Linec – K veřejné dražbě věcí odevzdaných do úřadu ztrát a nálezů v Linci (Deník informoval) přišlo do Nové radnice na 250 zájemců.

Z dražební síně. | Foto: Deník/repro

Jak jsme už uvedli, nabízeno bylo 64 bicyklů, dvě kytary a jedna kánoe, věci, které si majitelé nevyzvedli. Vyvolávací cena byla za každý kus deset eur. 31letá Ingrid Gumprechtová například doufala v dobrý „úlovek", aby jí prý zase nebylo líto, když jí kolo někdo ukradne, což se jí stalo už třikrát, píší OÖN. Jenže už při první licitaci vystoupaly nabídky až na 200 eur. Zaplatila je 58letá Ulrike Wimmerová z Puckingu. Byla u družby poprvé v životě, kola si před ní krátce prohlédla, ale žádné konkrétní si nevyhledala a rovnou přidávala…

Naopak Wolfgang Holzner (42) přijel s rodinou, kterou často doprovází na tzv. kufříkové dražby například na letiště v Mnichově, kdy zájemci kupují opuštěná zavazadla neznámého obsahu. V Linci v klidu čekal a nakonec si odnesl právě to kolo, keré si při prohlídce poznamenal.

Sto eur za kanoi akceptoval jediný dražebník, 44letý Linečan Peter Hanner. Rozhodl se prý spontánně – řekl si, to snad není možné, že ji nikdo nechce. Dodal, že ještě nikdy v životě nepádloval. První, co musel teď udělat, bylo shánět auto k odvezení výhry, píše linecký list.

Sourozenci zpívají ve sboru už 170 let





O pozoruhodné lásce ke zpěvu píší OÖN. „Tři sourozenci z Lochenu zpívají v místním církevním sboru dohromady už 170 let," uvádí.

„Doma jsme vždycky zpívali," vypráví Anna Winklerová, ve sboru od roku 1951. „Do poloviny mých školních let, až do roku 1947, jsme v Schimmerljudenu neměli elektrický porud, a tak nás devět sourozenců každý večer s otcem zpívalo." Rosa Schickbauerová (74), která je ve sboru více než 57 let, ji doplňuje:,Matka si s námi sedla málokdy, pořád měla co dělat, ale měla krásný, jasný hlas. Vždycky jsme zpívali vícehlasně, a protože sestra Resi měla dobrý alt, já jsem zůstala u sopránu."

Zenzi Hofmannová, mladá varhanistka a sbormistryně, sestry opakovaně brzy přiváděla do sboru. „Začínaly jsme v kosteli v Astättu, kde se tehdy zpívaly ještě latinské roráty a mariánské pobožnosti." Po Hofmannové převzal při jejích mateřských povinnostech varhany ředitel školy Bartholomäus Weißauer.

V církevním sboru zpívaly skoro všechny děti Schimerlových, bratři Ferdinand a Andreas našli uplatnění u klarinetů, Josef, dnes 70letý, začal zpívat ve sboru v roce 1970. .Jako učitel je dodnes slyšet v kostele jako předzpívající o mnoha nedělích. Sestry pokračují ve sboru, jen Anna si nedávno zlomila dva obratle. Jakmile to bude možné, chce prý u toho zase být, protože „se sborem se zpívá tak dlouho, jak jen člověk může vyjít po kostelních schodech", řekla rezolutní sopranistka lineckému deníku…

Na snímku jsou zleva Josef Schimmerl, Anna Winklerová a Rosa Schickbauerová.

Angloamerické konvoje za humny

Četné americké a britské jednotky budou v nadcházejících týdnech projíždět Horními Rakousy, informují OÖN – nejdříve prý po železnici, od 10. června po dálnicích. Jedna ze zastávek je plánována do Riedu.

Jde o mezinárodní vojenské cvičení „Saber Guardian 17", organizované USA, při němž budou jednotky z Německa překládány na zásahová území v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, sdělila správa bundesheeru. V konvojích se bude přesouvat kolem 550 voidel s asi 1100 vojáky.

Tranzit byl povolen ministerstvem obrany po dohodě s ministerstvem zahraničí. Další přesuny jednotek budou také po vodě a letecky. Hlavní trasa po silnicích vede přes přechod Suben po dálnicích A8, A25, A1, S1 a A4 k hraničnímu přechodu Nickelsdorf.

Předpokládá se až osm kolon maximálně po dvaceti vozidlech denně. Zastávky k pauzám řidičů tankování jsou plánovány jen ve vojenských objektech v Riedu, Amstettenu a Zwölfaxingu, pokračuje linecký list.