Jak uvedl Jaroslav Hinterműller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, od severozápadu území přechází zvlněná studená fronta.

Bude oblačno až zataženo, místy slabé přeháňky. "Odpoledne budou srážky ustávat a později ubude i oblačnosti na polojasno až skoro jasno," shrnul. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 °C, na horách v 1000 metrech kolem 17 °C. Vítr bude vát mírně od jihozápadu až západu o intenzitě 3 až 7 metrů za sekundu. "Na frontě se mohou objevit místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu, postupně se změní na severozápadní a večer bude slábnout," informoval Jaroslav Hintermüller.

Do střední Evropy bude na noc a úterý podle jeho slov v chladnějším vzduchu zasahovat výběžek tlakové výše. "V úterý v noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 11 do 8 °C, k nim se přidá mírný severozápadní vítr o rychlosti od 2 do 5 metrů za sekundu," doplnil meteorolog.

V úterý přes den bude polojasno s teplotami od 18 do 21 °C, na horách v 1000 metrech kolem 14 °C. "Vítr zůstane na stejné úrovni jako v nočních hodinách, večer zeslábne," uzavřel Jaroslav Hintermüller.