovídajícím způsobem hájena,“ říká Rubina Möhringová, prezidenta Reportérů bez hranic v Rakousku.

První místa v žebříčku svobodného tisku náležejí Norsko, Finsku a Švédsku. V desítce je sedm evropských zemí, s nimi 7. Nový Zéland, 8. Jamajka a 10. Kostarika. Nejvýrazněji dohánějí Etiopie (o 40 míst), Gambie o 30 a Tunisko o 25 míst. Nejvíc ztratily Středoafrická republika -33, Tanzánie -25 a |Nikaragua -24. „Dramaticky se propadly také Maďarsko (-14 míst), Srbsko (-14) a Malta (-12),“ píšVolksblatt. Na posledních místech jsou Eritrea, Severní Korea a Turkmenistán.

Neporazitelné automaty

Rakouská finanční policie provedla další razii proti ilegálním výherním automatů ve čtrnácti lokálech Horních Rakous, Solnohradska a Vídně, píše Volksblatt. Zabavila sto přístrojů. „Hráčské mafii musí být jasné, že v tomto boji neochabneme a budeme spokojeni teprve, až zabavíme poslední ilegální automat,“ říká státní sekretář Hubert Fuchs (FPÖ).

Pátrači znovu žasli nad některými novými výstřelky. Z úředně uzavřeného lokálu v Ottakringu ve Vídni už byla odmontována elektřina, ale provozovatel se napíchl na jiný zdroj a pokračoval… V lokálu v Meidlingu našli kontroloři laptop se záznamy provozu. Od 1. do 11. dubna bylo do čtyř automatů naházeno 63 000 eur, čistý výnos mafie byl přes 18 000 eur. I tato provozovna byla v minulosti už dvakrát úředně uzavřena a zapečetěna.

V Horních Rakousích bylo tentokrát zabaveno 34 přístrojů, všechny v Linci. V jedné herně konfiskovali 1. dubna sedm automatů a provozovatel už druhý den dostal nové. Tentokrát byl ale policií sledován, píše Volksblatt.